Tragödie in Argentinien: Zuschauer bei Rallye-Unfall gestorben

Wie Videoaufnahmen zeigen, verunglückten beim zweiten Lauf der FIA-Codasur-Rallye-Meisterschaft, der Rallye Sudamerica Mina Clavero, die paraguayischen Fahrer Didier Arias/ Hector Nunez mit ihrem VW Polo GTI R5.

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Ihr Fahrzeug überschlug sich auf Schotterterrain nach der Berührung einer Steinformation mehrfach und geriet in einen Zuschauerbereich hinein. Dabei wurde ein Zuschauer getötet und zwei weitere verletzt. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Der Rallye wurde nach zehn von 13 vorgesehenen Wertungsprüfungen abgebrochen.

«Die FIA ist zutiefst bestürzt über den tragischen Vorfall, der sich heute während der zweiten Runde der FIA Cosadasur Rallye-Meisterschaft bei der Rallye Sudamericano Mina Clavero ereignet hat, bei dem ein Zuschauer ums Leben kam und zwei weitere verletzt wurden», erklärte die FIA in einer Stellungnahme.

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