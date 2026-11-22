Der US-Amerikaner Seth Quintero liegt mit 135 Punkten im Zwischenklassement der Rally-Raid-WM mit einem Vorsprung von 14 Zählern vor dem neunfachen Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb und weiteren 20 Punkten vor dem fünffachen Dakar-Sieger Nasser Al Attiyah. Theoretische Chancen auf die Meisterschaft besitzt zudem noch Henk Lategan (Toyota), der mit 50 Punkten Rückstand.

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Im Gegensatz zur Motorrädern vergibt der FIA-Wettbewerb Meisterschaftspunkte sowohl für die Platzierungen auf den einzelnen Etappen als auch für die Gesamtwertung der Rallye. Da fünf Wertungsprüfungen gefahren werden, kann Quintero seinen Vorsprung im Titelrennen nicht einfach bis zum Ziel mit konservativer Fahrt auf sichere Ankunft verteidigen. Loeb und Al Attiyah wissen, dass sie den Punkterückstand durch konstant starke Etappenleistungen schrittweise verringern können.

Sebastien Loeb kann sich den ersten Rally-Raid-WM-Titel sichern Foto: Red Bull Sebastien Loeb kann sich den ersten Rally-Raid-WM-Titel sichern © Red Bull

Sebastian Loeb erklärte vor dem Saisonkehraus: «Unsere Ausgangslage ist nach dem Pech bei der Rallye Marokko nicht mehr so gut. Die Meisterschaft ist jedoch immer noch offen und wir besitzen alle Chancen».

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«Abu Dhabi ist eine schwierige Rallye. Wir wissen, dass alles passieren kann. Unser Ziel ist es bis zum allerletzten Moment um den Titel zu kämpfen. Ich hoffe, dass es in Abu Dhabi gut für uns läuft, auch wenn wir wissen, dass Nasser auf diesem Gelände sehr schnell ist, ebenso wie Seth Quintero».

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«Es ist eine sehr spezielle Rallye. Vor allem die Dünen macht sie besonders anspruchsvoll».

Seth Quintero reist als Führender zum WM-Finale an Foto: Red Bull Seth Quintero reist als Führender zum WM-Finale an © Red Bull

Der Kampf um die Herstellerwertung bringt weitere Überlegungen mit sich. Bei der WM-Abschiedsvorstellung nach dem schon länger feststehendem Ausstieg liegt Dacia mit 372 Punkten mit 47 Zählern vor Toyota. Ford besitzt mit 140 Punkten Rückstand keine Möglichkeiten mehr auf den Titel. Individuelle Ambitionen der Titelanwärter müssen mit den Zielen der Teams in der Herstellerentscheidung in Einklang gebracht werden.

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Die 35. Ausgabe der Abu Dhabi Desert Challenge, bei der vom 23. bis 27. November zum ersten Mal das Saisonfinale der Rally-Raid-WM ausgetragen wird, führt von der antiken Stadt Al Ain im Osten der Vereinigten Arabischen Emirate nach Al Sila im Westen und wieder zurück.

Toyota-Youngster Seth Quintero Foto: Red Bull Toyota-Youngster Seth Quintero © Red Bull

Die Strecke zeigt gegenüber den Vorjahren neue Herausforderungen auf. Die Gesamtlänge des Wüstenmarathons beträgt 1.931 Kilometer, davon 1.326 Kilometer gegen die Uhr. Die Wertungsabschnitte bestehen aus Schotter- und Sandpisten, Dünen, ausgetrockneten Seen, einigen Asphaltabschnitten sowie felsigen Passagen, wobei Dünen 23 Prozent der Wertungszeit ausmachen.

Die Startposition vor den einzelnen Etappen stellt in Abu Dhabi eine ganz eigene taktische Herausforderung dar. Teilnehmer, die eine Etappe eröffnen, müssen sich ohne die von den Vorfahrern hinterlassenen Spuren durch das Gelände navigieren. Teams, die später starten, können möglicherweise dann bessere sichtbare Orientierungspunkte in den Dünen vorfinden.

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Letzter WM-Start vor dem Rückzug von Dacia: Nasser Al Attiyah Foto: Red Bull Letzter WM-Start vor dem Rückzug von Dacia: Nasser Al Attiyah © Red Bull

Insgesamt 23 Teams sind in der Autokategorie gemeldet, von denen zwölf in der Wertung Ultimate, sieben in der Kategorie Challenger und vier in der Kategorie SSV antreten.