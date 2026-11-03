Stärkste «Hyper Naked»: BMW zeigt mit der M1000 RS neues Topmodell

RS steht bei BMW für «Rennsport». In der stückzahlträchtigen R1300-Reihe ist das RS-Derivat die vollverkleidete Schwester des Naked-Bikes R1300 R. Sie ist der Sporttourer im BMW-Programm und damit entsprechend zivil. Bei der M1000-Baureihe gehen die Bayern den gegenteiligen Weg und setzen bei der ohnehin schon sportlichen M1000 R noch eins drauf: 218 PS und 283 km/h Spitze sind das Ergebnis, M1000 RS heißt sie nun.

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Die stärkste «Hyper-Naked» soll sie sein und wird vom ansonsten bekannten Reihenvierzylinder mit 999 Kubikzentimetern Hubraum nach vorn gepeitscht. Als «klares Statement» will BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch die M1000 RS verstanden wissen, die auf 1000 Einheiten limitiert ist. Technische Basis sei die M1000 R mit M Competition Paket. Das bedeutet die Verwendung von Leichtbaumaterialien in rauen Mengen – Carbon-Anbau- und Zierteile sowie ein Titan-Auspuff sind Standard, ebenso Felgen aus Kohlefaser. Sichtbar wird der optische und technische Ansatz auch beim Tank – er ist aus gebürstetem Aluminium.

Die Bayerin wiegt so 196 Kilogramm ohne Sprit. Die Materialien treiben den Preis in die Höhe: 40.000 Euro kostet der Spaß in Deutschland. Die Preise für Österreich und die Schweiz liegen noch nicht vor, dürften jedoch etwas darüber liegen. Das Heck inklusive Rahmen wird von der vollverkleideten Schwester M1000 RR entnommen, eine 2 Zentimeter höher verbaute Sitzbank als bei der «R» geht damit einher. Die Sitzgelegenheit ist mit Alcantara bezogen und soll gemeinsam mit neuen Fußrasten für eine vorderradorientiertere Ergonomie sorgen.

Unterstrichen wird das Paket von reduzierten Grafiken – entsprechend düster wirkt die M1000 RS. Sie wird offenbar der spektakuläre Schlussakkord für BMWs aktuelle Vierzylinder-Baureihe. CEO Markus Flasch deutete in Mailand offiziell den Produktionsstart der kommenden Generation seines Vierzylinder-Superbikes an. SPEEDWEEK.com-Leser konnten an dieser Stelle bereits einen Blick darauf werfen. Auf die neue RR dürfte gewohnheitsgemäß wieder eine neue Generation des Naked-Vierzylinders folgen.

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