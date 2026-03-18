Bimota KB399: Espresso di Bimota

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Angesichts der herausragenden Resonanz auf die KB998 Rimini – die nicht nur die Medien beeindruckt, sondern auch Podiumsplätze in der Superbike-WM eingefahren hat – präsentiert Bimota nun ein Schwestermodell: die brandneue Bimota KB399 des Modelljahres 2026. Sie verkörpert einen Geist, der sich am treffendsten mit „Espresso di Bimota“ beschreiben lässt.
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Der 400er Reihenvierzylinder von Kawasaki leistet 80 PS bei 14.500/min. Ebenfalls von Kawasakis Serienmodell übernommen ist der Stahlrahmen wie auch die Showa-Federelemente. In der höherwertig ausgestatteten ES-Version ist ein Federbein von Öhlins verbaut.
Selbstverständlich präsentiert sich die KB399 in der charakteristischen Bimota-Lackierung in Schwarz, Rot und Weiß mit einem glänzend roten Rahmen. Darüber hinaus wird sie auch als ES-Version (Edizione Speciale) erhältlich sein, die die Ausstattung nochmals auf ein höheres Niveau hebt.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Bei genauer Betrachtung offenbart die KB399 ihre Besonderheiten: eine von Bimota entwickelte Verkleidung mit Winglets, aus dem Vollen gefräste Gabelbrücken sowie eine prägnante Lenkkopfabdeckung ziehen die Blicke auf sich. In der ES-Ausführung besteht die Verkleidung aus Carbon, ergänzt durch Clip-on-Lenker, gefräste Schalthebel und Bremshebel sowie gefräste, einstellbare Fußrastenanlagen inklusive Halterungen.
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Der bis 16.000/min hochdrehende Vierzylinder schreit seine Drehfreude über einen maßgefertigten Akrapovic-Schalldämpfer in die Welt hinaus. Für die Verzögerung sorgen zwei radial montierte Brembo-Stylema-Bremssättel an der Front. Elektronisch bietet die KB399 Traktionskontrolle (mit drei Modi), eine Leistungsmodi-Auswahl, integrierte Fahrmodi sowie serienmäßig einen Quickshifter. Pierluigi Marconi, COO von Bimota, hofft darauf, mit der KB399 eine neue Zielgruppe anzusprechen. Preis und Lieferbarkeit sind noch nicht bekannt.
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