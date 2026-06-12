Audi Nuvolari: Im Rekordtempo von der Rennstrecke auf die Straße
Vergangene Woche präsentierte Audi in Monaco den neuen Nuvolari. Der Supersportwagen wird bereits ab dem ersten Halbjahr 2027 an die Kunden ausgeliert.
Der Audi Nuvolari steht für ein neues Tempo bei Audi und zeigt, wie das Unternehmen «Vorsprung durch Technik» in eine neue Ära führt: In kürzester Zeit entwickelt und vorgestellt, demonstriert der seriennahe Prototyp, wie konsequent Audi Geschwindigkeit in Entwicklung, Entscheidungsprozessen und Innovation neu definiert – und mit technischer Exzellenz verbindet.
Audi hält das Tempo hoch – mit dem klaren Ziel, den Supersportwagen schnellstmöglich zur Serienreife zu bringen und an die Kundinnen und Kunden zu übergeben. Erste Auslieferungen sind für das erste Halbjahr 2027 geplant, der Vorverkauf in Europa startet bereits im vierten Quartal 2026.
Um dies und die hohen Ansprüche an die Qualität sicherzustellen, sind Prototypen des Audi Nuvolari weltweit im Einsatz – unter Extrembedingungen auf renommierten Rennstrecken wie dem Nürburgring und in Nardò. Dort erprobt und optimiert Audi die Performance unter realen Hochlastbedingungen.
Technologisch setzt der Audi Nuvolari Maßstäbe: Er bringt anspruchsvolle, von der Formel 1 inspirierte Innovationen direkt auf die Straße. Dazu zählen der High-Performance-Hybridantrieb, quattro predictive ride, die aktive Aerodynamik sowie der neuartige Audi Space Frame mit Carbon-Exterieur.
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