Bimota springt auf den Sonderserien-Zug: KB998 Elite für fast 100.000 Euro

Ducati bringt in unregelmäßigen Abständen eine neue Generation der Panigale Superleggera, Aprilia hat mit «X» gar eine eigene Submarke für solche Anlässe geschaffen. Am 17. April ließen die Noaleser verlauten, dass ihre neueste Sonderserie abermals in kürzester Zeit ausverkauft wurde, SPEEDWEEK.com berichtete. Kleinauflagen für Sammler sind nicht nur auf vier, sondern auch auf zwei Rädern in Mode. Doch wo Ducati seine Serienbau-Ingenieure neue Techniken an Neuauflagen der Superleggera zur Marktreife bringen lässt und Aprilias Rennabteilung Technikträger ohne Straßenzulassung für die solventesten seiner Endkunden entwickelt, geht Bimota den direkteren Weg: Als «Provec Replica Unit» bringt der Bimota-Rennstall Provec Racing die «KB998 Rimini Elite», ebenfalls für solvente Sammler. Lediglich fünf Einheiten sollen von dieser entstehen, vom Rennstall hinter den Bimota-Superbike-WM-Renneinsätzen aufgebaut. 99.800 Euro müssen sich die Kunden den Spaß kosten lassen, ortsübliche Steuern noch nicht inkludiert. Der Hersteller spricht von einem «Sammlerstück für die exklusivsten Garagen».

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Der Motor der Bimota KB998 Elite leistet 215 PS Foto: BBK Der Motor der Bimota KB998 Elite leistet 215 PS © BBK

Dem Renngerät so gut wie möglich nachempfunden

Doch die Italiener stellen sicher, dass die Käufer sich vorher wie die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani fühlen können. Denn anders als bei Ducati und Aprilia handelt es sich bei der Bimota um eine Replica, die KB998 Elite ist dem WSBK-Renngerät so nah wie möglich nachempfunden, einschließlich aller Zubehörteile wie Bremsen, Auspuff, Verkleidung und Ergonomie. Heißt: 215 PS leistet der Vierzylinder in dieser Variante, und die treffen auf ein Gewicht von 176 Kilogramm, zuzüglich Treibstoff. Dazu kommt eine eigene Software für die Nutzung von Daten, individuelle Einstellungsmöglichkeiten von Motormapping, Fahrhilfen bis hin zu mechanischen Anpassungen von Kupplung und Gabel. All das soll den Kunden die Möglichkeit geben, sich ihr eigenes Renngerät maßzuschneidern.

VIP-Behandlung für die Käufer

Mit dem Motorrad, das Ende Oktober 2026 bei einer eigenen Veranstaltung im Rahmen der Wintertestfahrten der Superbike-WM in Jerez an die fünf ausgewählten Kunden übergeben werden soll, sichern sich die Käufer gleichzeitig Zugriff auf ein Team, das sie beim optimalen Einstellen des Motorrads unterstützen soll: Mechaniker, Elektronikspezialist, Fahrwerksfachmann und Crew-Chief sollen den Fahrern so bei den Testfahrten zur Seite stehen. Diese werden gemeinsam mit den WSBK-Einsatzfahrern sowie den Entwicklungsfahrern Xavi Fores und Tito Rabat abgehalten.

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Einen Testlauf in Profihänden hat die KB998 Elite bereits hinter sich: Tito Rabat bestritt mit ihr das ESBK-Finale in Jerez: «Das Motorrad war serienmäßig, praktisch alles original, und ich konnte gleich beim ersten Kontakt richtig Gas geben. Man merkt, dass es ein reinrassiges Superbike ist und für die Weltmeisterschaft entwickelt wurde.» Es war die Feuertaufe für die «Elite».

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen