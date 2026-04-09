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Toyota-Teamchef Latvala gibt US-Debüt bei Olympus-Rallye auf einer Corolla

Der ehemalige Rallye-WM-Star Jari-Matti Latvala fährt im US-Bundesstaat Washington den vom 17. bis 19. April angesetzten Lauf zur ARA-Meisterschaft neben Stammpilot Seth Quintero einen zweiten Toyota.

Martin Gruhler

Von

Rallyesport

Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala fährt Olympus-Rallye in USA
Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala fährt Olympus-Rallye in USA
Foto: XPB
Toyota-Teamchef Jari-Matti Latvala fährt Olympus-Rallye in USA
© XPB

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Für den Finnen wird die Olympus-Rallye die allererste Rallye auf US-amerikanischen Terrain darstellen. Der 41-jährige freut sich auf die herausfordernden Wertungsprüfungen und die besondere Atmosphäre beim nordamerikanischen Rallye-Klassiker.

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Zwar ist Latvala noch nie in den USA an den Start gegangen, doch hat er bereits in Süd- und Mittelamerika bei Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft in Mexiko, Argentinien und Chile teilgenommen. Der 18-fache Rallye-WM-Lauf-Sieger war während der gesamten vergangenen Saison maßgeblich an den Test- und Entwicklungsarbeiten für den in der quasi nordamerikanischen Rallye-Meisterschaft eingesetzten Toyota GR Corolla Rally RC2 beteiligt gewesen.

Latvala in grandiosen Landschaften unterwegs, früher Monte - jetzt Olympus
Latvala in grandiosen Landschaften unterwegs, früher Monte - jetzt Olympus
Foto: XPB
Latvala in grandiosen Landschaften unterwegs, früher Monte - jetzt Olympus
© XPB

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Rallye Raid-Spitzenfahrer Seth Quintero gab dem Corolla Anfang März bei der Missouri Rallye im 100 Acre Wood sein Corolla-Debüt. Der US-Boy verpasste jedoch die Zielankunft, nachdem der Lufteinlass des Autos nach einem Aufprall in einer tiefen Wasserlache in der siebten Etappe beschädigt worden war.

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Während Latvala viel Erfahrung in den Einsatz einbringt, stellt das US-Einsatzteam heraus, dass dies erst der zweite Einsatz der Corolla überhaupt ist. Der Start eines zweiten Autos sei ein weiterer Teil des Entwicklungsprozesses.

Toyotas technischer Direktor Tom Fowler erläuterte zum US-Projekt, dass mit der Corolla für die Kunden ein Auto kosteneffizient entwickelt werden soll. Aktuell geht es deshalb nicht um Top-Ergebnisse sondern erste einmal um die Weiterentwicklung.

Die Olympus Rallye steht als frühere WM-Veranstaltung als ein ganz besonderer Höhepunkt im ARA-Kalender. Vor jetzt 40-Jahren wurde der Abschluss der Gruppe-B-Ära dort gefahren.

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