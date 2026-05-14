Dakar 2027: Längste Wüstenrallye seit erster Austragung in Saudi-Arabien

Die Strecke der Dakar 2027 wurde im Institut du Monde Arabe in Paris von AS0-Organisationsleiter David Castera vorgestellt, ein halbes Jahr früher als im Vorjahr.

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Die Sieger der Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin im Dacia Foto: Red Bull Die Sieger der Dakar 2026: Nasser Al-Attiyah/Fabian Lurquin im Dacia © Red Bull

Bei ihrer 49. Ausgabe, der achte in Saudi-Arabien, bietet die prestigeträchtigste Rallye-Raid der Welt eine abwechslungsreiche Strecke mit drei völlig neuen Etappen in Region nahe des Roten Meeres.

Die Gesamtdistanz beträgt 8.390 Kilometer, davon 5.320 Kilometer Wertungsprüfungen, die längste Distanz seit die Dakar in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Die Ausgabe 2027 unterscheidet sich zu seine erhöhte Streckenanteile auf Sand und die Reduzierung von felsigen Passagen aus. Aus Sicherheitsgründen wir das berühmte "Rub al Khali" (Leeres Viertel) wegen dem Iran-Konflikt nicht gefahren.

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Die im Aufbruchboom sich befindende Metropole King Abdullah Economic City wird Dreh- und Angelpunkt der Rallye Dakar sein. Die moderne Stadt am Roten Meer bietet die ideale Infrastruktur für die technischen Abnahmen sowie das Start- und Zielbiwak unweit des Meeres. Die Stadt stellt das Zentrum des Neom-Projekts dar, ein Kernelement der «Vision 2030» für Saudi-Arabien nach dem Zeitalter des Petroliums.

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen

Die Dakar 2027 umfasst mit 5.320 Kilometern auf Zeit als alle zuvor in Saudi-Arabien ausgetragenen Veranstaltungen. An die magische 5.000-Kilometern-Marke war die Dakar im Jahr 2025 mit 4.903 Kilometern herangekommen.

Im Mini maxi: Guillaume de Mevius/Mathieu Baumel bei Dakar 2026 mit WP-Sieg Foto: Red Bull Im Mini maxi: Guillaume de Mevius/Mathieu Baumel bei Dakar 2026 mit WP-Sieg © Red Bull

Das Terrain der 2027er-Auflage präsentiert sich als abwechslungsreicher als die saudischen Dakars zuvor.

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Grandiose, atemberaubende Wüstenlandschaften werden bei den 13 Tagesprüfungen durchfahren. Besondere technische Herausforderungen sind gegeben, wenn auf einzelnen Etappen sich einer ständig verändernden Umgebung mit verschiedenen Fahrbahnbedingungen angepasst werden muss: Der ultimative Rallye-Raid-Ausdauertest.

Eine Nacht im Biwak-Refugium ohne Service und eine eher konventionelle Marathonetappe werden die gesamte Auto- und Motorrad-Karawane daran erinnern, wie wichtig es ist, Mensch und Maschine über den gesamten Wettbewerb in gutem Zustand zu halten.

Der größere Anteil an Sand gegenüber dem von Geröll und Steinen geprägten Gelände könnte im Januar für einige Teilnehmer im Vergleich zu den Vorjahren für eine gewisse Erleichterung darstellen.

Guillaume De Mevius (Toyota/X-raid-Mini), mehrfacher Dakar-Etappensieger, sagte bei der Präsentation: «Ich bin zum ersten Mal persönlich bei der Streckenpräsentation dabei. Das ist wirklich motivierend und es läuft mir wieder ein Schauer über den Rücken, wenn ich all die Videos und die Strecke für das nächste Jahr sehe».

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Vermehrt Sandterrain wird die Dakar 2027 prägen Foto: ASO Vermehrt Sandterrain wird die Dakar 2027 prägen © ASO

«Das letzte Jahr war eine sehr beeindruckende Ausgabe auf menschlicher Ebene - meiner Meinung nach die stärkste, die ich je erlebt habe. Mein Ziel ist es jedes Jahr unter die Top 3 oder Top 5 zu kommen und um den Sieg mitzukämpfen. Was die Strecke 2027 angeht, mag ich felsiges Gelände; Reifenpannen sind in der Autoklasse ein echtes Problem und nicht leicht zu bewältigen. Ich denke, es wird eine lange und sehr schöne Ausgabe, und ich glaube, wir werden einige tolle Überraschungen erleben».

Dakar 2027