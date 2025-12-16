Bei uns nur für Österreich: Triumph Thruxton 400 kommt in die EU

Auf ihrem indischen Heimatmarkt ist sie bereits seit August erhältlich und wird dort von KTM-Eigner Bajaj im selben Werk in Pune produziert, in dem auch die LC4c-Modelle vom Band laufen. Gemeinsam mit der Vorstellung der Tracker 400 steht nun auch in Europa eine Erweiterung der Modellfamilie an, die die Thruxton 400 auch in unsere Breiten bringt. Wobei: So ganz stimmt das nicht, denn die Thruxton 400 wird nicht auf allen europäischen Märkten erhältlich sein.

Werbung

Werbung

Triumph Thruxton 400 Foto: Triumph Motorcycles Triumph Thruxton 400 © Triumph Motorcycles

Die Thruxton 400, die den Namen des Café Racers wiederbelebt, der zuletzt mit einem 1200-ccm-Reihentwin verkauft wurde und in Europa zuletzt beim Händler stand, stellt in der Modellfamilie der Einsteigermodelle der Briten die sportlichste Offerte dar und greift die Optik der Speed Triple 1200 RR auf. Erhältlich ist sie in vier Farbkombinationen. Wie die Schwester Tracker 400 erhält die Thruxton eine überarbeitete Version des «TR-Series» genannten Einzylinders, der um 2 PS erstarkt ist, vor allem Tausend Umdrehungen höher drehen darf. Auch eine eigene Ergonomie wurde dem Café-Racer zuteil, teils bedingt durch einen neuen Lenker, eine geänderte Fußraster-Position und einen neu geformten Tank. Passend dazu erhielt das Fahrwerk eine neue Abstimmung.

Triumph Thruxton 400 Foto: Triumph Motorcycles Triumph Thruxton 400 © Triumph Motorcycles

Werbung

Werbung

Im deutschsprachigen Raum wird die Thruxton 400 nur in Österreich auf den Markt kommen – Deutschland und die Schweiz gehen leer aus. Denkbar, dass die Briten nur in der Alpenrepublik einen ausreichend großen Markt für den Café-Racer sehen. In Österreich kommt das Motorrad für 7.145 Euro zu den Händlern.