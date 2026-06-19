FIM Europa lenkt ein: Grasbahn-Gespann-EM-Finale doch mit Beiprogramm

Mitte Mai kritisierte Manuel Meier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com , dass mit der angekündigten Live-Übertragung im Internet der Seitenwagen-Europameisterschaft auf der Grasbahn in Berghaupten kein Rahmenprogramm während des Hauptrennens stattfinden darf. «Der letzte Artikel hat gewaltig die Runde gemacht und auch die richtigen Personen erreicht. Es kamen dann Offizielle von anderen Veranstaltern und Verbänden auf mich zu und wir sind alle zusammen auf Piotr Szymanski von der FIM Europa in Bielefeld zugegangen, der extra wegen der Thematik vor Ort war», berichtete Meier, der als Clubvorsitzender des MSC Berghaupten und als aktiver Gespannfahrer doppelt von der Streichung des Rahmenprogramms betroffen war. «Dem Bahnsport-Chef der FIM Europa war nicht bewusst, dass wir für die EM nur so wenige Rennläufe haben, und wir dürfen nun trotz Übertragung im Livestream ein Rahmenprogramm während der Seitenwagen-EM fahren. Auch anderen Veranstaltern in England und den Niederlanden war das mit der Thematik rund um den Stream nicht bewusst.»

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Chef von FIM Europa hatte keine Ahnung

Die Gespräche in Bielefeld fruchteten und so fand sich eine Lösung, mit der man beim MSC Berghaupten gut leben kann. «Positiv hervorzuheben ist, dass die FIM Europa ein Einsehen gezeigt hat, denn wem soll ich ein Rennen mit zehn Läufen verkaufen», so Meier. «Es werden am Renntag nachmittags insgesamt 20 Rennläufe gefahren, wovon zehn der Seitenwagen-EM dabei sind. Zusätzlich fahren wir internationale und nationale Lizenz Solo. Einziger Wermutstropfen ist, dass wir das Feld der nationalen Solisten auf acht Fahrer reduzieren mussten.»

Der MSC Berghaupten kann nun im Rahmen seiner Race-Days am letzten August-Wochenende, bei denen am Samstagabend ein Speedwayrennen samt ADAC-Bayern-Cup gefahren wird, am Sonntag erneut ein Langbahnrennen bieten, bei dem mehrere Klassen antreten.