Peugeot E-T16 Concept: Hommage an den legendären 205 Gruppe B mit 816 PS

Das in Zusammenarbeit mit Peugeot Sport entwickelte Konzeptauto leistet 600 kW (816 PS) und beschleunigt von 0-300 Kilometer pro Stunde in nur 16 Sekunden.

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Damit ist der Peugeot E-T16 Concept ist einer der leistungsstärksten Peugeot aller Zeiten und wird lediglich vom Peugeot 208 T16 Pikes Peak-Prototypen (875 PS) übertroffen, der 2013 beim Pikes Peak International Hill Climb in Colorado (USA) mit Sebastien Loeb triumphierte und einen neuen Rekord aufstellte.

Die Reminiszenz gilt dem erfolgreichen Rallyeengagement von Peugeot unter dem legendären Rennleiter Jean Todt, als mit Timo Salonen in 1985 und Juha Kankkunen ein Jahr später mit dem Peugeot 205 T16 jeweils die Fahrer- und zugleich die Hersteller-Weltmeisterschaften gewonnen wurden.

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Mit dem Konzeptfahrzeug, das aktuell auf dem Pariser Auto Salon der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, führt Peugeot das neue Design «Peugeot Feline Future» ein. Mit der neuen Designphilosophie will die Marke mit dem Löwen ihre Fahrzeuge emotionaler, dynamischer und markanter ausrichten. Durch seine Lichtsignatur und der neuen Generation des digitalen Cockpits mit Hypersquare-Lenkrad bietet der Peugeot E-T16 Concept zudem einen Einblick in den Peugeot E-208 der nächsten Generation.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Ari Vatanen im Gruppe B-Peugeot 205 TF 16 bei der Rallye Monte Carlo 1985 Foto: XPB Ari Vatanen im Gruppe B-Peugeot 205 TF 16 bei der Rallye Monte Carlo 1985 © XPB

Das Auto verfügt über gleich drei Elektromotoren ¬- einer vorne, zwei hinten - treiben das Konzeptfahrzeug an. Mit seiner Gesamtleistung erreicht die Studie ein außergewöhnliches Leistungsgewicht von weniger als zwei Kilogramm pro PS. Für die Beschleunigung von null auf 100 Kilometer pro Stunde werden 2,5 Sekunden genannt.

In Kombination mit dem Torque-Vectoring-System verteilt der Elektroantrieb mit den drei Motoren das Drehmoment in Echtzeit sowohl zwischen den beiden Hinterrädern als auch zwischen Vorder- und Hinterachse, je nach Grip-Verhältnissen. Es stehen drei Fahrmodi zur Verfügung, die die Leistungsentfaltung, die Drehmomentverteilung zwischen den beiden Achsen und die Fahrwerkseinstellungen anpassen - darunter ein Track-Modus für uneingeschränktes Fahren auch auf schwierigem Untergrund. Ein vierter Modus kann vom Fahrenden vollständig individuell angepasst werden.

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Peugeot E-T16: Hommage an die Gruppe B Foto: Stellnatis Peugeot E-T16: Hommage an die Gruppe B © Stellnatis

Für sicheres Bremsen und gute Haftung sorgen vier 380-mm-Scheibenbremsen, eine vertikal montierte hydraulische Handbremse – genau wie bei Rallye-Fahrzeugen – und die großzügig dimensionierten Michelin-Reifen mit 275 Millimetern Breite vorne und 315 Millimetern Breite hinten für die nötige Kontrolle.

Inspiriert vom Lenkrad des Peugeot 9X8-Hypercar, das in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft teilnimmt, zeigt das Hypersquare-Lenkrad des E-T16 Concept die Anpassungsfähigkeit der neuen Steer-by-Wire-Technologie auf.

Sebastien Loeb gewann 2013 mit dem 875 PS-Peugeot beim Pikes Peak-Rennen Foto: Red Bull Sebastien Loeb gewann 2013 mit dem 875 PS-Peugeot beim Pikes Peak-Rennen © Red Bull

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Die Fahrleistungen sind auch bei hoher Beanspruchung dauerhaft abrufbar. Besonderes Augenmerk haben die Ingenieurinnen und Ingenieure von Peugeot Sport auf die Batteriekühlung gelegt, um eine Leistungsreduzierung zu verhindern, bei der die Leistung zum Schutz vor Überhitzung gedrosselt wird. Mit dem Wissen aus dem Motorsport wurde das thermische Batteriemanagement optimiert. Dabei wurde die aus dem Rennsport stammende Side Cooling-Technologie eingesetzt, die die Batteriezellen über ihre Seitenwände kühlt und nicht, wie bei herkömmlichen Systemen, über ihren Boden.

Das Ergebnis konnte bereits überzeugen: Der Peugeot E-T16 Concept schafft im Performance-Modus drei Runden auf der Nürburgring-Nordschleife- mehr als 60 Kilometer - ohne Leistungsbegrenzung.