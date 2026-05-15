Neues Concept am Comer See: BMW zeigt futuristisches Showbike «Vision K18»

Es ist mittlerweile Tradition geworden: Seit BMW den Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See mitveranstaltet, in etwa eine Schönheitskonkurrenz für Autos und Motorräder, präsentieren die Bayern auf der Veranstaltung in Cernobbio jedes Jahr prestigeträchtige Studien auf zwei und vier Rädern.

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Größter Unterschied zwischen PKW- und Motorradsparte dabei: Während die vierrädrigen Neuheiten zuletzt, wenn überhaupt, eher in Kleinserie aufgelegt wurden, mündeten die Schaustücke des Motorradsparte von BMW regelmäßig in Serienmodelle. Die «Concept R20» vom vorletzten Jahr wird noch dieses Jahr als Serienversion Premiere feiern, die letztjährige Superbike-Studie wird Ende nächsten Jahres die S1000 RR beerben. Auch die aktuellen Modelle F900XR und R18 sind Beispiele für Modelle, die zunächst als frühe Designstudien am Comer See Premiere feierten.

In diesem Jahr fuhr die blau-weiße Marke die «Vision K18» auf, einen futuristischen Bagger, der um einen rundum überarbeiteten BMW-Reihensechszylinder aufgebaut wurde. Von diesem ergibt sich auch der Name: In den aktuellen Modellen hat der Sechszylinder 1649 ccm Hubraum, im Ausstellungsstück hat er glatte 1800 ccm.

Auspuffkrümmergewürm wie an klassischen Formel 1-Rennwagen Foto: BMW Auspuffkrümmergewürm wie an klassischen Formel 1-Rennwagen © BMW

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Die wenigen kommunizierten Details der technischen Basis sind ansonsten auch in der aktuellen K1600GT zu finden. Heißt: BMW-Duolever mit Doppel-Längslenker vorn, Parallever-Einarmschwinge mit Kardan hinten. Der Motor wird dabei im Design immer wieder referenziert: Als Verweis auf die sechs Zylinder finden sich sechs LED-Lampen mit sechs darunter liegenden Ansauföffnungen. Auffällig auch die sechs sichtbaren Auspuffkrümmer, die in sechs Endrohre münden - dort, wo man beim ersten Hinsehen die Koffer des Motorrads vermuten würde. Dazwischen der freie Blick auf einen massiven Hinterreifen.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Vor dem Fahrer ist die Airbox sichtbar in Szene gesetzt, der Tank wurde dafür unter den Sitz verfrachtet. Dies solle für eine flache Silhouette am Heck sorgen. Auch die aufwändig gewundenen Krümmer, die im hinteren Bereich aus dem Motorrad ragen, sollen Technik sichtbar machen und an die Abgaskrümmer früherer Formel 1-Renner erinnern.

Auch ein Luftfilter kann ästhetisch sein Foto: BMW Auch ein Luftfilter kann ästhetisch sein © BMW

Viele Gestaltungsmerkmale sind dem Zweck als Ausstellungsmotorrad geschuldet, die Designer hatten alle Freiheiten, um sich auszutoben. Die Seitenlinie, neudeutsch «Flyline», soll eine Referenz an die Überschall-Luftfahrt der seligen Concorde darstellen. Auch mit Materialien haben die Gestalter experimentiert: Gebürstetes Aluminium für die Verkleidung hier, Forged Carbon in zahlreichen Details da.

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Bleibt abschließend die Frage, ob aus der «Vision K18» ein Serienmodell entsteht, schließlich gab es einst auch auf die K1600B einen Ausblick in Form eines Conceptbikes am Comer See. Im letzten Jahr spielte BMW-Motorrad-CEO Markus Flasch im Gespräch mit SPEEDWEEK mit dem Gedanken, «dass man der Sechszylinder-Baureihe nochmal neuen Wind in die Segel gibt und das Thema größer denkt». Die präsentierte Konzeptstudie gibt einen Hinweis, wie die Zukunft der Baureihe aussehen könnte.

Sowas Futuristisches wie die K18 hätten wohl viele BMW nicht zugetraut Foto: BMW Sowas Futuristisches wie die K18 hätten wohl viele BMW nicht zugetraut © BMW

Klar ist aber auch, dass sich ein Serienmodell äußerlich von der Studie stark unterscheiden würde, um Zulassungs- und Produktionseinschränkungen Rechnung zu tragen. So sprechen die Bayern in ihrer Pressemitteilung auch lediglich von «Inspiration für künftige Lösungen in der Serienproduktion». Das einzige, was äußerlich fertig entwickelt wirkt, ist der Motor selbst. Dieser könnte mutmaßlich ohne viel Zutun in Serie gehen. Dass die Reihensechszylinder-Familie im BMW-Programm Zukunft hat, gab der CEO Markus Flasch ebenfalls zu Protokoll. Die Modellfamilie sei ein «Evergreen», der «nach wie vor eine extrem große, treue Kundenschicht hat.» Fortsetzung folgt.