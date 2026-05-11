Opel Rallye-Werksfahrer: Claire Schönborn, Tom Heindrichs und Timo Schulz

In der nationalen Markenserie kommt der neue Mokka GSE Rally zu Einsatz, während in der für Hersteller offenen EM der Corsa Rallye4 genutzt wird.

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Claire Schönborn Foto: Stellantis Claire Schönborn © Stellantis

Mit einem starken Trio wird die Opel-Rallye-Talentförderung untermauert. Das ADAC-Opel Rally Junior Team wird das Junior European Rally Championship (JERC) 2026 bestreiten, welches am 22. Mai in Schweden beginnt. Mit Claire Schönborn Tom Heindrichs und Timo Schulz und Claire Schönborn steuern drei Talente die Werks-Corsa Rally4, die bereits in der Vergangenheit im Rallyesport für viel Aufsehen sorgten.

Die 26-jährige Claire Schönborn begann ihre ihre Motorsportkarriere mit Bergrennen. Als erste Frau und jüngste Teilnehmerin aller Zeiten gewann die Hunsrückerin 2024 den Titel im KW Berg-Cup. Im selben Jahr bestritt sie im Zuge eines Gaststarts im ADAC Opel Electric Rally Cup bei der ADAC Rallye Stemweder Berg ihre erste Rallye. Das überzeugende Debüt war der Startschuss für einen kometenhaften Aufstieg. Gegen starke internationale Konkurrenz gewann die Hunsrückerin das «Beyond Rally»-Programm des WM-Promoters und sicherte sich damit eine komplette Saison in einem Rallye3-Ford Fiesta in der Junior-Weltmeisterschaft. In dieser Saison wird sie im ADAC Opel Rally Junior Team mit Unterstützung von Rallyelegende Manfred Stohl und seiner erfahrenen Crew die nächsten Schritte in ihrer fahrerischen Werdegang gehen.

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Tom Heindrichs Foto: Stellantis Tom Heindrichs © Stellantis

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Tom Heindrichs (22) ist im deutschsprachigen Teil Belgiens geboren und aufgewachsen. Im vergangenen Oktober sicherte sich der Bruder von Ex-Rallye-Weltmeister Thierry Neuville in einem dramatischen Saisonfinale bei der Central European Rally den Titel im ADAC Opel Electric Rally Cup. Als Lohn für die starke Leistung wird Heindrichs nun versuchen, in die Fußstapfen des amtierenden Junior-Europameisters Calle Carlberg zu treten. Der Schwede hatte 2023 den Titelgewinn im ADAC Opel Electric Rally Cup gefeiert und sich im vergangenen Jahr im Opel-Werksteam gegen die europäische Junior-Elite durchgesetzt.

Timo Schulz, sein Vorgänger als Elektro-Champion, geht in diesem Jahr in seine dritte Saison im ADAC Opel Rally Junior Team. In der Saison 2023 hatte der 23-jährige Saarländer im Corsa Rally4 mit den Klassensiegen bei der zur JERC zählenden Barum Czech Rally Zlìn sowie der Central European Rally sein großes Können aufgezeigt.

Wie Timo Schulz wird auch Claire Schönborn parallel zu ihren JERC-Einsätzen im ADAC Opel GSE Rally Cup an den Start gehen. Bei der Terminüberschneidung zwischen Cup und JERC im August zwiwschen ADAC Saarland-Pfalz Rally und Barum Czech Rally Zlin) wird der aktuelle Saisonverlauf über die Einsätze bestimmen.

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Timo Schulz Foto: Stellantis Timo Schulz © Stellantis

«Wir stehen vor einer Rallye-Saison, die es in vielerlei Hinsicht in sich hat», erläuterte Opel Motorsport-Chef Jörg Schrott. «Der ADAC Opel GSE Rally Cup wird mit dem Mokka GSE Rally, einer revolutionären neuen Ladeinfrastruktur und einem attraktiven Terminkalender neue Maßstäbe im elektrischen Rallyesport setzen. Und mit unserem starken JERC-Fahrertrio wird das ADAC Opel Rally Junior Team zweifellos auch in dieser Saison eine Hauptrolle in der Junior-Europameisterschaft spielen, in der Opel mit sechs Fahrertiteln seit 2015 für Furore gesorgt hat. Wir alle freuen uns auf eine spannende Saison».

Mit dem ADAC Opel GSE Rally Cup schlagen die Partner Opel und ADAC ein neues Kapitel im elektrischen Rallyesport auf. Im sechsten Jahr des weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokals löst der neue Opel Mokka GSE Rally den Corsa Rally Electric als Wettbewerbsfahrzeug ab. Mit einer Leistung von bis zu 207 kW (281 PS) und einem satten Drehmoment von 345 Newtonmeter ist der neue Kundensportrenner mehr als doppelt so stark wie sein Vorgänger und wird sich in Bezug auf die Performance im Bereich eines Rally4-Fahrzeugs bewegen.

Opel Corsa Rally4 Foto: Stellnatis Opel Corsa Rally4 © Stellnatis

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Doch nicht nur das Wettbewerbsfahrzeug ist neu. Auch die Ladeinfrastruktur im ADAC Opel GSE Rally Cup setzt neue Maßstäbe. Statt den Grün-Strom vom öffentlichen Netz abzuzapfen, kommen in dieser Saison Batteriespeicher zum Einsatz, die von Elektro-Trucks dort platziert werden.

Opel Mokka GSE Rally Foto: Stellantis Opel Mokka GSE Rally © Stellantis

Der Terminkalender des ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 lässt an Attraktivität und Abwechslung nichts zu wünschen übrig. Sieben Wertungsläufe in sechs europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Niederlande, Belgien, Frankreich und Italien) stehen auf dem Programm. Zu den Highlights des anspruchsvollen Kalenders zählt zweifellos der erste Auftritt der Mokka GSE Rally bei der traditionsreichen Rallye Sanremo im Oktober.

Das Teilnehmerfeld des ADAC Opel GSE Rally Cup ist internationaler denn je. Fahrer und Teams aus neun Nationen, darunter erstmals auch Italien und Großbritannien, stehen in der Startliste für den Saisonstart am 29./30. Mai im Rahmen der Ele Rally rund um die niederländische Stadt Eindhoven.

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