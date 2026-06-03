Sebastien Loeb startet auf Ford beim Heimspiel Rallye Vosges-Grand Est
Lokalheld Sebastien Loeb wird mit Beifahrerin Laurene Godey an der vom 12.-14. Juni abgehaltenen Rallye des Vosges-Grand Est teilnehmen.
Für den in der Rallye Raid-Weltmeisterschaft führenden Dacia-Werksfahrer wird ein Ford Fiesta in der Spezifikation WRC 2017 das Einsatzfahrzeug sein.
Zuletzt hatte der 52-Jährige zusammen mit Laurene Godey bei den französischen Rallyes Mont-Blanc Morzine in 2024 und im vergangen Jahr die Rallye du Var mit einer Alpine Alpine A110 GT+ gewonnen. Etwas überraschend ist nun der Einsatz mit dem Ford Fiesta aus der Saison 2017. Eigner des Rally1-Wagens ist der Geschäftsmann Armando Pereira.
Für Loeb stellt die Teilnahme ein richtiges Heimrennen dar, da er aus dem der Rallye nahe gelegenen elsässischen Stadt Hagenau (unweit von Karlsruhe) stammt. Der neunfache Rallye-Weltmeister hatte schon in den Jahren 2017-2021 in einem Teilzeit-WM-Programm mit einem vom Werk eingesetzten Hyundai teilgenommen. Bei seiner Heimrallye sowie der Rallye du Var konnte Loeb in 2019 gewinnen.
Die 41. Rallye Vosges-Grand Est 2017 wird in den Vogesen im Arrondissement Saint-Die-des-Vosges ausgefahren. Die Traditionsrallye ist der vierte Lauf der Französischen Meisterschaft. Rallyezentrum ist die Sport- und Touristenstadt Geradmer, das gerade 100 Kilometer vom südbadischen Freiburg im Breisgau entfernt liegt.
Die Rallye umfasst insgesamt 12 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtdistanz von 199,62 km. Die Strecke erstreckt sich über zwei Tage. Sie beinhaltet in diesem Jahr mehr als 50 Prozent neu gestaltete Abschnitte.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach