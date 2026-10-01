BMW F450R: Vier Ausstattungsvarianten auch in der Mittelklasse

Die BMW F450R basiert auf der gleichen technischen Plattform wie die vor einem Jahr präsentierte BMW F450GS. Ihr Design orientiert sich klar an der Formsprache von BMWs leistungsstärkste Roadster, der S1000R, und macht den sportlichen Anspruch auch optisch sichtbar.

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Herzstück der neuen BMW F450R ist der erstmals in der F450GS eingesetzte Zweizylinder-Reihenmotor mit Benzineinspritzung und Unterflurschalldämpfer aus Edelstahl. Mit einer Leistung von 48 PS bei 8750/min und einem maximalen Drehmoment von 43 Nm bei 6750 min schöpft er die Leistungslimite der Führerscheinklasse A2 voll aus. Schon bei 3000 min stehen 80 % des verfügbaren Drehmoments bereit. High-Tech-Werkstoffe und eine optimierte interne Reibung ermöglichen diese Leistungswerte mit einem kompaktem Reihenzweizylinder mit 420 ccm. BMW deklariert einen Verbrauch von lediglich 3,8 l auf 100 km, was mit dem 14 l fassenden Tank eine Reichweite von mehr als 350 km ergäbe. Das Wartungsintervall liegt bei den für BMW Motorrad üblichen 10.000 km.

Mittelklasse-Roadster für stressfreien Fahrspass: BMW F450R Foto: BMW Mittelklasse-Roadster für stressfreien Fahrspass: BMW F450R © BMW

Die optional erhältliche Easy Ride Clutch (ERC) übernimmt das Einkuppeln drehzahlabhängig und erhöht damit Komfort und Kontrolle – besonders im Stadtverkehr, beim Rangieren und auf kurvenreichen Landstraßen. In Kombination mit dem Schaltassistent Pro ist Fahren und Schalten ohne manuelle Kupplungsbetätigung möglich; der Kupplungshebel ist für den bewussten Eingriff weiterhin vorhanden. Der bidirektionale Quickshifter, von BMW Schaltassistent Pro genannt, ist in der F450R in allen Ausstattungsvarianten außer der Basisvariante verbaut. In der Basisvariante kann er nachgerüstet werden. Für eine Extraportion Sportlichkeit lässt sich das Schaltschema des Sechsganggetriebes ohne großen Aufwand umkehren – ideal für gelegentliche Ausflüge auf die Rennstrecke.

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Serienmäßigen stehen die drei Fahrmodi Rain, Road und Dynamic zur Wahl. Ebenfalls zur Serienausstattung gehören Kurven-ABS, Notbremsassistent (DBC), Traktionskontrolle (DTC) sowie Motorschleppmomentregelung (MSR).

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

Hochwertig anzuschauen: Gitterrohrahmen, direkt angelenktes Federbein Foto: BMW Hochwertig anzuschauen: Gitterrohrahmen, direkt angelenktes Federbein © BMW

Auch das Fahrwerk der F450R basiert auf jenem der F450GS. Der Gitterrohrrahmen besteht aus verschweißten Stahlrohren und Schmiedeteilen. Er integriert den Zweizylinder-Reihenmotor als mittragendes Element. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel von KYB mit 43 mm Innenrohrdurchmesser. Beim optionalen Sportfahrwerk ist die Gabel einstellbar in Zug- und Druckstufe. Hinten führt eine geschlossene Hohlguss-Zweiarmschwinge aus Aluminium das Rad. Sie ist mit einem direkt angelenkten KYB-Zentralfederbein kombiniert, dessen Federbasis und Zugstufe einstellbar sind.

Die BMW F450R rollt auf Aluminium-Gussrädern besohlt mit Reifen der Dimensionen 110/70-17 vorn und 150/60-17 hinten. Am Vorderrad verzögert eine Vierkolben-Monobloc-Bremszange von Brembo in Kombination mit einer schwimmend gelagerten 310er Bremsscheibe. Am Hinterrad kommt eine 240er Scheibenbremse mit ByBre-Einkolbenzange zum Einsatz.

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Radial verschraubte Vierkolbenzange von Brembo mit 310er Scheibe Foto: BMW Radial verschraubte Vierkolbenzange von Brembo mit 310er Scheibe © BMW

Serienmäßig verfügt die BMW F450R über ein Kurven-ABS, von BMW Motorrad ABS Pro genannt. Der Notbremsassistent Dynamic Brake Control (DBC) verhindert eine unbeabsichtigte Gasbetätigung bei starker Bremsung. Dazu blinkt in einer solchen Situation des Bremslicht, um Kollisionen durch nachfolgende Fahrzeuge zu vermeiden.

Dank drei verfügbarer Sitzhöhen von 775 mm (niedrige Sitzbank), 790 mm (Standard) und 810 mm (hohe Sitzbank) lässt sich die F450R an unterschiedliche Körpergrößen anpassen. Die schmale Kontur der Sitzbank ermöglicht kleiner gewachsenen Fahrern sicheren Stand.

Die neue BMW F 450 R verfügt serienmäßig über einen LED-Scheinwerfer mit klammerförmigen Tagfahrlicht-LEDs. Auch die Blink- und Rückleuchten der neuen F 450 R basieren auf LED-Technik.

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Das TFT-Farbdisplay misst 6,5 Zoll in der Diagonale Foto: BMW Das TFT-Farbdisplay misst 6,5 Zoll in der Diagonale © BMW

Für des serienmäßige 6,5-Zoll-TFT-Display verspricht BMW intuitive Bedienbarkeit. Bei den M Sport-Varianten mit Fahrmodi Pro stehen darüber hinaus drei weitere Sport Screens mit Detailinformationen zu DTC, Bremskraft und Schräglage sowie eine Laptimer-Funktion zur Verfügung. Auch komfortables Telefonieren, Musikhören und Navigieren während der Fahrt sind möglich.

Schaltschema umkehrbar für schnelle Runden auf der Rennstrecke Foto: BMW Schaltschema umkehrbar für schnelle Runden auf der Rennstrecke © BMW

In Sachen Ausstattungsvarianten war BMW schon immer Spitze, das gilt nun auch für die das Mittelklasse-Motorrad F450R. Die Basisvariante F450R Basis ist Schwarz lackiert, wie auch die F450R Exclusive die zusätzlich mit dem Schaltassistent Pro und dem Sportfahrwerk ausgestattet ist. Spitzenmodelle sind die F450R M Sport und F450R M Sport mit Innovationspaket (inkl. Easy Ride Clutch) in der Farbe Weiß / M Motorsport inklusive Fahrmodi Pro, Schaltassistent Pro und Sportfahrwerk. Mit ihrem weißen Rahmen und den Felgenrandaufklebern in M Motorsport Farben setzen sie optische Akzente.

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Unverkennbar die kleine Schwester der mächtigen BMW S1000R Foto: BMW Unverkennbar die kleine Schwester der mächtigen BMW S1000R © BMW

Die BMW F450R ist in Deutschland erhältlich ab 6490 € (Schweiz ab Fr. 6750.-, Österreich ab 6690 €), zur Markteinführung hat sich BMW noch nicht geäussert, sie dürfte aber rechtzeitig zum Saisonbeginn 2027 erfolgen.