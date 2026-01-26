BMW Motorrad: Über 200.000 Einheiten im Jahr 2025

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
BMW Motorrad hat 2025 zum vierten Mal in Folge die Marke von 200.000 verkauften Motorrädern überschritten. Mit insgesamt 202.563 Einheiten behaupteten die Münchner ihre Stellung in einem schwierigen Umfeld, das von rückläufigen Segmenten über 500 ccm und intensivem Preiswettbewerb geprägt war. Im Vergleich mit dem Rekordjahr 2024 ein Minus von weltweit 7.845 Stück.
Im für BMW absatzstärksten, gesamthaft stark geschrumpften deutschen Markt baute BMW mit 25.516 Verkäufen trotz einem Minus von 661 Stück die Marktführerschaft mit einem Plus von 4,1 Prozentpunkten Marktanteil aus. In mehreren Märkten konnten die besten Ergebnisse ihrer Geschichte erreicht werden, darunter Italien, Spanien, Niederlande, Portugal, Japan, Australien, Kanada und Malaysia.
In Europa wurden insgesamt 118.814 Motorräder abgesetzt, ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Auch die wichtigsten Märkte außerhalb Europas zeigten 2025 trotz zum Teil erheblicher Einschränkungen erneut überzeugende Vertriebsstärke. In den USA (14.869), Brasilien (14.488) und China (10.555) wurden zwar weniger BMW-Motorräder abgesetzt als im Vorjahr, dennoch steuerten diese drei Länder einen gewichtigen Beitrag zum Ergebnis bei.
Die tragenden Säulen dieses Erfolgs waren weltweit erneut die Boxermodelle: Die R1300GS Adventure und die Standard-GS führen die interne Statistik mit zusammen über 66.000 Verkäufen an. Auf Platz 3 der weltweit am besten verkauften BMW-Motorräder folgt mit 11.643 Stück der Supersportler S1000RR.
