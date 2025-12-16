Brixton Crossfire 500 Storr: A2-taugliche Reise-Enduro
In Planung ist sie seit längerem, nun kommt sie zu den Händlern: Mit der leichten und A2-tauglichen Reise-Enduro Crossfire 500 Storr steigt nun auch Brixton ins Adventure-Segment ein.
Den Prototyp der Crossfire 500 Storr zeigte Brixton schon 2022 auf der Motorradmesse Mailand. Zwischenzeitlich war Brixton-Eigner KSR in finanziellen Schwierigkeiten. Nach gelungener Sanierung des österreichischen Unternehmens kommt die erste Reise-Enduro von Brixton auf den Markt, zum Kampfpreis von 6399 Euro.
Das Design mit steiler Verkleidungsfront lehnt sich an aktuelle Rallye-Maschinen an, die Technik favorisiert jedoch Alltagsbetrieb und Offroad-Einsatz im Wandertempo. Technische Basis ist der nicht mehr angebotene Scrambler Crossfire 500XC, von dem Chassis und Motor übernommen sind.
Als Antrieb dient ein flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Reihenmotor mit 486 ccm, der A2-konforme 48 PS bei 8500/min und 43 Nm bei 6750/min leistet. Die weiteren Details: DOHC-Ventilsteuerung, 8 Ventile, Ausgleichswelle, 6 Gänge.
Die einstellbaren Federelemente von KYB bieten mit Federwegen von 180 und 175 mm deutlich mehr Reserven für den Offroad-Einsatz als der Scrambler 500XC. Von diesem übernommen sind hingegen wieder die Kreuzspeichenräder in 19 und 17 Zoll. Aus der Kombination von einigermassen Offroad-tauglichen Federwegen mit eher kleinen Rädern resultiert eine zugängliche Sitzhöhe von 839 mm.
Der Tank fasst 17 Liter, das Gewicht vollgetankt beträgt 209 kg, womit die Brixton Crossfire 500 Storr offenbar sehr solide gebaut, aber kein Leichtgewicht ist. Die Scheibenbremsen von Brembo-Tochter J.Juan messen 320 und 240 mm. An der Bremsanlage finden wir mit dem obligatorischen ABS den einzigen elektronischen Helfer. Es gibt keine Fahrmodi oder semiaktive Federelemente, was der SPEEDWEEK.com-Autor bei einem Offroad-Motorrad dieser Hubraumklasse für einen schlagenden Vorteil ansieht. Handschützer, Motorschutz und Gepäckträger sind serienmässig, der Auspuff ist tief montiert; so lassen sich für die grosse Fahrt zwei gleich grosse Seitenkoffer montieren.
Die Brixton Crossfire 500 Storr ist erhältlich in Dunkelgün und Schwarz zum Preis von 6399 Euro (Österreich: 6999 Euro, Schweiz: 6990 CHF).
