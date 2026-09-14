BMW M feiert 100 Jahre Nürburgring mit exklusiven Jubiläumseditionen
Zum 100-jährigen Bestehen der legendären Nordschleife präsentieren BMW M und BMW Motorrad eine gemeinsame Sonderedition, bestehend aus sechs Automobilen und drei Motorrädern.
Ein einheitliches Gestaltungskonzept zieht sich durch die gesamte Jubiläumsreihe. Visuelle Klammer aller neun Fahrzeuge ist die eigens entwickelte Sonderlackierung im historischen Nürburgring-Grün, die alternativ bei den Automobilen durch Saphirschwarz metallic ersetzt werden kann. Das Exterieur zeichnet sich durch spezifische Editionsgrafiken an den Vordertüren, der C-Säule und den hinteren Seitenpartien aus, ergänzt durch das 100-Jahre-Logo sowie die Silhouette des Nürburgrings.
Ein besonderes optisches Highlight der Automobile bilden die exklusiven Editionsstreifen auf den Dächern, die farblich in hellen Grautönen, Nürburgring Grün und Schwarz gehalten sind. Bei den Coupés und Limousinen verlaufen diese auf dem leichten M Karbondach, während sie bei den Touring-Varianten auf das Stahldach aufgebracht werden. Akzente in Nürburgring Grün an den Rädern sowie am Nierenrahmen runden den sportlichen Auftritt ab.
Im Innenraum dominiert eine schwarze Ausstattung mit grün-weißen Kontrastnähten. Die vorderen Kopfstützen tragen eingestickte Nordschleifen-Silhouetten, während das M Alcantara-Lenkrad mit einer 12-Uhr-Markierung versehen ist.
Auf technischer Seite stehen die Editionsmodelle für rennstreckenoptimierte Performance. Eine bedeutende Innovation im Motorenbereich betrifft die Reihensechszylinder-Varianten von BMW M2, M3 und M4: Sie erhalten das von BMW patentierte Vorkammerzündsystem BMW M Ignite. Diese Rennsport-Technologie erhöht die Effizienz im Hochlastbetrieb und senkt den Kraftstoffverbrauch unter Rennstreckenbedingungen maßgeblich, ohne dass ein Leistungsverlust entsteht. Gleichzeitig unterstützt die Technologie die Erfüllung der strengen Euro-7-Abgasnorm.
Die Oberklasse-Derivate BMW M5 Limousine und M5 Touring setzen auf den leistungsstarken M Hybrid Antrieb, der eine hohe Systemleistung mit Langstreckentauglichkeit kombiniert. Auch bei Fahrwerk und Aerodynamik profitieren die Fahrzeuge von den Erkenntnissen, die BMW seit Jahrzehnten bei Abstimmungsfahrten auf der 20,8 km langen Nordschleife sammelt.
Auch die drei Motorrad-Modelle BMW M1000RR, M1000R und M1000XR greifen die Nordschleifen-Thematik konsequent auf. Neben der grünen Sonderlackierung prägen Karbonräder mit grünen Akzentstreifen, Sichtkarbon-Elemente sowie eine schwarz gehaltene Hinterradschwinge und ein schwarzer Heckrahmen das Erscheinungsbild. Auf dem lackierten Benzintank befindet sich das Nordschleifen-Dekor, während das Airbox-Cover im Jubiläumsdesign mit einer individuellen «one of 100»-Kennzeichnung versehen ist. Eine Alcantara-Sitzbank mit eingestickter Ziffer 100 komplettiert die optische Überarbeitung der Zweiräder.
Die drei Motorrad-Modelle werden serienmäßig mit dem leistungsorientierten M Track Package ausgeliefert. Die Motorräder der Jubiläumseditionen sind auf je100 Exemplare limitiert. Zum Lieferumfang gehören ein Paddock Stand für das Hinterrad, ein spezifischer M Motorradteppich sowie ein Echtheitszertifikat
Die Bestellbücher für die Automobile öffnen staffelweise: Die BMW M3 Limousine, der M3 Touring, das M4 Coupé sowie die beiden M5-Varianten sind nun bestellbar, der kompakte BMW M2 folgt im Januar 2027. Die genauen Termine für den Bestellstart der drei limitierten Motorrad-Sondermodelle sind noch nicht bekannt, ebenso wenig die Preise.
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