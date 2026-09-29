Sandbahn Pfarrkirchen: Markus Eibl im Rennanzug vom Podest in den Radlader

Das Sandbahnrennen in Pfarrkirchen war das letzte auf der Langbahn in Deutschland in dieser Saison, der Verein wurde mitten im Jahr plötzlich vor eine besondere Herausforderung gestellt. Da der Grand Prix in Marmande neu angesetzt werden musste , waren die WM-Fahrer für den Club nicht mehr verfügbar. «Uwe Hofbauer hatte als Sportleiter einige Stunden am Telefon zugebracht, aber wir haben des ganz gut gelöst, nachdem die FIM bei ihrer Terminfindung auf ein offenes Rennen gehen konnte», so der Vorsitzende Markus Eibl, der während des Rennens selbst als Beifahrer von Markus Venus in der internationalen Seitenwagenklasse am Start war. «Wir sind seit Mühldorf kein Rennen mehr gefahren, konnten dann aber die Deutschen Meister und Europameister bezwingen», so Eibl, der betonte, dass die Strecke in Pfarrkirchen recht anspruchsvoll war. «Da hat man schon etwas Power in den Armen gebraucht. Durch die lange Trockenheit wurde die Bahn recht tief und als Veranstalter war auch der ein oder andere Bahndienst mehr nötig als gehofft.»

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Martin Smolinski war unschlagbar

Von einer anspruchsvollen Bahn sprach auch Martin Smolinski, der die internationale Soloklasse dominierte und mit Maximum vor Dominik Werkstetter und dem Briten Max Perry gewann. «Der Veranstalter hat das gut hingekriegt, auch wenn man auf der Bahn ordentlich festhalten musste. Es war dennoch ein gelungener Renntag und ich bin zufrieden», so der Sieger der Solisten, der auch im Sonderlauf mit den besten Fahrern aus internationaler und nationaler Klasse vor Max Perry und Tim Widera triumphierte.

Für RSC-Chef Markus Eibl war der Renntag nach der Siegerehrung noch nicht vorbei, vom Podest ging es im Rennanzug auf direktem Wege in den Radlader, denn es galt vor Einbruch der Dunkelheit rund 400 Meter Airfences abzubauen und zu verladen. «Das war eine Megaleistung von allen, die mit angepackt haben», lobte der Bayer seine Mannschaft. «Für viele ging der Tag schon in den Morgenstunden los, und nach Rennende war noch lange nicht Schluss.»

Ergebnisse Sandbahnrennen Pfarrkirchen/D:

Internationale Lizenz Solo: 1. Martin Smolinski (D), 20 Punkte 2. Dominik Werkstetter (D), 11 3. Max Perry (GB), 9 4. Steven Goret (F), 8 5. Mickie Simpson (GB), 8 6. Fabian Wachs (D), 8 7. Patrick Linhart (CZ), 4



Sonderlauf: 1. Martin Smolinski, 2. Max Perry, 3. Tim Widera, 4. Dominik Werkstetter, 5. Steven Goret, 6. Sebastian Adorjan



Internationale Lizenz Seitenwagen: 1. Markus Venus/Markus Eibl (D), 20 Punkte 2. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 15 3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 10 4. Makus Brandhofer/Mika Bacher (D), 9 5. Andreas Horn/Christian Schädler (D), 1



B-Lizenz Solo: 1. Sebastian Adorjan, 25 Punkte 2. Tim Widera, 23 3. Magnus Czekely, 15 4. Tim Arnold, 15 5. Eric Bostin, 14 6. Tim Hansen, 13 7. Sebastian Trapp, 8 8. Lenia Tebbe, 7 9. Louis Tebbe, 4

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