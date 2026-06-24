In Rom: Ex-Weltmeister Ott Tänak gibt im Toyota ein kleines Rallye-Comeback
Der Este steuert am ersten Juli-Wochenende bei der Rally de Roma Capitale einen Toyota GR Yaris Rally2 zusammen mit Martin Järveoja als Vorausfahrzeug außer Konkurrenz.
Für Toyota hat das Engagement auch eine vorausschauende Bedeutung. Die Rally di Roma Capitale soll im kommenden Jahr die Rallye Sardinien als italienischen Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft ablösen. So kann Toyota die Rallye nutzen um Daten von den Asphaltprüfungen rund um Rom zu erlangen.
Tänak unterbrach seine aktive Rallye-WM-Karriere nach der Saison 2025, in der er noch für Hyundai an den Start gegangen war. Völlig aus dem Rallyesport zurückgezogen hatte sich der Este allerdings jedoch nicht. Zusammen mit Järveoja hilft er Toyota bei der Entwicklung des nächstjährigen Rallyefahrzeugs, das nach einem neuen technischen Reglement aufgebaut werden muss.
Toyota erklärte die Teilnahme: «Bei der Rally di Roma Capitale wird unser GR Yaris Rally2-Testauto mit Ott Tänak und Martin Järveoja als Vorausfahrzeug eingesetzt. Sie fahren ohne Wettbewerbswertung vor dem Hauptfeld durch die Prüfungen und helfen unserem Team, Erkenntnisse über die Asphaltveranstaltung zu sammeln».
Die Rally di Roma findet vom 3. bis 5. Juli 2026 in der italienischen Hauptstadt sowie in der Region Latium statt.
Der Lauf zur Rallye-Europameisterschaft bricht mit einer Rekordzahl von 126 Teams alle bisherigen Bestmarken. Die Veranstaltung dient als offizieller Sichtungslauf für die Aufnahme in den Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr.
Der Auftakt der zum 14. Mal ausgerichteten Rally di Roma Capitale beginnt mit der traditionsreichen Parade am 3. Juli im historischen Stadtzentrum von Rom. Direkt im Anschluss folgt dann die mittlerweile schon berühmte Wertungsprüfung Colosseo - ACI Roma am Kolosseum. Im flavischen Amphitheater trugen in der Antike die Gladiatoren hier ihre Wettkämpfe auf.
Das Zentrum der Rallye ist mit dem Servicepark sowie der Pressestelle ist neu in den Eur-Bezirk (unter anderem am Salone delle Fontane und dem Palazzo della Civilta Italiana) umgezogen. Dort wird es auch eine große Fan-Zone mit Kartbahnen und Eventflächen geben.
Die sportlichen Wertungsprüfungen am Samstag und Sonntag wurden gegenüber den Vorjahren stark überarbeitet und konzentrieren sich 2026 vor allem auf asphaltierte Bergstraßen in der Region Rieti (unter anderem Vallecupola und Piana di Rascino). Rieti liegt im Nordosten der Region Latium in Mittelitalien und ist historisch als die historische Landschaft Sabina bekannt.
Das schon große Interesse an der Veranstaltung in den Vorjahren wird in 2026 aus sportlicher Sicht noch weiter gestärkt, denn die beispiellose Teilnehmerliste vereint die führenden Fahrer der Rallye-Europameisterschaft mit den Teilnehmern der Italienischen Meisterschaft.
Dank der Unterstützung der Region Latium, von Roma Capitale und des Ministeriums für Sport und Jugend sowie der Zusammenarbeit mit dem Automobile Club d’Italia und weiteren Verwaltungen und Partnern wird die Veranstaltung einen weiteren Meilenstein in Sachen Sport und Marketing mit großem regionalen Wert setzen.
Die Teilnehmerliste umfasst 46 Rally2-Fahrzeuge, die Topstars sowohl der italienischen als auch der europäischen Meisterschaft. Am Start sind alle großen Marken mit Citroen, Hyundai, Lancia, Skoda sowie Toyota.
Gleich sieben Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2 –werden beim Heimspiel am Start sein.
Zu den prominenten Namen im Feld gehören unter anderem Yohan Rossel und Nikolay Gryazin, die für Lancia Corse HF starten. Auch Yoann Bonato tritt in einem Lancia an und bringt viel Erfahrung auf Asphalt mit.
Aus italienischer Sicht ist das Feld ebenfalls stark besetzt. Titelverteidiger Giandomenico Basso kehrt mit Lorenzo Granai in einem Skoda Fabia RS Rally2 zurück. Andrea Mabellini / Virginia Lenzi starten im Lancia Ypsilon HF Integrale Rally2, Roberto Daprà / Luca Guglielmetti in einem Skoda Fabia RS Rally2. Auch Andrea Crugnola, bereits zweifacher Sieger der Rally di Roma Capitale, tritt mit Luca Beltrame in einem Lancia an.
Mit der Startnummer 1 geht Teemu Suninen in einem Skoda Fabia RS Rally2 ins Rennen. Der Finne ist unter den Fahrern mit vollem ERC-Programm der bestplatzierte Teilnehmer in der Meisterschaft. Zu den weiteren Anwärtern zählen Europameister Miko Marczyk, der tschechische Asphalt-Spezialist Dominik Stritesky, Simone Tempestini und Jakub Matulka.
Auch ein ehemaliger Formel-1-Fahrer ist Teilnehmer: Heikki Kovalainen, Sieger des Großen Preises von Ungarn 2008 auf McLaren, bestreitet in diesem Jahr die komplette italienische Meisterschaft in einem Citroen C3 Rally2 und startet in Rom mit Beifahrer Patric Ohman.
Zusammen mit den Teilnehmern der weiteren Klassen inklusive der Markenpokale sind Vertreter von 29 Nationen am Start.
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