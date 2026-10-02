BMW Motorrad Days Garmisch-Partenkirchen finden 2027 nicht statt

Wie die Marktgemeinde Garmisch Partenkirchen und Lokalmedien bestätigen, wird die traditionsreiche Großveranstaltung im Jahr 2027 nicht stattfinden. Damit endet eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Garmisch Partenkirchen und dem Motorradhersteller BMW, die von Jahrzehnten des Erfolgs, einem Ausflug nach Berlin, einem umjubelten «Hoamcoming» und schlussendlich harten wirtschaftlichen Realitäten geprägt ist.

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Die Geschichte der BMW Motorrad Days in Garmisch-Partenkirchen reicht bis ins Jahr 2002 zurück. Was einst als «Internationales BMW Motorrad Biker Meeting» begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zum weltweit größten Treffen der Marke. Jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende verwandelte sich das Gelände am Hausberg in ein mekkaartiges Festivalgelände für Fahrer und Freunde der Motorradmarke BMW aus aller Welt.

Trotz der Grösse der Veranstaltung kam immer Gemütlichkeit auf in Garmisch Foto: BMW Trotz der Grösse der Veranstaltung kam immer Gemütlichkeit auf in Garmisch © BMW

Mehr als 40.000 Besucher aus Dutzenden Nationen reisten jährlich an, um gemeinsam die Leidenschaft für BMW-Motorräder, Live-Musik, alpenländische Gemütlichkeit und spektakuläre Stunt-Shows zu feiern. Für Garmisch-Partenkirchen war das Event nicht nur ein touristisches Highlight, sondern ein enormer Wirtschaftsfaktor. Hotels, Gastronomie und der lokale Einzelhandel profitierten über Jahrzehnte hinweg maßgeblich von den kaufkräftigen Gästen.

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Die Verbindung zwischen Garmisch-Partenkirchen, zentral gelegen in den bayerischen Alpen, und der bayrischen Marke schien unzertrennlich – bis zum Jahr 2022. Nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause entschied sich das Management von BMW Motorrad überraschend für einen Standortwechsel: Das Welttreffen zog nach Berlin-Spandau, nahe an das Stammwerk der Motorradproduktion. Ziel war es, urbane Zielgruppen zu erschließen und die industrielle Heimat der Marke in den Fokus zu rücken.

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Doch die Motorradfahrer machten nicht mit. Viele Fans vermissten die alpine Kulisse, die kurvenreichen Anfahrtswege über die Pässe und den unverwechselbaren Festzelt-Charakter des Treffens in Garmisch-Partenkirchen. Der Ruf nach einer Rückkehr in die Alpen wurde unüberhörbar.

Nach zwei Jahren in Berlin kam auf 2024 die Kehrtwende: Unter dem neuen BMW-Motorrad-Chef Markus Flasch feierte die Marke das vielumjubelte «Hoamcoming» (Heimkommen) zurück nach Garmisch-Partenkirchen. Die Erleichterung in der Region war riesig, und die Ausgaben 2024 und 2025 knüpften nahtlos an die alten Erfolge an.

Aufwändiges Rahmenprogramm: Stunts, Livemusik und BMW-Motorräder zuhauf Foto: BMW Aufwändiges Rahmenprogramm: Stunts, Livemusik und BMW-Motorräder zuhauf © BMW

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Um die enormen Organisations- und Budgetaufwände zu stemmen, war ursprünglich geplant, die BMW Motorrad Days künftig im zweijährigen Turnus – abwechselnd mit der internationalen GS Trophy – auszurichten. Für 2027 war die nächste Auflage fest eingeplant. Dass der fest eingeplante Termin für das erste Juli-Wochenende 2027 nun gestrichen wurde, kam selbst für die Verantwortlichen vor Ort überraschend.

Von BMW gibt es kein offizielles Statement, und so kann über die Gründe nur spekuliert werden. Wie Branchenbeobachter berichten, unterliegt die BMW Group derzeit internen Sparvorgaben. Die Ausrichtung eines dreitägigen Großevents mit einem Budget in Millionenhöhe, mit umfangreicher Logistik, Infrastruktur und Sicherheitsauflagen bindet erhebliche Mittel, die in Zeiten des Umbruchs in der Automobil- und Motorradbranche anderweitig benötigt werden.

Für die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ist die Absage ein schmerzhafter Verlust. Gemeinsam mit der GaPa Tourismus GmbH wird über alternative Konzepte nachgedacht. Ziel ist es, für das traditionelle erste Juli-Wochenende 2027 ein eigenes neues Veranstaltungsformat auf die Beine zu stellen, um Motorradfahrer und Urlauber weiterhin in die Alpenregion zu locken.