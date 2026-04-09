Toyota-Teamchef Latvala gibt US-Debüt bei Olympus-Rallye auf einer Corolla

Für den Finnen wird die Olympus-Rallye die allererste Rallye auf US-amerikanischen Terrain darstellen. Der 41-jährige freut sich auf die herausfordernden Wertungsprüfungen und die besondere Atmosphäre beim nordamerikanischen Rallye-Klassiker.

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Zwar ist Latvala noch nie in den USA an den Start gegangen, doch hat er bereits in Süd- und Mittelamerika bei Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko, Argentinien und Chile teilgenommen. Der 18-fache Rallye-WM-Lauf-Sieger war während der gesamten vergangenen Saison maßgeblich an den Test- und Entwicklungsarbeiten für den in der quasi nordamerikanischen Rallye-Meisterschaft eingesetzten Toyota GR Corolla Rally RC2 beteiligt gewesen.

Latvala in grandiosen Landschaften unterwegs, früher Monte - jetzt Olympus Foto: XPB Latvala in grandiosen Landschaften unterwegs, früher Monte - jetzt Olympus © XPB

Rallye Raid-Spitzenfahrer Seth Quintero gab dem Corolla Anfang März bei der Missouri Rallye im 100 Acre Wood sein Corolla-Debüt. Der US-Boy verpasste jedoch die Zielankunft, nachdem der Lufteinlass des Autos nach einem Aufprall in einer tiefen Wasserlache in der siebten Etappe beschädigt worden war.

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Während Latvala viel Erfahrung in den Einsatz einbringt, stellt das US-Einsatzteam heraus, dass dies erst der zweite Einsatz der Corolla überhaupt ist. Der Start eines zweiten Autos sei ein weiterer Teil des Entwicklungsprozesses.

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Toyotas technischer Direktor Tom Fowler erläuterte zum US-Projekt, dass mit der Corolla für die Kunden ein Auto kosteneffizient entwickelt werden soll. Aktuell geht es deshalb nicht um Top-Ergebnisse sondern erste einmal um die Weiterentwicklung.