Unsichere Zukunft: Wohin geht es 2026 mit den deutschen Gespannen?

Man muss mittlerweile und nicht erst seit gestern mit Sorge auf die deutsche Gespannszene schauen. Vorbei sind die glorreichen, aber wie in grauen Vorzeiten anmutenden Rennen auf Sand und Gras, wo die Gespannteams noch Ausscheidungsläufe fahren mussten, um sich für den jeweiligen Renntag zu qualifizieren. Warum?

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Alles ist teurer geworden, die Reglementierungen durch die Verbände haben zugenommen und die Gespanne sind auf dem besten Weg, aus den öffentlichkeitswirksamsten Renntagen des Bahnsports, den Grands Prix zur Langbahn-Weltmeisterschaft der Solisten, herausgekegelt zu werden. Wenn der jeweilige GP um 14 Uhr beginnt, darf ein Rahmenprogramm laut FIM Europe nur am Tag zuvor oder bis um 11 Uhr gefahren werden.

So macht man den Bahnsport kaputt, zumindest aber die Gespannszene. Denn wie will man die dringend nötigen Sponsoren motivieren ihr Geld in die Teams zu investieren, wenn sie bei den besten Rennen gar nicht dabei sind?

Das sind die Top-3 der deutschen Gespannteams für 2026:

Für die im April startende Saison stehen zehn deutsche Gespannteams bereit. Allen voran die dreifachen Grasbahn-Europameister Markus Venus (43) und Beifahrer Markus Eibl (44). Die Bahnsportsaison 2025 lief perfekt für das Top-Gespann des RSC Pfarrkirchen. Neun Rennen und neun Siege standen bei ihnen zu Buche. Dass es nicht mehr Rennen wurden, war Venus’ Teilnahme an der Sidecar-WM auf der Straße und privaten Gründen geschuldet, die die zeitlichen Möglichkeiten des Teams einschränkten.

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Markus Brandhofer (47) vom AMC Haunstetten hat mit Bridget Meijerink, geb. Portijk (21) eine neue Beifahrerin. Die Niederländerin fuhr die Saison 2025 erfolgreich mit ihrem Landsmann Wilfred Detz. Sie löst ihre Landfrau Sandra Mollema ab, die mit Brandhofer 2023 Europameister wurde. Alex Herrmann, in der kommenden Saison Stammbeifahrer bei Nicole Standke, steht bei dem Gaißacher als Aushilfsbeifahrer parat.

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Manuel Meier (34) vom MSC Berghaupten und Beifahrerin Lena Siebert (17, MSC Melsungen) haben eine erfolgreiche Saison mit über 20 Podestplätzen hinter sich. Sie wurden Deutsche Vizemeister, nachdem sie sich 2024 den Titel gesichert hatten. Für die kommende Saison haben sie sich für die EM qualifiziert und hoffen auf die Finalteilnahme in Berghaupten.

Diese Teams könnten 2026 für Überraschungen sorgen:

Raphael San Millan (33) und Beifahrer Benedikt Zapf (30) vom MSC Berghaupten standen 2025 bei zwölf Rennen am Ende sieben Mal auf dem Podest. Ziel für 2026 ist die Teilnahme am EM-Finale auf ihrer Heimbahn in Berghaupten. Dort wollen sie bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden.

San Millans Bruder Achim Neuendorf (40) und Beifahrer Johannes Schnaitter (25) vom MSC Berghaupten wurden in der Vorsaison gleich in ihrem ersten Rennen in Lüdinghausen wegen eines technischen Defekts an ihrem Motorrad in einen heftigen Crash verwickelt. Bei der DM in Bad Hersfeld wurden sie zum Saisonende Vierte. Am Ende der Saison 2026 will Neuendorf endgültig Schluss mit dem Gespannsport machen.

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Imanuel Schramm (51) von der MSV Herxheim hat mit Mika Bacher einen neuen Beifahrer. Der 18-Jährige aus Baindt löst, wie schon zu Saisonbeginn geplant, Melanie Meier-Zengin ab, die mit Schramm zirka 20 Rennen zusammen gefahren ist. Bacher ist schon seit er klein ist bei Schramm als Helfer im Team tätig. «Immel» Schramm fährt wie bisher mit schweizer Lizenz, Bacher mit der des DMSB.

Welche deutschen Teams sind sonst noch aus deutscher Sicht dabei?

Jens Lorei (34) und Beifahrer Jack Düringer (19) vom MSC Rebland Hertingen und MSC Diedenbergen fuhren 2025 ihre erste internationale Saison. Sie streben die Teilnahme an der Grasbahn-Europameisterschaft an.

Nicole Standke (30) aus Reeßum hat mit dem Schongauer Alex Herrmann (36) einen neuen Beifahrer. Die Norddeutsche hatte in der Vorsaison bis auf Sonja Dreyer kein Glück mit zwei anderen Beifahrerinnen. Sie dachte schon ans Karriereende, doch dann sprang Herrmann bei der DM in Bad Hersfeld erfolgreich ein. Sie fahren 2026 gemeinsam und wollen sich für die EM 2027 qualifizieren.

Der Tettnanger Moritz Straub (27) hat mit David Kersten (27) aus Langenargen am Bodensee auch einen neuen Beifahrer. Mit Patrik Löffler hatte Straub im vergangenen Jahr seine erste volle A-Lizenz-Saison gefahren.

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Oliver Möller (46) aus Frestedt und Beifahrerin Sindy Virágos (46) crashten an Himmelfahrt 2025 auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in Lüdinghausen böse. Die Verletzungen der Westfälin sind bisher noch nicht ganz ausgestanden. Möglicherweise steigt sie bei Möller im Laufe der Saison wieder ins Boot. Die kommende Saison beginnt Möller aber in Balkbrug (NL) und Lüdinghausen mit der Niederländerin Imani Hazekamp aus Hoogkerk. Mit der 20-Jährigen ist Möller schon einmal in Neuenknick gefahren und hat auch schon Trainingsläufe mit ihr absolviert.

Diese Fahrer suchen aktuell noch nach Besatzung fürs Boot:

Oldie Karl Keil (71) aus Brombachtal von der MSV Herxheim fuhr zuletzt mit David Kersten im Seitenwagen. Der fährt aber künftig mit Moritz Straub aus Tettnang. Ob der zweimalige Europameister und dreifache Deutsche Meister demnächst noch ein paar Rennen fährt ist noch nicht klar. Ein neues Motorrad hat Keil natürlich schon wieder aufgebaut.

Andreas Horn (53) aus Friedberg ist ebenfalls noch auf der Suche nach einer neuen Beifahrerin oder einem neuen Beifahrer. 2025 fuhr Andy Horn nur zwei Rennen, in Herxheim und Melsungen. Beifahrer war jeweils Alex Herrmann.

Sie fahren in der kommenden Saison nicht:

Jan Kempa (34) aus Obernkirchen fuhr im vergangenen Jahr seine zwei einzigen Rennen der Saison in Lüdinghausen und Bielefeld mit Phil Stelbrink als Beifahrer. Vom DMSC Bielefeld wurde mitgeteilt, dass Kempa nach dessen eigener Aussage in 2026 nicht mehr fährt und auch kein Motorrad mehr zur Verfügung hat.

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Arne Friskovec (48) aus Hamburg hat den bösen Sturz mit seiner Beifahrerin Sarah Strzewinski (40) beim Sandbahnrennen in Hechthausen im Jahr 2024 wohl immer noch nicht ausgestanden.

Deutsche Gespannteams 2026 mit A-Lizenz:

Markus Venus/Markus Eibl

Markus Brandhofer/Bridget Meijerink

Manuel Meier/Lena Siebert

Raphael San Millan/Benedikt Zapf

Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter

Imanuel Schramm/Mika Bacher

Jens Lorei/Jack Düringer

Nicole Standke/Alex Herrmann

Moritz Straub/David Kersten

Oliver Möller/Imani Hazekamp

Karl Keil/tba

Andreas Horn/tba

Deutsche Gespannteams 2026 mit B-Lizenz: