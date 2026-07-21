Horrorunfall mit dem Gespann: Lene Laise hatte mehr Glück als Simoncelli

Nach dem Unfall im zweiten Durchgang der internationalen Gespannklasse auf der kurzen Grasbahn in Noordvolde, eine Autostunde südwestlich von Groningen, musste mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Beifahrerin Lene Laise wurde bei einem Überschlag vom eigenen Motorrad getroffen und anschließend auch noch von einem Mitbewerber überfahren, wie sich später herausstellte. Die 21-Jährige kam nach Zwolle ins Krankenhaus und wurde dort für einige Stunden ins künstliche Koma versetzt . Als die Ärzte sie zurückholten, besserte sich ihr Zustand rasant und sie durfte bereits am Sonntagabend wieder nach Hause in die Pfalz, die behandelnden Mediziner rechnen nicht mit Spätfolgen.

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Lene wurde von ihrem Gespannlenker Imanuel Schramm nach Zweibrücken gefahren, im ausgebauten Sprinter konnte sie sich immer wieder hinlegen, was für die angeschlagene Rennfahrerin deutlich komfortabler war als in einem Pkw zu reisen. Am Montag schlief Lene viel, ihr Körper muss erst sämtliche starken Medikamente abbauen. Hinzu kommt, dass sie jetzt neben der schweren Gehirnerschütterung auch alle anderen Folgen des Crashs spürt.

Prellungen an Rücken und Schultern

«Trotz Airbag-Jacke sind ihr ganzer Rücken und die Schultern blau», schilderte Schramm im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Unser Gespann fiel ein bisschen auf sie drauf, das war harmlos. Auf dem Anzug kann man aber sehen, wie das andere Gespann über sie drüberfuhr. Dann ging ich her, und habe mir das Video vom Unfall hochauflösend angeschaut. Inzwischen ist mir klar: Sie schlug mit dem Helm auf dem Kopf auf der Bahn auf, dann kam das andere Gespann von hinten über sie drüber und dabei hat es ihr den Helm vom Kopf gerissen. Wir kontrollieren vor dem Lauf immer gegenseitig, ob der Helm zu ist. Das war er, definitiv. Sie hat einen kleinen Kopf und trägt einen XS-Helm. Man sieht auf dem Helm hinten drauf Kratz- und Einschlagspuren, den Helm hat es ihr durch die Kollision von hinten nach vorne vom Kopf gezogen.»

Der wahrscheinlich berühmteste Unfall in der Motorradgeschichte, als es einem Fahrer bei einem Sturz den Helm vom Kopf riss, ist jener von Marco Simoncelli. Der Italiener wurde 2011 beim Grand Prix von Malaysia von seinem Kumpel Valentino Rossi überfahren – die schrecklichen MotoGP-Bilder haben sich vielen Fans ins Gedächtnis gebrannt. Lene Laise hatte unvorstellbares Glück, ihr Zusammenstoß endete nicht so tragisch wie der von «SuperSic».

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Dabei hat es ihr den Helm vom Kopf gerissen. Imanuel Schramm

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Am kommenden Samstag, 25. Juli, findet auf der Sandbahn in Werlte der Challenge für die Grasbahn-Gespann-EM statt, deren Finale am 30. August in Berghaupten ausgetragen wird – für den Oberschwaben Schramm fast ein Heimrennen. Lene fühlt sich inzwischen wieder so gut, dass sie den Start in Werlte in Betracht zieht, weil sie unbedingt in ihr erstes EM-Finale will. Schramm/Laise haben auch bereits die Lizenz für die Europameisterschaft gelöst. Als problematisch könnte sich erweisen, dass der Motorrad-Weltverband FIM Sportler nach einer Gehirnerschütterung normalerweise zum Selbstschutz für zehn Tage sperrt – unabhängig davon, wie ein Arzt die Situation beurteilt. In diesem Fall wäre der Start im Emsland unmöglich und Schramm/Laise müssten auf eine der beiden Wildcards für Berghaupten hoffen.