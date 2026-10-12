Gespann-Speedway Olching: Lizenzprobleme verhindern Start von Brandhofer

Noch bevor die internationalen Gespanne im Rahmenprogramm des Solorennens beim «Goldenen Band der Stadt Olching» an den Start gingen, gab es für ein Team eine Enttäuschung. Markus Brandhofer und sein neuer Beifahrer Mika Bacher waren vor Ort und wollten am Rennen teilnehmen, Aufgrund eines Problems mit der Tageslizenz von Bacher durfte das Gespann jedoch nicht starten. Während den beiden nur die Zuschauerrolle blieb, entwickelte sich auf der Bahn der Kampf um den Gesamtsieg. Bereits ab dem zweiten Durchgang setzte sich ein Team deutlich von der Konkurrenz ab und bestimmte fortan das Renngeschehen.

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Manuel Meier und Lena Siebert waren es, die sich mit einer überlegenen Leistung den Sieg sicherten. Das Duo gewann drei seiner fünf Läufe und sammelte 13 von 15 möglichen Punkten. Da kein Finale ausgetragen wurde, entschied die Gesamtpunktzahl über die Platzierungen.

Hinter dem Siegergespann belegten Imanuel Schramm und Lene Laise mit sechs Punkten den zweiten Rang. Ebenfalls sechs Zähler erreichten Achim Neuendorf und Johannes Schnaitter auf Platz 3.

Für Moritz Straub und David Kersten verlief der letzte Lauf unglücklich: Ein gerissener Methanolschlauch führte zu Problemen mit der Kraftstoffversorgung und zwang das Gespann zur Aufgabe. Mit fünf Punkten beendeten sie den Wettbewerb auf dem vierten Platz.

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Ergebnisse Speedway Olching/D:

1. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 13 Punkte. 2. Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 6. 3. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 6. 4. Moritz Straub/David Kersten (D), 5.