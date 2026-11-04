Benda: Einstieg in die Segmente Adventure und Roadster mit V2-Motor

Die Motorradmarke Benda ist vor allem für seine Cruiser bekannt. Doch bereits auf der letztjährigen EICMA stellte der chinesische Hersteller klar, dass man in den nächsten Jahren in vielen anderen Segmenten mitmischen will. 2025 präsentierte Benda auch einige ambitionierte Motoren-Konzepte, die sich alle noch in der Entwicklung befinden – etwa einen Reihensechszylinder, einen Hybrid-Boxer oder ein hochdrehender Reihenvierer.

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Die Cruiser von Benda stechen in Sachen Technik heraus. Denn anders als andere Marken in diesem Segment setzt die Marke aus Hangzhou weitgehend auf V4-Triebwerke – in unterschiedlichen Hubraumgrößen, alle unter 1000 ccm.

V2-Plattform mit 700 ccm

Auf der EICMA 2026 stellte Benda nun drei neue Bikes mit einem Zweizylinder-Motor mit knapp 700 ccm vor. Damit folgen die Chinesen dem allgemeinen Markttrend. Doch anstatt eines Reihentwins arbeitet in den neuen Modellen von Benda ein V2-Triebwerk. Der flüssigkeitsgekühlte Motor mit 65 Grad Zylinderwinkel hat einen Hubraum von exakt 691,66 ccm. Bohrung und Hub werden mit 80 bzw. 68,8 mm angegeben. Das Verdichtungsverhältnis beträgt 11,5:1. Der Motor leistet 73,4 PS bei 9.000 U/min. Das maximale Drehmoment von 68 Nm liegt bei 6.500 U/min an.

Zwei neue Motorrad-Segmente für Benda

Der Motor dient als Plattform für unterschiedliche Motorräder. Auf der Mailänder Messe stellte Benda mit der Capra 700 erstmals ein Adventure-Bike vor. «Der Name Capra 700 leitet sich von der lateinischen Gattung Capra ab, zu der auch der Steinbock gehört – eine wilde Bergziege, die für ihre Agilität und Trittsicherheit in anspruchsvollem Gelände bekannt ist», heißt es im Marketing-Jargon der Chinesen.

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Ein hoch angebrachtes, integriertes Doppel-Auspuffsystem sei laut Benda eines der prägenden Merkmale der Capra 700, ergänzt durch eine markante Tagfahrlichtsignatur vorn und integrierte Nebelscheinwerfer. Sturzbügel sind in das Gesamtdesign eingebunden, während ein über dem Tank montierter Gepäckträger Aussparungen zur Befestigung von Ausrüstung bietet.

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Capra 700 von Benda Foto: Benda Capra 700 von Benda © Benda

«Das europäische Designteam arbeitete eng mit dem Engineering-Team von Benda in Hangzhou zusammen, um die Abmessungen des V-Twins mit den Proportionen und der Ergonomie der Capra 700 in Einklang zu bringen», erklärt Benda. Ein Stahl-Gitterrohrrahmen, eine Aluminium-Schwinge, eine einstellbare Upside-down-Gabel vorn und ein hinteres Zentralfederbein bilden die Fahrwerksbasis. 21-Zoll-Vorderrad und 18-Zoll-Hinterrad unterstreichen die Adventure-Ausrichtung. Weitere Daten: 850 mm Sitzhöhe, 220 kg Leergewicht und ein 18-Liter-Tank. Zur weiteren Ausstattung gehören ein vertikales TFT-Display, Ride-by-Wire, ein Zweikanal-ABS und Traktionskontrolle sowie ein USB-Ladeanschluss.

«Wir freuen uns sehr, die völlig neue Capra 700 auf der EICMA 2026 vorzustellen – ein wichtiger Meilenstein für die Ambitionen von Benda auf dem europäischen Markt», unterstreicht George Schelfaut, Transportation Designer, Benda Motor Europe.

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Benda Vinster 700 Foto: Benda Benda Vinster 700 © Benda

Ebenfalls mit dem 700er-V2 werden die neuen Roadster Vinster 700 und Vinster X 700 ausgestattet. Markanteste Merkmale: Einarmschwinge aus Aluminium und Doppelauspuffanlage. «Obwohl sie denselben Doppelschleifenrahmen, dieselbe Schwinge, Federung und denselben Motor nutzen, unterscheiden sich die Vinster 700 und die Vinster X 700 durch ihre jeweils eigene Interpretation», sagt Benda. Die Vinster 700 bietet einen straßenorientierten Charakter. Die Sitzhöhe beträgt 830 mm, sie verfügt vorne und hinten über 17-Zoll-Räder. Die Vinster X 700 schlägt eine vom Touring inspirierte Richtung ein. Ihr 19-Zoll-Vorderrad, die Sitzhöhe von 865 mm und die abweichenden Proportionen unterscheiden sie von der Vinster 700. Zusätzlich verfügt sie über eine Seitentasche, einen Unterfahrschutz, Handschützer und ein hoch montierter Vorderradkotflügel. Eine verlängerte Windschutzscheibe und ein Tankgepäckträger verbessern ihre Eignung für längere Touren.

Beide Modelle verfügen über eine Upside-down-Gabel vorn und eine hydraulische Hinterradfederung sowie Scheibenbremsen vorn und hinten mit Zweikanal-ABS. Ein TFT-Display im Querformat zeigt die wichtigsten Fahrdaten an; USB-A- und USB-C-Ladeanschlüsse sind für längere Ausfahrten ebenfalls vorhanden.

Benda Vinster X 700 Foto: Benda Benda Vinster X 700 © Benda

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