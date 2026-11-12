Benelli-Konzeptstudie: Tornado Naked Tre 903 mit Rahmen in Modulbauweise

TnT Naked Tre 903 Concept, oder kurz TnT 903: Unter diesem Namen deutete Benelli auf der heimischen EICMA in den vergangenen Tagen seine Rückkehr in die ausgewachsene Mittelklasse an. Das Segment, in dem die italienische Marke Anfang des Jahrtausends den Großteil ihrer Verkäufe zu verzeichnen hatte, das die Marke aus Pesaro nach der Übernahme durch den chinesischen Zweirad- und Motorenmulti Qianjiang im Jahr 2005 aber lange Zeit brach liegen ließ. Die chinesische Mutter, die ihrerseits heute zu knapp 30 Prozent zu Daimler-Partner Geely gehört, übernimmt für die Italiener seither die Produktion. Die Traditionsmarke konnte dadurch mit attraktiven, und ebenso attraktiv bepreisten Modellen in den letzten Jahren beachtliche Erfolge erzielen und zählt auf seinem Heimatmarkt mit TRK 502 und TRK 702 zu den Marktführern. Derzeit geht die Tendenz bei den Verkaufszahlen aber nach unten.

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Mit der Entwicklung der Rino 900 durch die Muttermarke QJ Motor steht aber auch für die Italiener die Rückkehr in das ehemalige Stammsegment bevor. Anstatt aber nur QJ-Modelle mit eigenem Design zu versehen, wählen die Markenser einen ausgefeilteren Ansatz, und die Konzeptstudie TnT 903 gibt Hinweise auf den Ansatz, den die Ingenieure in Pesaro künftig verfolgen: Als «Plattform zur Erforschung fortschrittlicher Technik-Lösungen» bezeichnet Benelli das Showbike ganz allgemein, das das «Dreizylinder-Erbe der Marke» aufgreife. Dahinter steckt eine eigene Plattform, an der das Entwicklungsstudio der Marke unweit von Rimini arbeitet. Der Rahmen des Naked Bikes besteht dabei aus drei unterschiedlichen Modulen, bei denen sich Front, Zentrum und Heck austauschen lassen, um das Gerüst an jeweils unterschiedliche Einsatzspektren anzupassen. Schwerpunkt, Geometrie und Flex sollen so anpassbar sein und den Entwicklungs- und Montageaufwand für unterschiedliche Modelle reduzieren.

Bei der Naked-Bike-Studie, die Benelli erstmals auf der EICMA zeigte, bestehen die beiden äußeren Rahmenmodule aus Aluminium. Carbon trägt den Hilfsrahmen, auf dem die Einzelsitzbank des Motorrads verbaut ist. Das Hinterrad steckt am Ausstellungsstück in einer Aluminiumschwinge mit einem vollständig einstellbaren Öhlins-Federbein, vorn arbeitet eine vollständig einstellbare Marzocchi-Gabel. Die Rino 900 von Muttermarke QJ Motor liefert dabei das Rohgerüst des Antriebs, das jedoch stark überarbeitet wurde. Ergebnis der Ingenieure aus Pesaro ist ein Dreizylinderaggregat, das laut Hersteller rund 56 Kilogramm auf die Waage bringen soll und, anders als bei Muttermarke QJ Motor, auf deutlich weniger Hub und dafür mehr Bohrung setzen und so bis 14.000 U/min drehen können soll. Ziel sei ein klar sportlicher Charakter, und auch die 119 PS Nennleistung des Schwestertriebwerks sollen in einer Serienversion klar übertroffen werden.

Wann diese zu erwarten ist, bleibt bislang ebenso unklar wie belastbare Leistungs- oder Gewichtsangaben. Auch welche Details ihren Weg in die Serienproduktion finden können, ist nicht sicher und an diesen finden sich an der Studie reichlich: Seien es ausfahrbare Winglets, die die Optik des Motorrads bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht stören, oder auch das in die Gabelklemme integrierte TFT-Instrument. Technisch ausgeklügelt ist auch der Ram-Air-Einlass an der Front, der gleichzeitig als Windschild fungiert.

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Zum jetzigen Zeitpunkt stellt die Tornado Naked Tre 903 in ihrer Konzeptform vor allem ein Schaufenster dar, in dem die Entwickler aus Pesaro zeigen, mit welchen Lösungen sie die Marke Benelli künftig gestalten wollen. Eine Serienversion des Dreizylinder-Nakeds hat dabei gute Chancen, doch vor allem das Rahmenkonzept dürfte der Marke künftig mehr Flexibilität für unterschiedliche Modellvarianten geben: SPEEDWEEK.com-Leser wissen bereits, dass Benelli in diesem Segment längst eine Reiseenduro entwickelt, die in Zukunft auf diese Plattform zurückgreifen dürfte und auf Kunden der Triumph Tiger 900 zielt. Für den italienischen Hersteller wäre die technische Plattform ein Instrument, um sich von Mutter QJ Motor zu emanzipieren. Höher positionierte Motorräder unterschiedlicher Bauart ließen sich so leichter verwirklichen, um Benelli am Markt mehr Möglichkeiten zu geben, von seiner reichen Firmenhistorie zu profitieren.