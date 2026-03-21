Gesundheit zwingt Kalle Rovanperä zum Rückzug aus Rundstreckensport

Aufgrund sich verschlimmernder medizinischer Probleme zieht sich Rovanperä aus seinem geplanten Super-Formula-Programm zurück.

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Der 25-jährige Finne hatte sich am Ende der letzten Saison vom Rallyesport zurückgezogen um um sich voll und ganz dem Rundsstreckenrennsport zu widmen. Diese Pläne wurden nun aufgrund einer Entscheidung verschoben, die Rovanperä zusammen mit Toyota Gazoo Racing und seinen Partnern auf unbestimmte Zeit getroffen hat.

Sein Debüt in der Super Formula gab Rovanperä bei einem gemeinschaftlichen Testtag der Serie in Suzuka am Ende des letzten Jahres. Der Blondschopf steuerte auf der Grand Prix-Strecke einen rund 640 PS starken Dallara-Toyota des KCMG-Teams.

Kalle Rovanperä muss aus gesundheitlichen Gründen Formel-Engagement stoppen Foto: Kalle Rovanpera Facebook Kalle Rovanperä muss aus gesundheitlichen Gründen Formel-Engagement stoppen © Kalle Rovanpera Facebook

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Aufgrund eines Gleichgewichtsstörungsproblems, verursacht durch einen gutartigen paroxysmalen Lagerungsschwindel im MIttelohr, musste er das Debüt schon am Beginn der mehrtätigen Testfahrten vorzeitig beenden. Er wurde als 24.klassiert.

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Anfang dieses Jahres fuhr er in die in Neuseeland ausgetragenen Formula Regional Oceania Trophy-Serie um Erfahrungen im engen Rennverkehr zu erlangen. Nachdem er bei Hitech eine steigende Form und seinen ersten Podiumsplatz vorweisen konnte, fiel er am vierten und letzten Rennwochenende Ende Januar wegen Gesundheitsproblemen aus.

Rovanperä informierte über seine Entscheidung in seinen Social-Media-Kanälen öffentlich. In seiner Erklärung heißt es: «Ich habe eine schwierige Nachricht zu verkünden: Ich werde an den kommenden Rennen der diesjährigen Super-Formula-Saison nicht teilnehmen».

«Ich habe schon seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die sich in diesem Jahr verschlimmert haben. Mein Gesundheitszustand erlaubt es mir derzeit nicht, sicher weiterzumachen. Jetzt hat es für mich oberste Priorität, das in den Griff zu bekommen. «Die ersten Schritte und Erfahrungen im Formelsport haben aufgezeigt, dass dieses Projekt großes Potenzial hat. Mein Kapitel im Rundstreckenrennsport ist noch nicht zu Ende».

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«Es tut mir für alle mehr als leid, die gehofft hatten, mich auf der Rennstrecke zu sehen. Ich freue mich darauf, euch alle so bald wie möglich wiederzusehen».