Ein Saisonfinale, das aus dem üblichen Rahmen fällt: Am 20. und 21. November wird die Rallye Vidreiro erstmals Teil von Leiria Sobre Rodas («Leiria auf Rädern»). Die im Rhythmus von zwei Jahren stattfindende Veranstaltung zog in den letzten Ausgaben mehr als 50.000 Besucher an. Das Ereignis zeigt dem portugiesischen Motorsport somit eine außergewöhnliche Bühne auf.

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Der Rallyesport steht mitten im Geschehen einer riesigen Motorshow, statt die Meisterschaftsentscheidung nur ausschließlich auf den Wertungsprüfungen auszurichten.

Zusätzliche Publikumsnähe, mehr Aufmerksamkeit und Motorsport zum Anfassen – das ist die Idee hinter der ungewöhnlichen Kombination.

Leiria Sobre Rodas: Motorshow mit viel Aktion Foto: Leiria Sobre Rodas Leiria Sobre Rodas: Motorshow mit viel Aktion © Leiria Sobre Rodas

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Das Finale verspricht Spannung bis zum letzten Kilometer. Über 60 Teams haben für die Asphaltrallye genannt. Im Fokus steht der Dreikampf um den Meistertitel: Pedro Almeida führt im Toyota Yaris Rally2 mit 139 Punkten vor seinem Markenkollegen Rúben Rodrigues (125) und Armindo Araújo im Skoda Fabia Rally2 (112). Insgesamt warten elf Prüfungen mit 112,20 Kilometern auf die Teilnehmer. Die spektakuläre Stadtprüfung in Leiria bildet am Samstag einen der Höhepunkte.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die Leiria Sobre Rodas stellt weit mehr als eine Fahrzeugausstellung dar.. Historische Rallyeautos, Oldtimer, Supercars, Offroader und Motorräder treffen auf aktuelle Modelle und eine eigens angelegte Motorsportstrecke. Dort sorgen Drift-Shows, Kartcross-Vorführungen und sportliche Wettbewerbe für Action.

Besonders attraktiv für Besucher sind die zahlreichen Co-Drives: Wer möchte, kann selbst als Beifahrer in Serienfahrzeugen, Wettbewerbsautos oder Drift-Fahrzeugen Platz nehmen. Auch international bekannte Motorsportgrößen haben der Veranstaltung bereits ihren Stempel aufgedrückt und stehen für die besondere Anziehungskraft des Events.

Viel Spektakel für die Zuschauer: Leiria Sobre Rodas Foto: Leiria Sobre Rodas Viel Spektakel für die Zuschauer: Leiria Sobre Rodas © Leiria Sobre Rodas

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Das umfangreiche Programm wird durch eine Oldtimer- und Sportwagenausstellung mit mehr als 500 Fahrzeugen, eine Automesse sowie eine Automobilia-Börse ergänzt. Und das Beste: Der Eintritt ist kostenlos. Damit wird das Meisterschaftsfinale nicht nur zum sportlichen Höhepunkt, sondern zu einem Motorwochenende für die ganze Familie. Motorsport soll nicht hinter Eintrittskarten und Streckenabsperrungen verschwinden, sondern möglichst viele Menschen erreichen.

Leiria zeigt, wie sich ein nationaler Meisterschaftslauf auf eine neue Ebene heben lässt: mit großen Emotionen auf der Strecke, direktem Kontakt zu den Fahrern und einem Publikum, das den Rallyesport hautnah erleben kann. Detaillierte Infos auf leiriasobrerodas.com.