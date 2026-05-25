Guter Opel-Einstand von Claire Schönborn bei der Rallye-EM in Schweden

Für Schönborn war die Veranstaltung rund um Karlstad in der schwedischen Provinz Värmland selbst nicht nur absolutes Neuland. Obendrein bestritt sie erstmals eine Rallye mit einem frontangetriebenen Fahrzeug auf Schotterterrain.

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Legendäre Sprungkuppen wie Colin’s Crest sowie mit Hochgeschwindigkeiten zu absolvierenden Gravelpisten waren mit dem erstmals genutzten 212 PS-starken Opel Corsa Rally4 eine echte Herausforderung.

Die Lernkurve zeigte sich beim Einsatz steil: Mit steten Verbesserungen, vor allem auf den zweiten Durchgängen der Wertungsprüfungen, machten Schönborn/Wenzel auf sich aufmerksam. Am Ende stand ein Top-10-Resultat in der Junior-Wertung der Rallye-Europameisterschaft (ERC).

Claire Schönborn/Michael Wenzel in Schweden im Opel Corsa Rally4 Foto: Red Bull Claire Schönborn/Michael Wenzel in Schweden im Opel Corsa Rally4 © Red Bull

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Ihre Teamkollegen im ADAC Opel Junior Team, mit Timo Schulz/Maresa Lade und dem Thierry Neuville-Schützling Tom Heindrichs mit Beifahrer Jonas Schmitz feierten einen Doppelsieg.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Eingesetzt werden die drei kleinen Corsa-Kraftpakete von der erfahrenen Stohl Racing-Mannschaft um die österreichische Rallye-Legende Manfred Stohl. Die Mannschaft ist die offizielle Einsatztruppe für Opel mit seinem ADAC Rallye Junior Team.

Die Siegerin des Beyond Rally Women's Programme 2024 kommentierte: «Frontantriebsdebüt auf Schotter, dazu noch bei so einer Rallye mit so berühmten Abschnitten - ich bin mit Platz 10 zufrieden! Vor allem, dass ich mich stetig verbessert habe, werte ich als gutes Zeichen. Es gab keinen Aufschrieb, auf den man aufbauen konnte. Jede einzelne Ecke der Wertungsprüfungen war Neuland. Die Herausforderung war nicht klein. Ich bin froh mit dem neuen Auto, dass ein komplett anderes Fahrverhalten aufzeigt so gut gemeistert zuhaben».

Wie steil die Lernkurve bei Claire Schönborn verläuft, zeigt ein analytischer Blick in die Prüfungszeiten. Während die erfolgreiche Bergrennfahrerin sich zu Beginn noch an die neuen Gegebenheiten - Frontantrieb auf Schotter - gewöhnen musste, kam sie der Junior-EM-Spitze im jeweils zweiten Durchgang ziemlich nah heran.

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In mittelschnellen Kurven war in der ersten Schleife das Rotationsverhalten des Autos besonders herausfordernd - ein Umstand, den Claire Schönborn prompt adressierte und signifikant verbesserte.

Claire Schönborn: Gelungener Einstand in der Rallye-EM Foto: Red Bull Claire Schönborn: Gelungener Einstand in der Rallye-EM © Red Bull

Einen kleinen Rückschlag mussten Schönborn/Wenzel jedoch auf der abschließenden Prüfung am Samstag hinnehmen. Auf jener WP mit dem berühmten Colin’s-Crest-Sprung erwischten sie zu Beginn unglücklich einen Stein, beschädigten sich die Felge und das Radlager und hatten fortan mit extrem wechselndem Bremsdruck zu kämpfen. Trotz des damit verbundenen Zeitverlustes von rund einer halben Minute verteidigte das gemischte Doppel am Samstagabend ihre Top-10-Platzierung.

Am abschließenden Rallye-Sonntag gelang der 26-jährigen Systemingenieurin eine konstante Verbesserung mit schnellen WP-Zeiten. Lediglich ein Plattfuß nach einem weiteren Steintreffer trübte kurz vor Ende den positiven Gesamteindruck.

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Opel-Einsatzleiter Stohl zeigte sich mit der Leistung von Schönborn sehr zufrieden.

Lange muss Claire Schönborn nicht auf die nächste Rallye-Action verzichten. Am 29./30. Mai steht im vollelektrischen ADAC Opel GSE Rally Cup die erste Veranstaltung rund um Eindhoven (Niederlande) an.

In der Rallye-EM geht es ebenfalls Schlag auf Schlag - mit der EM-Rallye in Italien rund um die Hauptstadt Rom, die vom 3. bis 5. Juni ausgetragen wird.