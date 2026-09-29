Sandbahn Pfarrkirchen: Markus Eibl im Rennanzug vom Podest in den Radlader
Beim Sandbahnrennen in Pfarrkirchen war Markus Eibl als Vereinsboss und Beifahrer im Seitenwagen gefordert. Er blieb zusammen mit Markus Venus ebenso ungeschlagen wie Martin Smolinski.
Das Sandbahnrennen in Pfarrkirchen war das letzte auf der Langbahn in Deutschland in dieser Saison, der Verein wurde mitten im Jahr plötzlich vor eine besondere Herausforderung gestellt. Da der
Martin Smolinski war unschlagbar
Von einer anspruchsvollen Bahn sprach auch Martin Smolinski, der die internationale Soloklasse dominierte und mit Maximum vor Dominik Werkstetter und dem Briten Max Perry gewann. «Der Veranstalter hat das gut hingekriegt, auch wenn man auf der Bahn ordentlich festhalten musste. Es war dennoch ein gelungener Renntag und ich bin zufrieden», so der Sieger der Solisten, der auch im Sonderlauf mit den besten Fahrern aus internationaler und nationaler Klasse vor Max Perry und Tim Widera triumphierte.
Für RSC-Chef Markus Eibl war der Renntag nach der Siegerehrung noch nicht vorbei, vom Podest ging es im Rennanzug auf direktem Wege in den Radlader, denn es galt vor Einbruch der Dunkelheit rund 400 Meter Airfences abzubauen und zu verladen. «Das war eine Megaleistung von allen, die mit angepackt haben», lobte der Bayer seine Mannschaft. «Für viele ging der Tag schon in den Morgenstunden los, und nach Rennende war noch lange nicht Schluss.»
Ergebnisse Sandbahnrennen Pfarrkirchen/D:
Internationale Lizenz Solo:
1. Martin Smolinski (D), 20 Punkte
2. Dominik Werkstetter (D), 11
3. Max Perry (GB), 9
4. Steven Goret (F), 8
5. Mickie Simpson (GB), 8
6. Fabian Wachs (D), 8
7. Patrick Linhart (CZ), 4
Sonderlauf: 1. Martin Smolinski, 2. Max Perry, 3. Tim Widera, 4. Dominik Werkstetter, 5. Steven Goret, 6. Sebastian Adorjan
Internationale Lizenz Seitenwagen:
1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Punkte
2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 15
3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 10
4. Makus Brandhofer/Mika Bacher (D), 9
5. Andreas Horn/Christian Schädler (D), 1
B-Lizenz Solo:
1. Sebastian Adorjan, 25 Punkte
2. Tim Widera, 23
3. Magnus Czekely, 15
4. Tim Arnold, 15
5. Eric Bostin, 14
6. Tim Hansen, 13
7. Sebastian Trapp, 8
8. Lenia Tebbe, 7
9. Louis Tebbe, 4
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