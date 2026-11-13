Technik-Offensive von Toyota: Bei Dakar mit wasserstoff-elektrischem Hilux

Marathonritt als Entwicklungsbeschleuniger. Toyota bringt mit dem DKR GR FC Hilux erstmals ein wasserstoffelektrisches Wettbewerbsfahrzeug (FC EV) zur Rallye Dakar. Der Prototyp startet 2027 in der experimentellen Kategorie Dakar Future Mission 1000. Sein Auftrag: Brennstoffzellentechnik unter Bedingungen erproben, die kein gewöhnlicher Prüfstand simulieren kann.

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Das Antriebskonzept unterscheidet sich grundlegend vom Wasserstoff-Verbrennungsmotor. Zwei Brennstoffzellen-Stacks wandeln Wasserstoff an Bord in elektrische Energie um. Ein Elektromotor treibt das Fahrzeug an. Die Systemleistung: 400 kW (544 PS). Vier Hochdrucktanks speichern insgesamt 8,4 Kilogramm gasförmigen Wasserstoff. Die Technik stammt aus dem Toyota-Mirai-Umfeld. Während der Fahrt entstehen keine direkten CO₂-Abgasemissionen; aus dem Auspuff kommt Wasser. Die tatsächliche Klimabilanz hängt allerdings maßgeblich von der Wasserstoffherstellung ab.

Bewährte Basis, neue Technik

Toyota übernimmt vom konventionell angetriebenen DKR GR Hilux das Rohrrahmen-Chassis, die Sicherheitszelle, das Fahrwerk und die Bremsen. Neu sind unter anderem die elektrische Antriebsachse, die Antriebselektronik und ein spezielles Kühlsystem für das Hochvoltsystem. Auch bei der Karosserie geht Toyota neue Wege: Naturfaser-Komponenten ersetzen teilweise Bauteile aus Carbon.

Der Prototyp ist fertig und absolviert intensive Tests. Entwickelt wurde er gemeinsam vom Toyota-Forschungszentrum bei Brüssel, Overdrive Racing, Toyota Racing in Köln und der Toyota Motor Corporation.

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Dania Akeel Foto: toyota Dania Akeel © toyota

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Dania Akeel als Entwicklungsfahrerin

Am Steuer sitzt Dania Akeel. Die Saudi-Araberin kennt die Dakar aus eigener Erfahrung: 2025 gewann sie in der Challenger-Kategorie erstmals eine Etappe. Jetzt soll sie der neuen Antriebstechnik unter Rennbedingungen auf den Zahn fühlen. «Ein super Projekt, bei dem wir mit jedem Kilometer dazulernen», sagt Akeel. Das Fahrverhalten sei trotz Batterie, Brennstoffzellen und komplexer Kühlung dem eines konventionellen Hilux erstaunlich ähnlich. Eine Herausforderung bleibt die fehlende akustische Rückmeldung: Ohne Motor- und Getriebegeräusche sei es mitunter schwieriger, das tatsächliche Tempo einzuschätzen.

Dakar als rollendes Entwicklungslabor

Toyota will mit dem Projekt die Brennstoffzellentechnik kompakter, zuverlässiger und effizienter machen. Besonders Kühlung, Haltbarkeit und Energiemanagement müssen sich beweisen. Die Erkenntnisse sollen in künftige Serienfahrzeuge und weitere Wasserstoffanwendungen einfließen.

Das Projekt ist Teil von Toyotas Mehrwegstrategie, die neben batterieelektrischen Fahrzeugen auch Hybrid-, Wasserstoff-Verbrennungs- und Brennstoffzellentechnik umfasst. Erfahrungen mit Wasserstoff sammelte Gazoo Racing bereits im Corolla H2 und GR Yaris H2. Mit dem neuen Hilux geht Toyota nun einen Schritt weiter: Wasserstoff wird nicht verbrannt, sondern liefert über die Brennstoffzelle Strom für den elektrischen Antrieb.

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Vom 9. bis 23. Januar 2027 führt die Rallye Dakar durch Portugal und Marokko – erstmals seit 2007 wieder auf afrikanischem Boden. Für Toyota beginnt damit ein außergewöhnlicher Praxistest. Der DKR GR FC Hilux soll zeigen, ob Brennstoffzellentechnik nicht nur auf der Straße, sondern auch im härtesten Rallye-Alltag bestehen kann.