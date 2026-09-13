Vechta: Manuel Meier/Lena Siebert mit Maximum zur Deutschen Meisterschaft

Für 22 Uhr war Regen angesagt im Reiterwaldstadion zu Vechta. Und so war es dann auch. Pünktlich zum Start des Finales der Gespanne schauerte es ein paar Minuten vom Himmel, das war es dann aber schon. Bis dahin hatten sich Manuel Meier und Lena Siebert mit vier Starts und vier Siegen zweifellos als die großen Titelkandidaten präsentiert. Und so kam es dann auch.

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Der Vorsitzende des MSC Berghaupten am Lenker des 500ccm-Gespanns mit der Startnummer 90 und seine leichtgewichtige Beifahrerin aus Melsungen-Röhrenfurt waren auch im Finale über die vier Runden nicht zu besiegen. Doch dazu war ein Rerun nötig.

Was war passiert? In einem wie in allen Läufen atemberaubend spannenden Verlauf im vorderen Feld waren Raphael San Millan und Beifahrer Benedikt Zapf schon in Runde 1 in der Kurve vor Start/Ziel zu weit nach außen gedriftet und mit dem Seitenwagen in den Airfences hängengeblieben und gestürzt.

Aber es sah schlimmer aus, als es letztlich war. Das Team vom MSC Berghaupten kam glimpflich davon und beendete damit einen für sie sehr unbefriedigenden Abend. Gleich in ihrem ersten Heat hatten sie Pech, als Oliver Wehrle mit Noah Schirmaier im Boot auf sie drauf fuhr und der Lauf mit allen wiederholt werden musste. Im Rerun verpatzten San Millan/Zapf den Start und hatten anschließend Glück, bei ihren hektischen Aufholversuch nicht noch zu Sturz zu kommen. In ihrem nächsten Lauf blieben sie dann erstmal am Start stehen, rasten dann aber dem Feld noch bis auf Platz 3 hinterher.

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«Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß», stöhnte ein Beobachter unter den zirka 5000 Zuschauenden am Rande der zirka 540 m langen Sandbahn im Reiterwaldstadion. Noch mehr Pech hatten allerdings Nicole Standke und vor allem Beifahrer Alex Herrmann. Die Norddeutsche am Lenker legte gleich im ersten Heat einen kapitalen Hochstart mit anschließendem Sturz hin und in ihrem zweiten Lauf kam es zu einer unglücklichen Kollision mit der Konkurrenz. Dabei verletzte sich Herrmann und musste zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. «So hatte ich mir mein Abschiedsrennen aber nicht vorgestellt», stöhnte Nicole Standke später.

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Die beiden Semifinals waren super spannend. Im ersten kassierten Meier/Siebert in der letzten Runde die starken Berghauptener Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, die bis hierhin geführt hatten, noch ein. Bemerkenswert: Die vorher so gebeutelten San Millan (Neuendorfs Bruder)/Zapf wurden hier Dritte. Das zweite Semifinale übertraf das Ganze noch an Spannung. Hier führten die Bahnpokalsieger Wehrle/Schirmaier drei Runden lang vor Brandhofer/Meijerink, ehe sie sich am Ende doch noch von den Europameistern geschlagen geben mussten.

Insgesamt war es ein toller Rennabend, wie meist in Vechta unter stimmungsvoller Flutlichtatmosphäre. Der AC Vechta mit Sportleiter Uwe Fienhage hat hier tolle Arbeit geleistet und dem Publikum mit der DM der Gespanne und dem Langbahnpokal der B-Solisten, einem sehr starken I-Solofeld plus Jugendrennen am Nachmittag tollen Bahnsport geboten.

Ergebnisse Vechta, DM-Gespanne:

1. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 20 Punkte 2. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 16 3 Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 13 4. Oliver Wehrle/Noah Schirmaier (D), 12 5. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 8 6. Moritz Straub/David Kersten (D), 8 7. Ole Möller/Patrick Lepnik (D), 5 8. Jens Lorei/Jack Düringer (D), 3 9. Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (D), 3 10. Andreas Horn/Verena Wälter (D), 2 11. Nicole Standke/Alexander Hermann (D), 0 Res. Ingo Duttine/Katrin Duttine (D).

Semifinale 1: 1. Meier/Siebert, 2. Neuendorf/Schnaitter, 3. San Millan/Zapf, 4. Friskovec/Strzewinski, 5.. Lorei/Düringer Semifinale 2: 1. Brandhofer/Meijerink, 2. Wehrle/Schirmaier, 3. Straub/Kersten, 4. Möller/Lepnik, 5. Horn/Wälter. Finale: 1. Meier/Siebert, 2. Neuendorf/Schnaitter, 3. Brandhofer/Meijerink, 4. Wehrle/Schirmaier, 5. San Millan/Zapf (d).

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Ergebnisse I-Solo Vechta (D):

1. Dave Meijerink (NL), 23 Punkte 2. Lukas Fienhage (D), 21 3. Jesse Mustonen (FIN), 20 4. Zach Wajtknecht (GB), 20 5. William Kruit (NL), 11 6. Romano Hummel (NL), 10 7. Jacob Bukhave (DK), 8 8. Jeffrey Sijbesma (NL), 7 9. Stephan Katt (D), 6 10. Mathias Trésarrieu (F), 5 11. Timo Wachs (D), 3 12. Niek Meijerink (NL), 1

Finale: 1. Mustonen, 2. D. Meijerink, 3. Wajtknecht, 4. Fienhage, 5. Kruit, 6. Hummel (a).

Ergebnisse Langbahn-Pokal Vechta (D):