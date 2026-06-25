Traditionsreiche Ypern-Rallye: Rekord-Feld in der Porsche 911-Rally Trophy

Die rund 500 PS (368 kW) starken Porsche 911 GT3 Cup mit dem Rally GT Kit 500 PS (bzw. rund 368 kW) treten auf den anspruchsvollen Asphalt-Wertungsprüfungen in Westflandern an, bei der die Läufe drei und vier der Trophyserie ausgefahren werden. Obendrein feiert bei dem Event der optisch und technisch überarbeitete Gen2-Rally GT Kit das Rallyedebut.

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Prominente Gaststarter starten beim Rallyeklassiker: Da der Stammfahrer Pieter-Jan Michiel Cracco verletzungsbedingt ausfällt, übernimmt die Rallye-Legende Kris Meeke - Sieger von fünf Rallye-WM-Läufen - das Cockpit eines Porsche 992 Rally GT. Ebenfalls als starker Gaststarter im Porsche dabei ist der belgische Asphalt-Spezialist Cedric Cherain. Beide fahren allerdings aufgrund ihrer vergangenen Erfolge außerhalb der offiziellen Trophy-Wertung.

Rekord-Teilnehmerfeld des Porsche 992 Rally GT bei der Rallye Ypern Foto: Porsche Rekord-Teilnehmerfeld des Porsche 992 Rally GT bei der Rallye Ypern © Porsche

Das Teilnehmerfeld zeichnet sich mit namhaften Teams und Fahrern aus. Dekens Motorsport ist unter anderem mit Kris Meeke dabei. Auch die Mannschaften von EMO Sport, RD Racing (mit dem aktuellen Tabellenführer Romain Delhez) und Motopark (für Cherain) gehören zum Favoritenkreis.

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Der Auftritt von 911ern besitzt in Flandern bereits eine längere Tradition. Im Vorjahr sorgte die schwäbische Marke für Aufsehen, als Rallye-WM-Ass Dani Sordo im Porsche einen starken dritten Gesamtrang einfuhr.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Bei der Rallye rund um die westflämische 35000-Einwohnerstadt Ypern stehen 250,53 Wertungskilometer auf dem Programm. Diese verteilen sich auf 21 Prüfungen über schmale und oft von Gräben gesäumten Landstraßen der Region.