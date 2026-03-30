Vorschlag EK-Langbahn: Rettung für die deutschen B-Gespanne?

Am 23. März machte SPEEDWEEK.com auf die prekäre Situation im deutschen Gespannsport aufmerksam («Unsichere Zukunft: Wohin geht es 2026 mit den deutschen Gespannen?»). Nur noch zehn Gespanne mit A-Lizenz seien aus heimischer Sicht startbereit für die kommende Rennsaison. Und bei den B-Gespannen sehe es ganz düster aus.

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Nachwuchs ist hier momentan nicht wirklich in Sicht. Gab es in früheren Jahren bei vielen Veranstaltungen auch Rennen der B-Lizenz-Gespanne, sind diese mittlerweile zur Rarität verkümmert. Für die Saison 2026 sind uns bisher nur fünf deutsche Gespannteams mit B-Lizenz bekannt: David Kolb/Pascal Hillmann, Ingo Duttine/Katrin Schmidt, Jan Glittenberg/Verena Wälter, Maik Teutenberg/Ingo Wedemeyer und Oliver Wehrle, der zumindest für das Grasbahnrennen beim MSC Melsungen mit Noah Schirmaier einen Beifahrer an seiner Seite hätte.

Der EK Langbahn im DMSB hat sich intensiv mit der Entwicklung der Gespannszene beschäftigt und will den negativen Trend umkehren. Dem Expertenkreis gehören Josef Hukelmann, Vorsitzender des MSC Hümmling Werlte, Joachim Ohmer, Sportleiter bei der MSV Herxheim und Vorsitzender des ADAC Pfalz sowie Tim Scheunemann, Sportleiter des AMC Haunstetten, an.

Alle drei sind anerkannte Bahnsportfachleute und Gespannliebhaber. Sie wollen mithelfen den negativen Trend umkehren. Wie soll das gehen?

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Vorschlag: Nennungen im Block ausfüllen und einreichen

«Dass keine B-Lizenzrennen zustande kommen, liegt mit Sicherheit nicht nur an den Veranstaltern, sondern auch an den Gespannteams, die selbst aktiv werden müssen», benennt Ohmer eines der Probleme. «Die Clubs bieten von der Ausschreibung her durchaus B-Lizenzrennen an, aber dann melden sich bei dem einen beispielsweise nur zwei, bei dem anderen drei oder mehr oder auch kein Team an. Und das reicht dann für die Durchführung einer Gespannkonkurrenz in dieser Klasse natürlich nicht aus.»

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«Wir schlagen vor, dass sich die Gespannteams zuerst untereinander absprechen, eine Nennung ausfüllen und diese im Block, also geschlossen, bei den jeweiligen Veranstaltern einreichen», so Scheunemann, «das gibt denen Sicherheit für ihren Renntag.»

Josef Hukelmann und seine Mitstreiter sehen darin ein Chance, den B-Lizenzteams wieder mehr Rennmöglichkeiten zu geben. «Im Rahmen der Deutschen Langbahnmeisterschaft am 5. Juli in Mühldorf war anfangs auch der Bahnpokal für die B-Gespanne geplant. Wir hielten aber diese lange und das Material strapazierende Bahn nicht wirklich geeignet für die B-Lizenz. Daher haben wir uns umgehört und vom MSC Bad Hersfeld spontan einen Extratermin am 8. August bekommen. Wir könnten dann vier Läufe mit jeweils drei Runden fahren.»

Sechs Veranstalter sollen sich mittlerweile bereiterklärt haben, bei ihren Rennen B-Gespanne mit ins Programm aufzunehmen. Voraussetzung sei, dass ausgefüllte Nennungen von mindestens fünf bis sechs Teams im Block vorgelegt würden. Hukelmann: «Wir hoffen, mit unseren Vorschlägen Bewegung in die Gespannszene zu bringen. Wahrscheinlich kommen auch noch ein paar Gespannteams zu den bisher feststehenden dazu. Ist in Arbeit.»

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Deutsche Gespannteams 2026 mit B-Lizenz:

1. David Kolb/Pascal Hillmann

2. Ingo Duttine/Katrin Schmidt

3. Jan Glittenberg/Verena Wälter

4. Maik Teutenberg/Ingo Wedemeyer

5. Oliver Wehrle/Noah Schirmaier

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Deutsche Gespannteams 2026 mit A-Lizenz: