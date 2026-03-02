Bonnell 902: Bekommt Stark Vark ebenbürtige Konkurrenz?

Bisher galt die Stark Varg als das Maß der Dinge im Segment der Offroad-Motorräder mit Elektroantrieb. Nun kündigt Bonnell mit der 902 ein solches Motorrad an, deren technische Daten sich wie eine Kampfansage an die Stark Varg lesen: 87 PS Spitzenleistung übertreffen die Stark Varg (80 PS) um knapp 10 Prozent. Doch die wahre Sensation findet sich bei der Gewichtsangabe. Mit gerade einmal 95,7 kg ist die Bonnell enorme 22,3 kg leichter als eine Stark Varg MX. Wer sich für den optionalen „Sprint-Akku“ entscheidet, drückt das Gewicht sogar auf radikale 88,7 kg – ein Wert, der bisher allenfalls von speziell präparierten Zweitakt-Maschinen erreicht wurde.

Zwei Grössen: Bonnell 902 (vorne) und 805 Foto: Bonnell Zwei Grössen: Bonnell 902 (vorne) und 805 © Bonnell

Ein kritischer Punkt bei Elektro-Motorräder ist die Ladezeit. Bonnell löst diese Fragestellung durch ein konsequentes Schnellwechselsystem. Der Akku soll in unter 30 Sekunden getauscht werden können: Sitzbank ab, vier gesicherte Schrauben lösen und das Akkupaket ohne lästiges Steckersystem herausziehen. Drei Akkupacks mit unterschiedlichen Kapazitäten und Gewichten stehen zur Wahl.

Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die Sicherheit. Ein redundantes Gasgriff-System mit zwei Kabeln gleicht permanent die Signale ab, um unkontrolliertes Beschleunigen auszuschließen. Ein multifunktionaler Hebel am linken Lenker lässt sich individuell belegen – wahlweise als Kupplungsersatz, für die Rekuperation (Motorbremse) oder als „Boost-Button“ für kurzzeitige Extra-Power.

Das Fahrwerk besteht aus einem Alurahmen. Der Lankkopfwinkel ist über unterschiedliche Lagerschalen einstellbar. Die Federelemente liefert der amerikanische Hersteller Sirris. Eine Motocross- und eine Enduroversion sind geplant. Der Elektroantrieb ermöglicht fünf Mappings, einen Rückwärtsgang und verschiedene Anzeigemodi im Cockpit.

