Rallycross-Weltmeister Johan Kristoffersson fährt Lausitz-Rallye

Acht WM-Titel im Rallycross, reichlich Erfahrung auf internationalem Rallye-Parkett und jetzt der nächste Angriff auf die deutsche Rallye-Elite: Johan Kristoffersson kehrt bei der Rallye Lausitz in ein Rally2-Cockpit zurück. Nach seinem starken Auftritt bei der Rallye Mittelrhein Anfang August mit einem Porsche 911 Rally GT will der achtmalige Rallycross-Weltmeister und sein deutscher Copilot Dennis Zenz beim Saisonfinale der Deutschen Rallye-Meisterschaft nun in einem Škoda Fabia RS Rally2 für Aufsehen sorgen.

Werbung

Werbung

Zuletzt saß Kristoffersson beim heimischen EM-Lauf, der Royal Rally of Scandinavia 2024 am Steuer eines Rally2-Boliden. Dass der Rallycross-Spezialist auch auf klassischen Rallye-Wertungsprüfungen schnell ist, hat er längst bewiesen. Starke Ergebnisse bei seinen WRC2-Starts in Schweden und Finnland unterstreichen seine Qualitäten. Jetzt will er auch auf den schnellen Schotterpisten der Lausitz seine Klasse ausspielen.

An seiner Seite sitzt erneut Dennis Zenz. Der erfahrene Beifahrer, der auch in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft erfolgreich unterwegs ist, harmonierte mit Kristoffersson bereits beim ersten gemeinsamen Einsatz auf Anhieb. Bei der Rallye Mittelrhein sicherte sich das Red-Bull-Duo sämtliche vier Bestzeiten am Finaltag. Noch auf der Zielrampe war klar: Diese Zusammenarbeit geht weiter.

Nutzen auch moderne Medien für Motorsport-News: Kristoffersson/Zenz Foto: Sebastian Kraft Nutzen auch moderne Medien für Motorsport-News: Kristoffersson/Zenz © Sebastian Kraft

Werbung

Werbung

«Wir haben vom ersten Moment an hervorragend zusammengearbeitet und ich freue mich darauf, genau dort anzuknüpfen», erklärt Kristoffersson.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Weiterlesen

Bei der Rallye Lausitz am 6. und 7. November stehen acht schnelle Schotterprüfungen mit insgesamt rund 150 Wertungskilometern auf dem Programm. Rund um das Rallyezentrum in Boxberg erwarten die Teilnehmer anspruchsvolle Pisten, hohe Geschwindigkeiten und wenig Spielraum für Fehler. Den Skoda setzt das Team Pole Promotion ein.

Mal nicht Rally-Raid: Dennis Zenz freut sich auf Start im Rally2-Auto Foto: Sebastian Kraft Mal nicht Rally-Raid: Dennis Zenz freut sich auf Start im Rally2-Auto © Sebastian Kraft

Trotz seiner enormen Erfahrung und seiner Erfolge im Rallycross hält sich Kristoffersson mit Kampfansagen zurück. Der Umstieg auf das Rally2-Auto verlangt eine andere Fahrweise als im Rallycross, längere Konzentrationsphasen und ein präzises Zusammenspiel mit dem Beifahrer.

Werbung

Werbung

«Seit der Royal Rally of Scandinavia bin ich kein Rally2-Fahrzeug mehr gefahren. Deshalb wird es sicherlich etwas Zeit brauchen, bis ich wieder meinen Rhythmus gefunden habe», sagt der amtierende Rallycross-Europa- und achtmalige Weltmeister.

Nicht nur sportlich verspricht der Einsatz Aufmerksamkeit. Gemeinsam mit TikTok LIVE ist eine aufwendige Echtzeitübertragung geplant, die den Zuschauern ungewöhnliche Einblicke in das Rallye-Geschehen ermöglichen soll. Kameras begleiten Kristoffersson und Zenz im Cockpit und zeigen gleichzeitig, was hinter den Kulissen passiert. Auch Ingenieure und Mechaniker sollen bei ihrer Arbeit im Service zu sehen sein.

Team Pole Promotion setzt den Skoda für Kristoffersson/Zenz ein Foto: Red Bull Team Pole Promotion setzt den Skoda für Kristoffersson/Zenz ein © Red Bull

Damit rückt nicht nur der Kampf gegen die Uhr in den Mittelpunkt. Die Zuschauer erleben auch jene Arbeit, die normalerweise abseits der Kameras stattfindet – von den Entscheidungen der Ingenieure bis zu den Handgriffen der Mechaniker. Für Kristoffersson und Zenz wird die Lausitz damit zur sportlichen Herausforderung und zur Bühne für ein ungewöhnliches Rallye-Liveformat.

Werbung