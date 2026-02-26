CF Moto 1000MT-X: Kraftvoller Vorstoss in die Oberklasse

Die CF Moto 1000MT-X ist das Spitzenmodell der ambitionierten Marke aus China. Es handelt sich nicht um eine weitere Kopie bekannter Konzepte. Der Zweizylinder-Reihenmotor ist eine technische Evolution der bekannten LC8c-Architektur von KTM. Noch vor KTM baut CF Moto mit dem 990er Motor, der in Wirklichkeit 947 ccm Hubraum aufweist, eine Reise-Enduro. KTM verbaut den 990er bislang in der unverkleideten Duke und im Supersportler 990RCR.

Selbstverständlich hat CF Moto den Motor auf die Erfordernisse der Reise-Enduro Abgestimmt und dabei die Leistung von 123 PS/103 Nm auf 113 PS und 105 Nm angepasst, wobei das Drehmoment-Maximum schon bei 6250/min anliegt (Duke 990: 6750/min).

Das Fahrwerk unterstreicht den Anspruch der MT-X auf brauchbare Geländetauglichkeit. An der Front arbeitet eine UDS-Gabel, am Heck ein direkt angelenktes Zentralfederbein von KYB, beide einstellbar. Federwege von 230 mm vorne und hinten und die Wahl der Radgrössen – 21 Zoll vorne und 18 Zoll hinten – lässt keinen Zweifel offen: Dieses Motorrad will auch abseits des kuscheligen Asphalts bewegt werden.

Beim Design geht CF Moto eigene Wege. Die Frontpartie ist schmal gehalten, die LED-Scheinwerfer sorgen für eine markante Optik. Ein besonderes Augenmerk verdient der auf beiden Seiten tief heruntergezogene Benzintank, was den Schwerpunkt absenkt und das Handling der vollgetankten Maschine spürbar verbessert-

Zum Kampfpreis nochmal 1000 € Preisnachlass: CF Moto 1000 MT-X Foto: CF Moto Zum Kampfpreis nochmal 1000 € Preisnachlass: CF Moto 1000 MT-X © CF Moto

Die Ergonomie ist auf Langstrecke und Stehendfahren ausgelegt. Die Sitzbank ist schmal geschnitten, bietet aber genügend Komfort für lange Etappen. Die Fussrasten sind breit, das Windschild einstellbar.

Ein grosses TFT-Display dient als Schaltzentrale. Vier Fahrmodi erlauben es, die Charakteristik der Traktionskontrolle und des Kurven-ABS an die Bedingungen anzupassen. Der Offroad-Modus lässt gezielt Schlupf am Hinterrad zu. Ein Quickshifter up&down ist serienmässig.

Die Bremsen mit 320er Doppelscheibe und radial montierten Vierkolbenzangen wischt alle Zweifel vom Tisch. Das Gewicht von 222 kg bei vollem Tank mit 22,5 Litern ist eine angenehme Überraschung. CF Moto hat ganz offensichtlich die Wünsche europäischer Motorradfahrer verstanden und legt mit attraktiven Preisen nach: 10.999 € (Schweiz Fr. 9990.-, Österreich 11.999 €) sind so schon eine heftige Kampfansage an die europäische und japanische Konkurrenz. Mit einem Preisnachlass von 1000 € zur Modelleinführung in Deutschland und Österreich legt CF Moto noch ein Argument für einen schnellen Kaufentscheid obendrauf.

