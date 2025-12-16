Brixton Crossfire 500 Storr: A2-taugliche Reise-Enduro

Den Prototyp der Crossfire 500 Storr zeigte Brixton schon 2022 auf der Motorradmesse Mailand. Zwischenzeitlich war Brixton-Eigner KSR in finanziellen Schwierigkeiten. Nach gelungener Sanierung des österreichischen Unternehmens kommt die erste Reise-Enduro von Brixton auf den Markt, zum Kampfpreis von 6399 Euro.

Werbung

Werbung

Das Design mit steiler Verkleidungsfront lehnt sich an aktuelle Rallye-Maschinen an, die Technik favorisiert jedoch Alltagsbetrieb und Offroad-Einsatz im Wandertempo. Technische Basis ist der nicht mehr angebotene Scrambler Crossfire 500XC, von dem Chassis und Motor übernommen sind.

Offroad-Wandermaschine im Rallye-Anzug: Brixton Crossfire 500 Storr Foto: Brixton Offroad-Wandermaschine im Rallye-Anzug: Brixton Crossfire 500 Storr © Brixton

Als Antrieb dient ein flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Reihenmotor mit 486 ccm, der A2-konforme 48 PS bei 8500/min und 43 Nm bei 6750/min leistet. Die weiteren Details: DOHC-Ventilsteuerung, 8 Ventile, Ausgleichswelle, 6 Gänge.

Werbung

Werbung

Die einstellbaren Federelemente von KYB bieten mit Federwegen von 180 und 175 mm deutlich mehr Reserven für den Offroad-Einsatz als der Scrambler 500XC. Von diesem übernommen sind hingegen wieder die Kreuzspeichenräder in 19 und 17 Zoll. Aus der Kombination von einigermassen Offroad-tauglichen Federwegen mit eher kleinen Rädern resultiert eine zugängliche Sitzhöhe von 839 mm.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Zweizylindermotor im Stahlrohrchassis: Technisch unspektakulär, aber solide Foto: Brixton Zweizylindermotor im Stahlrohrchassis: Technisch unspektakulär, aber solide © Brixton

Der Tank fasst 17 Liter, das Gewicht vollgetankt beträgt 209 kg, womit die Brixton Crossfire 500 Storr offenbar sehr solide gebaut, aber kein Leichtgewicht ist. Die Scheibenbremsen von Brembo-Tochter J.Juan messen 320 und 240 mm. An der Bremsanlage finden wir mit dem obligatorischen ABS den einzigen elektronischen Helfer. Es gibt keine Fahrmodi oder semiaktive Federelemente, was der SPEEDWEEK.com-Autor bei einem Offroad-Motorrad dieser Hubraumklasse für einen schlagenden Vorteil ansieht. Handschützer, Motorschutz und Gepäckträger sind serienmässig, der Auspuff ist tief montiert; so lassen sich für die grosse Fahrt zwei gleich grosse Seitenkoffer montieren.

Keine No-Name-Bauteile: Gabel von KYB, Bremse von J.Juan Foto: Brixton Keine No-Name-Bauteile: Gabel von KYB, Bremse von J.Juan © Brixton

Werbung

Werbung