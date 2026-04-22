Biest für den Rundkurs: KTM 1390 Super Duke RR Track auf 100 Stück begrenzt

Elf Kilogramm haben die KTM-Ingenieure von der Super Duke R abgefeilt, um die Super Duke RR zu erschaffen. Größter Wermutstropfen der kürzlich präsentierten Sonderserie: Ihr Preis und die Tatsache, dass sie auf lediglich 350 Exemplare limitiert ist. Wer jedoch dachte, dass die Österreicher damit die Spitzenversion ihrer Naked-Baureihe präsentiert hätten, sieht sich schon wenige Tage später getäuscht: 1390 Super Duke RR Track heißt die Variante, die die Innviertler eigentlich an der «Spitze der Nahrungskette» sehen, wie der blumig geschriebene PR-Text der Mattighofener mitteilt. Mit dem Zusatznamen «Track» geht jedoch auch der Verlust der Homologation für den Straßeneinsatz einher – die Top-Version ist ausschließlich für den Rundkurs gedacht.

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Auf der Rennstrecke lässt sich auch auf Kleinigkeiten verzichten, die nur unnötiges Gewicht bedeuten würden. Kleinigkeiten wie Scheinwerfer beispielsweise oder ein zulassungsfähiger Endschalldämpfer. Stattdessen bläst ein minimal gehaltener Vor- und Endschalldämpfer von Akrapovič die Verbrennungsgase nach außen. Ein leichterer Rahmen, Magnesiumschmiederäder, Titanschrauben, Carbon-Heckrahmen und weitere Anbauteile aus Kohlefaser tun ihr Übriges: In Summe spart die RR Track nochmal neun Kilogramm gegenüber ihrer straßenzugelassenen Schwester ein. Auch eine ausgefeilte Gestaltung der Lackierung fehlt: Die Österreicher bauen darauf, dass die Piloten ihrem Eigentum für Trackdays später ohnehin ihr eigenes Design verpassen. 177 Kilogramm stehen ohne Sprit auf der Waage und damit in Summe 20 Kilogramm weniger als bei der technischen Basis Super Duke R.

Finster: Die Lackierung ist minimal gehalten – Schwarz dominiert das Design Foto: KTM Finster: Die Lackierung ist minimal gehalten – Schwarz dominiert das Design © KTM

151 Nm und bis zu 202 PS

Die werden von 196 PS aus dem sonst weitgehend bekannten LC8-V2 mit variabler Ventilsteuerung «Camshift» auf Michelin-Slicks nach vorn geschoben, 202 PS sind mit Ram-Air möglich. Der Lufteinlass zur überarbeiteten Airbox ist dort verbaut, wo sonst die Frontlampe zu finden wäre. Die Gestaltung deutet die ursprünglich verbaute Lampenmaske nur noch an. Das Drehmoment gibt KTM mit 151 Newtonmeter an, bleibt die Nenndrehzahl dafür jedoch noch schuldig. Um den Vortrieb passend zu dosieren und gleichzeitig den Vorlieben verschiedener Piloten gerecht werden zu können, wartet die RR Track mit drei Fahrmodi auf, bei denen sich, wie mittlerweile üblich, allerlei Parameter anpassen lassen können: Wheelie-Kontrolle, Motorbremse, Motorschlupf und Gasannahme lassen sich allesamt justieren. Justieren lassen sich auch Gabel und Dämpfer: Druckstufe, Zugstufe und Federvorspannung sind vorn wie hinten einstellbar. Ein tiefer positionierter Lenker bedeutet gleichzeitig angepasste Ergonomie, verzögert wird vorn mit Brembo GP4 MS-Bremssätteln. Die Österreicher sprechen davon, dort die Superbike-Spezifikation zu verwenden.

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39.999 Euro kostet es in Deutschland, um eine 1390 Super Duke RR Track nach Hause und auf die Rennpiste mitnehmen zu können. In Österreich muss man 44.999 Euro mitbringen. Kein günstiger Spaß, dennoch wollen die Oberösterreicher 100 Stück an den Mann oder die Frau bringen, denn darauf ist die Stückzahl begrenzt. Zusätzlich zur 990 RC R Track ist die Super Duke RR Track das inzwischen zweite KTM-Modell, das ausschließlich für die Rundstrecke gedacht ist. Der Markenclaim «Ready to Race» lebt weiter.