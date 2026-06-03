Sebastien Loeb startet auf Ford beim Heimspiel Rallye Vosges-Grand Est

Für den in der Rallye Raid-Weltmeisterschaft führenden Dacia-Werksfahrer wird ein Ford Fiesta in der Spezifikation WRC 2017 das Einsatzfahrzeug sein.

Werbung

Werbung

Sebastien Loeb: Heimspiel in den Vogesen Foto: XPB Sebastien Loeb: Heimspiel in den Vogesen © XPB

Zuletzt hatte der 52-Jährige zusammen mit Laurene Godey bei den französischen Rallyes Mont-Blanc Morzine in 2024 und im vergangen Jahr die Rallye du Var mit einer Alpine Alpine A110 GT+ gewonnen. Etwas überraschend ist nun der Einsatz mit dem Ford Fiesta aus der Saison 2017. Eigner des Rally1-Wagens ist der Geschäftsmann Armando Pereira.

Für Loeb stellt die Teilnahme ein richtiges Heimrennen dar, da er aus dem der Rallye nahe gelegenen elsässischen Stadt Hagenau (unweit von Karlsruhe) stammt. Der neunfache Rallye-Weltmeister hatte schon in den Jahren 2017-2021 in einem Teilzeit-WM-Programm mit einem vom Werk eingesetzten Hyundai teilgenommen. Bei seiner Heimrallye sowie der Rallye du Var konnte Loeb in 2019 gewinnen.

Werbung

Werbung

Sebastien Loeb/Laurene Godey im Youngtimer-Ford in den Vogesen am Start Foto: kjsign-Loeb Sebastien Loeb/Laurene Godey im Youngtimer-Ford in den Vogesen am Start © kjsign-Loeb

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die 41. Rallye Vosges-Grand Est 2017 wird in den Vogesen im Arrondissement Saint-Die-des-Vosges ausgefahren. Die Traditionsrallye ist der vierte Lauf der Französischen Meisterschaft. Rallyezentrum ist die Sport- und Touristenstadt Geradmer, das gerade 100 Kilometer vom südbadischen Freiburg im Breisgau entfernt liegt.

Die Rallye umfasst insgesamt 12 Wertungsprüfungen mit einer Gesamtdistanz von 199,62 km. Die Strecke erstreckt sich über zwei Tage. Sie beinhaltet in diesem Jahr mehr als 50 Prozent neu gestaltete Abschnitte.