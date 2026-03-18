Bimota BX450: Enduro-Rennmotorrad auf Kawasaki-Basis

Seit mehr als fünfzig Jahren steht der Name Bimota für Handwerkskunst und Rennsport-Performance auf Landstrasse und Rennstrecke. Nun will Bimota mit der Vorstellung der BX450 in den Enduro-Rennsport expandieren.

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Es fehlt nur die Motorschutzplatte, der Rest ist dran an der Bimota BX450 Foto: Bimota Es fehlt nur die Motorschutzplatte, der Rest ist dran an der Bimota BX450 © Bimota

Nachdem bereits eine kleine Stückzahl von Maschinen in nationalen italienischen Serien wie Motorally und Raid TT eingesetzt wurde – mit zahlreichen Siegen und einem Meistertitel als Ergebnis – ist die BX450 nun bei ausgewählten europäischen Bimota-Händlern bestellbar.

Bewährte Motor- und Fahrwerkstechnik von Bimota-Eigner Kawasaki Foto: Bimota Bewährte Motor- und Fahrwerkstechnik von Bimota-Eigner Kawasaki © Bimota

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Die Bimota BX450 basiert auf der KX450X, einem Motorrad für Cross-Country-Rennen. Die KX450X basiert ihrerseits auf dem Motocross-Motorrad KX450, ist jedoch für den Einsatz bei Geländerennen modifiziert mit einer weicheren Fahrwerks-Abstimmung, einem 18er Hinterrad und einem Seitenständer. Vom Motocross-Motorrad Kawasaki KX450 übernimmt die Bimota BX450 demzufolge den flüssigkeitsgekühlten Viertaktmotor mit 449 ccm, der in einem Aluminiumrahmen verbaut ist.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Beleuchtung und Strassenzulassung: Unabdingbar an europäischen Enduros Foto: Bimota Beleuchtung und Strassenzulassung: Unabdingbar an europäischen Enduros © Bimota

Bimota fügt eine Beleuchtungsanlage, Handschützer, Tachometer und einen Auspuff von Akrapovic hinzu und verpackt die Enduro in ein ansprechendes Design. Hervorgehoben wird dies durch das neue Offroad-Logo „Bimota Experience“, das die Detailverliebtheit und den Anspruch unterstreicht, hochwertige Rennmaschinen zu bauen.

Wie bei jeder Bimota ist die eindrucksvolle Optik nur die Oberfläche – darunter verbirgt sich ein präziser ingenieurtechnischer Ansatz, der die Enduro-Kernkompetenz der BX450 definiert. Charakteristische Besonderheiten zeigen sich insbesondere in den umfangreichen Möglichkeiten zur Feinabstimmung.

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Im Mittelpunkt steht dabei die Athena GET Motorsteuerung mit spezifischen BX450-Einspritzkennfeldern. Sie ermöglicht dem Fahrer, zwischen zwei Renn-Mappings zu wechseln, aus zehn Stufen der Traktionskontrolle zu wählen oder über den am Lenker montierten SX1-Controller den Launch-Control-Modus zu aktivieren. Darüber hinaus sind individuelle Motorabstimmungen sowie weiterführende Einstellungen und Diagnosefunktionen über einen optionalen Controller möglich.

Weitere wettbewerbsorientierte Komponenten unterstreichen den Anspruch der BX450 als ernstzunehmende Enduro-Rennmaschine: Metzeler MCE 6 Days Extreme Supersoft-Reifen, ein Titan-Schalldämpfer von Akrapovic. Die Bimota BX450 wird mit zwei Tanks ausgeliefert: Montiert ist ein Tank mit 10,7 l Inhalt, geeignet auch für die härtesten Geländerennen. Der zweite Tank fasst 6,2 l und reicht für Trainings auf Motocross-Pisten und für Cross-Country-Rennen.

Pierluigi Marconi, COO von Bimota, zur Vorstellunfg der BX450: „Für uns ist Rennsport keine Kategorie, sondern unsere Essenz. Wenn wir unsere Enduro betrachten, sehen wir nichts völlig Neues, sondern eine neue Herausforderung. Der Einstieg in die Enduro-Welt war keine strategische Entscheidung, sondern ergibt sich schlicht aus unserer Racing-DNA. Die BX450 ist kein Spielzeug, sondern ein echtes Rennmotorrad. Das unterstreichen wir auch mit unserem Gesamtsieg in der italienischen RaidTT-Wertung 2024. Die Entwicklung der BX450 folgte einem bewährten Ansatz, bei dem Design und Tests vielfach ineinandergreifen, bevor ein Modell in Serie geht. Enduro ist für Bimota ein neues Feld – Wettbewerb nicht. Wir sind bereit für den nächsten Schritt. Jetzt ist es Zeit, Rennen zu fahren.“

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