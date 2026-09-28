Rally Raid: Dakar-Legende Matthias Walkner mit neuem Team und Co-Piloten

Für Matthias Walkner stellt die Rallye Marokko die dritte Teilnahme bei einem WM-Rennen auf vier Rädern dar. An Pfingsten hatte der 40-Jährige bei der Desafio Ruta in Argentinien im Taurus T3 Max Buggy des BBR-Teams noch zusammen mit Pablo Moreno in der Challenger-Kategorie triumphiert. Beim europäischen WM-Lauf zuvor in Portugal hatten ihn technische Probleme noch eingebremst.

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Walkner geht in Marokko in der T4-SSV-Klasse für das in Rüsselsheim stationierte South Racing-Team in einem Can-Am Maverick an den Start. An seiner Seite navigiert erstmals der Spanier Oriol Mena als neuer Co-Pilot.

Matthias Walkner erstmals für South Racing und mit Oriol Mena am Start Foto: MCH-Photo Matthias Walkner erstmals für South Racing und mit Oriol Mena am Start © MCH-Photo

Mena und Walkner kennen sich schon länger aus ihrer Motorradzeit. «Als ich 2018 die Dakar gewann, wurde Oriol in der Motorrad-Kategorie Siebenter und war bester Rookie. Er kommt so wie ich vom Motorrad und ist in 2022 in die Rolle des Co-Piloten gewechselt. Oriol hat bereits Erfahrung in mehreren Klassen gesammelt und 2023 in der T4-Klasse sogar die Rally Dakar gewinnen können. Er bringt alles mit um erfolgreich zu sein. Die ersten gemeinsamen Tests sind sehr positiv verlaufen».

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Walkner will in Marokko an Erfolg von Argentinien anschließen Foto: Red Bull Walkner will in Marokko an Erfolg von Argentinien anschließen © Red Bull

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Bei der Rallye Marokko wartet auf Walkner eine Gesamtdistanz von insgesamt 2.524 Kilometer, wovon 1.575 Kilometer auf den fünf Wertungsprüfungen absolviert werden. Nachdem Shakedown in der Agadir führt am Dienstag (29. September) die erste WP von der Atlantikhafenstadt nach Zagora. Von der Ortschaft am Rand des Atlasgebirges wird der Wettbewerb mit vier Schleifen über Sand- und Geröllterrain bis zum 3. Oktober fortgeführt.