Sieg zum Debüt des Duos Markus Brandhofer und Bridget Meijerink

Sieben Gespanne waren zum Saisonauftakt der Einladung zum Internationalen Grasbahnrennen des MAC van Dedem Balkbrug in der Gemeinde Harenberg (Provinz Overijssel) gefolgt. Aus deutscher Sicht waren auch Markus Brandhofer vom AMC Haunstetten und Oliver «Ole» Möller vom MSC Nordhastedt Nordseeküste dabei. Beide hatten dabei mit den Niederländerinnen Bridget Meijerink und Imani Hazekamp neue Beifahrerinnen im Seitenwagen.

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Und das funktionierte gut. Bei Sonnenschein, aber insgesamt recht kühlen Temperaturen, am Morgen nur drei Grad Celsius, waren sieben Teams am Start, je zwei aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, sowie eines aus Belgien. Alle hatten, wie gewohnt in den Niederlanden, viel Arbeit mit der anstrengenden, aber doch sehr gut zu befahrenden Grasbahn.

Bei den Shorttrackern gab es allerdings im Verlaufe des Nachmittags Stürze, die zu großen Zeitverzögerungen führten. Insgesamt sechs Stunden dauerte die Veranstaltung. 12.30 Uhr war Beginn, das A-Finale der Gespanne war gegen 17.45 Uhr beendet.

Für Markus Brandhofer und seine neue Beifahrerin Bridget Meijerink waren die Bahnverhältnisse perfekt. Das deutsch-niederländische Duo war schon im Training das schnellste Team und gewann auch die drei Vorläufe und das abschließende A-Finale ohne Probleme.

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Ole Möller und Imani Hazekamp wurden Vierte

Ole Möller hatte mit der Niederländerin Imani Hazekamp ebenfalls eine Niederländerin als neue Beifahrerin im Boot, da Sindy Virágos noch verletzt ist. Möller: «Es lief ganz gut für uns mit Platz 4, obwohl aus meiner Sicht der dritte Platz auch möglich gewesen wäre, aber nach einem guten Start im Finale waren wir schneller als Lespinasse, aber dann haben wir in der ersten Kurve viel Dreck vom Goodwin abbekommen und Brandhofer und Lespinasse sind dann außen an uns vorbei. Mit meiner neuen Beifahrerin hat das sehr gut funktioniert, dafür dass sie erst das sechste Mal im Beiwagen gesessen hat und dazu das erste Mal auf einer richtigen Grasbahn. Das Training in Wagenfeld, wo auch Brandhofer und Bridget dabei waren, hat dabei sehr geholfen uns einzufahren. War ein schönes Rennen.»

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Ergebnisse Grasbahnrennen Balkbrug (NL) Gespanne: