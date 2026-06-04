Betreiber des Circuit Meppen übernimmt Westfield Sportscars

Westfield Sportscars hat seit 1982 rund 16.000 Fahrzeuge verkauft. Weltweite Bekanntheit erlangte die Marke mit dem Westfield SE, einer modernen Interpretation des legendären Lotus Seven.

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Driving-Fun.com, einer der größten Veranstalter von Trackdays in Europa und Betreiber des Circuit Meppen in Niedersachsen, gab in dieser Woche die Übernahme von Westfield Sportscars bekannt.

Mit über 100 Trackdays pro Jahr und einer eigenen Teststrecke sieht Driving-Fun.com großes Potenzial für die Marke im Breiten- und Leistungssport. Die Montage zukünftiger Westfield-Modelle erfolgt in Meppen in einer neuen Produktionsstätte direkt neben der Rennstrecke. Auch die Ersatzteilversorgung für bestehende Westfield-Fahrzeuge in ganz Europa wird von dort aus abgewickelt.

Zunächst wird die Produktion bestehender Modelle wie SE, XI Le Mans und Westfield Cup fortgesetzt, während parallel an mehreren neuen Modellen für die Straße und Rennstrecke gearbeitet wird.

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Die Website https://www.westfield-sportscars.co.uk/ wird in Kürze durch eine komplett neue Website ersetzt, die den Wandel dieses einzigartigen Automobilherstellers weiter gestalten wird. Bis dahin können sich Interessierte unter westfieldsportscars@circuitmeppen.com wenden.