Aston Martin steigt 2027 in die Rallye Dakar ein – und setzt gleich ein Ausrufezeichen. Prodrive bringt drei Dreadnought an den Start. Am Steuer sitzen Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso, Rallye-Rekordchampion Sébastien Loeb und der amtierende Rally-Raid-Weltmeister Lucas Moraes.

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Das Projekt steht unter der Leitung von Prodrive. Die britischen Motorsport-Spezialisten verfügen über umfangreiche Dakar-Erfahrung und waren zuletzt mit dem Dacia Sandrider erfolgreich. Der neue Aston Martin ist allerdings ein eigenständiger Rally-Raid-Prototyp. Sein Name hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte: Der Dreadnought wurde ursprünglich als digitales Militärfahrzeug für das Computerspiel „Call of Duty: Modern Warfare 4“ entworfen. Jetzt wird daraus Realität. Technische Details sind bislang nicht bekannt.

Der zweimalige F1-Weltmeister Fernando Alonso fährt Dakar Foto: Aston Martin Der zweimalige F1-Weltmeister Fernando Alonso fährt Dakar © Aston Martin

Für Alonso ist es die Rückkehr zur Dakar. 2020 belegte der Spanier bei seiner Premiere im Toyota Hilux den 13. Gesamtrang. Wie damals übernimmt der fünfmalige Motorrad-Dakar-Sieger Marc Coma die Navigation. Damit wagt Alonso das Abenteuer parallel zu seinem Formel-1-Engagement bei Aston Martin.

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«Ich wollte mich dieser Herausforderung voll und ganz stellen und im selben Jahr sowohl Formel 1 als auch Dakar bestreite»,erklärt Alonso. Die Formel 1 bleibe zwar seine Priorität, doch genau solche Herausforderungen seien der Grund, weshalb er den Motorsport liebe.

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Auch Sébastien Loeb nimmt einen neuen Anlauf auf seinen ersten Dakar-Gesamtsieg. Der neunmalige Rallye-Weltmeister stand bereits fünfmal auf dem Podium, dreimal davon als Zweiter. Mit Fabian Lurquin kehrt sein bewährter Beifahrer zurück. Der Belgier gewann die Dakar 2026 gemeinsam mit Nasser Al-Attiyah im Dacia.

Aus Computerspiel in Realität transferiert: Aston Martin Dreadnought Foto: Aston Martin Aus Computerspiel in Realität transferiert: Aston Martin Dreadnought © Aston Martin

«Die Dakar zu gewinnen, ist mir sehr wichtig. Wir waren schon mehrmals dicht dran. Die Motivation ist da, weiterzuarbeiten, bis wir es schaffen», betont Loeb. Mit dem neuen Fahrzeug wartet allerdings zunächst viel Entwicklungsarbeit.

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Das dritte Cockpit übernimmt Lucas Moraes. Der Brasilianer tritt weiterhin mit Pablo Moreno als Navigator an und komplettiert damit ein hochkarätiges Fahreraufgebot.

Die Dakar 2027 startet am 9. Januar mit dem Prolog im portugiesischen Loulé. Anschließend führt die 49. Ausgabe über zwölf Etappen durch Marokko bis nach Marrakesch. Auf dem Programm stehen 7.824 Kilometer, davon 4.341 Kilometer Wertungsprüfungen. Das Ziel erreichen die Teilnehmer am 23. Januar.

Bullige Erscheinung: Der von Prodrive entwicklete Aston Martin Dreadnought Foto: Aston Martin Bullige Erscheinung: Der von Prodrive entwicklete Aston Martin Dreadnought © Aston Martin

Aston Martin kommt mit einer prominenten Besetzung – und einem klaren Anspruch: Der Dreadnought soll nicht nur für Schlagzeilen sorgen, sondern bei seiner Dakar-Premiere um den Gesamtsieg kämpfen.

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