BMW M1000RR: Vierte Generation mit ausgetüfteltem Rahmenflex

Auf das Modelljahr 2027 bietet BMW Motorrad für mehrere Modelle, die technisch unverändert ins neue Modelljahr gehen, neue Ausstattungsvarianten und Sonderausstattungspakete oder auch veränderte Ausstattungspakete an. In der Liste, die solche Änderungen an 13 Modellen umfasst, ist leicht zu übersehen, dass das Superbike-Spitzenmodell M1000RR auf 2027 mit einem neuen Chassis ausgestattet ist.

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Ob ein Modell, das mit einem neuen Chassis ausgestattet ist, ein Neumodell ist oder eine umfangreiche Modellpflege, darum lässt sich trefflich debattieren. Die M1000RR kam 2021 auf den Markt. Eine erste Modellpflege mit Schwerpunkt Aerodynamik gab es auf 2023, 2025 gab es mit dem Update auf Euro 5+ mehr Leistung. Wir würden das 2027er Modell wegen des neuen Chassis als vierte Modellgeneration bezeichnen.

Das neue Chassis mit mehr Flex: Die Detail-Unterschiede bemerken nur Kenner Foto: BMW Das neue Chassis mit mehr Flex: Die Detail-Unterschiede bemerken nur Kenner © BMW

Verbaut an diesem 2027er Modell ist ein M Motorsport Rahmen der 3. Generation, weiterhin bestehend aus verschweissten Alugussteilen, bei dem am Rahmenflex getüftelt wurde. Längst ist ja bekannt, dass ein Motorradrahmen auch zu steif sein kann. Rahmenflex verbessert die Traktion bei voller Schräglage und ist unabdingbar beim Erfühlen der Reifenhaftgrenze.

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Am neuen Rahmen der M1000RR wurden die Wandstärken um rund 30 % reduziert, was zu einer Gewichtseinsparung von 1,3 kg führt. Selbstverständlich wurden nicht einfach am ganzen Chassis die Wandstärken reduziert, sondern es wurde gezielt getüftelt, an welcher Stelle der Rahmen gezielt geschwächt werden musste, um dessen Eigenschaften und damit die Rundenzeit zu verbessern.

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Serienmässig rollt die M1000RR neu auf Schmiederädern, die vormals serienmässigen Karbonräder können als aufpreispflichtige Sonderausstattung geordert werden. Damit ist am Serienmodell die Gewichtseinsparung am Rahmen zunichte gemacht. Weiter entfällt das M Competition Paket, dafür gibt es mit den M Track Paketen I und II zwei neue Ausstattungspakete. Der Preis für Motorrad und Ausstattungspakete steht noch nicht fest. Das 2026er Modell kostet ab 36.300 €.