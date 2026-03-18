Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Produkte
  4. /
  5. News
Werbung
Bimota KB399: Espresso di Bimota
Mit der KB399 erweitert Bimota sein Portfolio um ein Sportmotorrad mit kleinerem Hubraum, basierend auf der Kawasaki ZX-4RR. Ziel ist es, sowohl Fans als auch neue Fahrer für die Marke zu begeistern.
Produkte
Bimota KB399: Klein, aber sehr feinBimota KB399: Klein, aber sehr feinFoto: Bimota
Bimota KB399: Klein, aber sehr fein© Bimota
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Angesichts der herausragenden Resonanz auf die KB998 Rimini – die nicht nur die Medien beeindruckt, sondern auch Podiumsplätze in der Superbike-WM eingefahren hat – präsentiert Bimota nun ein Schwestermodell: die brandneue Bimota KB399 des Modelljahres 2026. Sie verkörpert einen Geist, der sich am treffendsten mit „Espresso di Bimota“ beschreiben lässt.
Werbung
Werbung
Standardversion der Bimota KB399 ohne KarbonStandardversion der Bimota KB399 ohne KarbonFoto: Bimota
Standardversion der Bimota KB399 ohne Karbon© Bimota
Der 400er Reihenvierzylinder von Kawasaki leistet 80 PS bei 14.500/min. Ebenfalls von Kawasakis Serienmodell übernommen ist der Stahlrahmen wie auch die Showa-Federelemente. In der höherwertig ausgestatteten ES-Version ist ein Federbein von Öhlins verbaut.
Empfehlungen
Die KB399 rundet Bimotas Modellprogramm nach unten abDie KB399 rundet Bimotas Modellprogramm nach unten abFoto: Bimota
Die KB399 rundet Bimotas Modellprogramm nach unten ab© Bimota
Werbung
Werbung
Selbstverständlich präsentiert sich die KB399 in der charakteristischen Bimota-Lackierung in Schwarz, Rot und Weiß mit einem glänzend roten Rahmen. Darüber hinaus wird sie auch als ES-Version (Edizione Speciale) erhältlich sein, die die Ausstattung nochmals auf ein höheres Niveau hebt.
An der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus KarbonAn der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus KarbonFoto: Bimota
An der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus Karbon© Bimota
Bei genauer Betrachtung offenbart die KB399 ihre Besonderheiten: eine von Bimota entwickelte Verkleidung mit Winglets, aus dem Vollen gefräste Gabelbrücken sowie eine prägnante Lenkkopfabdeckung ziehen die Blicke auf sich. In der ES-Ausführung besteht die Verkleidung aus Carbon, ergänzt durch Clip-on-Lenker, gefräste Schalthebel und Bremshebel sowie gefräste, einstellbare Fußrastenanlagen inklusive Halterungen.
An der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus KarbonAn der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus KarbonFoto: Bimota
An der ES-Version besteht nicht nur die Verkleidung aus Karbon© Bimota
Werbung
Werbung
Der bis 16.000/min hochdrehende Vierzylinder schreit seine Drehfreude über einen maßgefertigten Akrapovic-Schalldämpfer in die Welt hinaus. Für die Verzögerung sorgen zwei radial montierte Brembo-Stylema-Bremssättel an der Front. Elektronisch bietet die KB399 Traktionskontrolle (mit drei Modi), eine Leistungsmodi-Auswahl, integrierte Fahrmodi sowie serienmäßig einen Quickshifter. Pierluigi Marconi, COO von Bimota, hofft darauf, mit der KB399 eine neue Zielgruppe anzusprechen. Preis und Lieferbarkeit sind noch nicht bekannt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Produkte
Produkte NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM