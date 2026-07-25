Werlte: Drei von fünf deutschen Gespannen für das EM-Finale qualifiziert

Das war mal wieder ein Klasse-Grasbahnrennen, welches am Samstagabend mehr als 5000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Hümmlingring in Werlte sahen. «Und das Beste ist, das wir keine Unfälle hatten», freute sich der 1. Vorsitzende des MSC Hümmling Werlte, Josef Hukelmann, später über das gelungene Motorsport-Event unter seiner Regie.

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Im Mittelpunkt des Rennabends stand die Challenge zur Grasbahn-Europameisterschaft der Gespanne. Die sechs besten Teams konnten sich in vier Vorläufen, einem B- und einem A-Finale die Tickets für das EM-Finale Ende August in Berghaupten sichern. Mit Markus Brandhofer/Bridget Meijerink, Raphael San Millan/Benedikt Zapf, Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter, Nicole Standke/Alex Herrmann und Ole Möller/Imani Hazekamp waren gleich fünf Teams mit DMSB-Lizenz am Start. Drei kamen durch.

Markus Brandhofer und Beifahrerin Bridget Meijerink waren überragend

Aber der Reihe nach. Brandhofer/Meijerink boten eine geradezu exzellente Leistung an diesem schönen Abend im Emsland. Der Oberbayer am Lenker und die Niederländerin im Boot präsentierten sich als eine perfekt Einheit. Sie gewannen nicht nur alle vier Vorläufe, sondern auch noch das abschließende A-Finale.

In diesem letzten Lauf, der über die Gesamtplatzierung entschied, hatten sie nach einem etwas schwächeren Start größte Mühe, das gemischte französische Duo Jerome Lespinasse/Lauryna Faget am Ende doch noch ein- und dann zu überholen. Dieser Lauf war atemberaubend, zeigte aber auch, das der 541 m lange Hümmlingring im Laufe des Abends eine immer besser zu befahrende Bahn war. Dem Bahndienst sei Dank.

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Jungs vom MSC Berghaupten im fairen Bruderkampf

Als Dritte rasten San Millan/Zapf über den Zielstrich. Die Jungs vom MSC Berghaupten hatten sich im vierten Heat schon ein super spannendes Duell mit Neuendorf/Schnaitter geliefert. In diesem Bruder- und auch Clubduell, Raphael gegen Achim, hatte sich der Jüngere am Gashahn durchgesetzt. In ihrem letzten Vorlauf machten San Millan/Zapf dann aber lange Gesichter, denn nach einer Behinderung wurden sie vom Schiedsrichter disqualifiziert, was einen Nuller zur Folge hatte.

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Neuendorf/Schnaitter mussten den Umweg über das B-Finale nehmen. Dieses gewannen sie vor den Dänen Mike Frederiksen/Jorgen Qvistgaard, die damit beide ins Sechserfinale einzogen. Standke/Herrmann als Dritte im B-Finale und Möller/Hazekamp als Fünfte waren damit nicht für den Endlauf qualifiziert und somit auch nicht für das EM-Finale in Berghaupten.

Ergebnisse EM-Challenge Gespanne, Werlte (D):

1. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 20 Vorlaufpunkte

2. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 17

3. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 13

4. Remi Valladon/Jonathan Bertrand (F), 14

5. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 9

6. Mike Frederiksen/Jorgen Qvistgaard (DK), 12

7. Nicole Standke/Alex Herrmann (D), 7

8. Barrie Bennett/Rowan Lucas (GB), 10

9. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D), 9

10. Chris Neame/Zoe Pay (GB), 4

11. David Lizak/Lukas Hromadka (CZ), 3

12. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), 1

B-Finale: 1. Neuendorf/Schnaitter, 2. Frederiksen/Qvistgaard, 3. Standke/Herrmann, 4. Bennett/Lucas, 5. Möller/Hazekamp, 6. Neame/Pay.

A-Finale: 1. Brandhofer/Meijerink, 2. Lespinasse/Faget, 3. San Millan/Zapf, 4. Valladon/Bertrand, 5. Neuendorf/Schnaitter, 6. Frederiksen/Qvistgaard.

Ergebnisse Solo Werlte:

1. Zach Wajtknecht (GB), 23 Punkte

2. Dave Meijerink (NL), 21

3. Jacob Bukhave (DK), 16

4. Romano Hummel (NL), 15

5. Patrick Kruse (DK), 15

6. Andrew Appleton (GB), 13

7. James Shanes (GB), 13

8. Paul Cooper (GB), 8

9. Stephan Katt (D), 7

10. Kenneth Kruse Hansen (DK), 5

11. William Kruit (NL), 4

12. Timo Wachs (D), 3

13. Daniel Spiller (D), 2

14. Fabian Wachs (D), 1

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Handicap-Rennen um den Supercup: