Beta XTrainer 200 2T: Enduro mit freundlicher Gutmütigkeit
Beta erbarmt sich aller von Leistungs- und Hubraum-Monstern überforderten Enduro-Einsteigern und baut ein auf diese Fahergruppe zugeschnittene Maschine, die auch Enduro-Wanderer begeistern könnte.
Mit der neuen XTrainer 200 2T will Beta eine neue Nische innerhalb seiner Modellpalette besetzen. Entwicklungsziele waren ein umgänglicher Charakter, Wendigkeit und geringes Gewicht. Die 200er soll einfach handhabbar für weniger erfahrene Fahrer sein und gleichzeitig auch fortgeschrittene Nutzer zufrieden stellen.
Technische Basis ist die Enduro RR Race 2T 200, deren Motor und Fahrwerk für die XTrainer 200 2T jedoch umfangreich angepasst sind. Zylinder, Kolben und Zylinderkopf werden spezifisch für die XTrainer gefertigt, mit kleineren Fenstern für Ein- und Auslass. Der längere Kolben mit gewölbtem Kolbenboden bewirkt zusammen mit dem Zylinder zahmere Steuerzeiten für mehr Drehmoment ab Standgas und weniger Spitzenleistung. Dazu verbessert ein Zylinderkopf mit ausgeprägter Quetschkante die Verbrennung im Teillastbereich.
Weiter wurden die Abstimmungen der per Stellmotor betätigten Auslass-Steuerung und der Zündung angepasst. Es resultiert ein Motor mit völlig verändertem Charakter: Gutmütiges Drehmoment bei niedriger und mittlerer Drehzahl, kein Zweitakt-typischer Leistungskick, beherrschbare Spitzenleistung. Im Zuge der Leistungsreduzierung konnten schwächere Kupplungsfeder verbaut werden, was deren benötigte Handkraft reduziert.
Der Rahmen ist von der bereits bekannten XTrainer 300 2T übernommen und mit angepassten Motorhalterungen versehen. Für das Hinterrad wurde eine im Vergleich zur Enduro schmalere Felge gewählt (1.85 statt 2.15 Zoll), um durch stärkere Wölbung des 140er Reifens eine bessere Handlichkeit zu erreichen.
An der neuen 200er XTrainer schon dran und an der 2027er XTrainer 300 2T nachgerüstet sind eine neue Lampenmaske mit verbessertem LED-Scheinwerfer, verbesserte Teile für Kettenführung und Ritzelschutz. Die Xtrainer 250 hingegen entfällt auf den Modelljahrgang 2027.
Mit einer Sitzhöhe von 910 mm sind die XTrainer von Beta rund 20 mm niedriger als konventionelle Enduros, mit entsprechend reduzierten Federwegen von 270 mm, was sie für kleiner gewachsene Fahrer interessant macht. Die Getrenntschmierung erleichtert den Einsatz als Wander-Enduros, mit 8,5 l ist ausreichend Benzinvorrat an Bord. Serienmässig verbaut sind Enduroreifen mit weicher Gummimischung, Kühlerlüfter und Elektrostarter. Mit 97 kg sind die XTrainer echte Leichtgewichte. Die Preise sind noch nicht bekannt; die 2026er XTrainer 300 kostete in Deutschland 7740 €.
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