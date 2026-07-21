Weltmeister Kristofferson startet im Porsche 911 Rally GT in der Rallye-DM

Kristofferson wird zusammen mit Rally Raid-Wüstenfuchs Dennis Zenz auf einem vom Team Motopark eingesetzten Weisachrenner beim zwischen Vulkaneifel und Mosel ausgerichteten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft von 31. Juli bis 2. Augsut starten.

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Johan Kristofferson freut sich über sein Rallyedebut im Motopark-911er Foto: Red Bull Johan Kristofferson freut sich über sein Rallyedebut im Motopark-911er © Red Bull

Kristoffersson zählt zu den aktuell schnellsten Piloten im internationalen Motorsport auf vier Rädern. Der Schwede ist der mit Abstand erfolgreichste Fahrer in der Geschichte des FIA-World-Rallycross Championchips und sicherte sich bis Ende 2025 beeindruckende acht Weltmeistertitel.

Der 37-jährige führt auch in diesem Jahr die neustrukturierte höchste Rallyecross-Meisterschaft der Welt nach zwei Siegen mit dem von seinem Team KMS eingesetzten VW Polo an.

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Porsche 911 Rally GT mit 470 PS: das Einsatzgerät von Kristoffersen/Zenz Foto: Zenz Porsche 911 Rally GT mit 470 PS: das Einsatzgerät von Kristoffersen/Zenz © Zenz

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen

Zur Erfolgsbilanz von Kristoffersen zählen auch Einsätrze in der Rallye-WM, wo er in der WRC2-Kategorie mehrere Top-3-Platzierungen heraus fahren konnte. Auf der Rundstrecke triumphierte er bei vielen Rennen des Scandinavian Touring Car Championships.

Im Januar nahm er erstmals in der SSV-Kategorie für das Team Loeb-Fray mit einem Polaris-Buggy bei dar Dakar-Rallye in Saudi-Arabien teil.

Wüstenmarathon-Ass vor seinem Heimspiel: Dennis Zenz Foto: Red Bull Wüstenmarathon-Ass vor seinem Heimspiel: Dennis Zenz © Red Bull

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Navigator von Kristoffersen wird Denis Zenz sein, einem der weltbesten Co-Piloten im Marathon-Rallyesport. In 2023 sicherte sich Zenz zusammen mit seinem Fahrer Seth Quintero den WRC2-Titel in der Rally Raid-Weltmeisterschaft. In die Topkategorie aufgestiegen fuhr das Duo als Werksfahrer mit dem Toyota Hilux und aktuell im Dacia Sandrider zu Etappensiegen und Topplatzierungen.

Für den 31-jährigen stellt die Teilnahme bei der Rallye Mittelrhein ein Heimspiel dar, denn sein Wohnort Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) liegt in der nahen Eifel unweit von Föhren/Wittlich und dem Moselgebiet, wo der Rallye-DM-Lauf ausgefahren wird.

Neulich in Goodwood: Kristofferson bei flotten Showfahren im Rallyecross-VW Foto: Red Bull Neulich in Goodwood: Kristofferson bei flotten Showfahren im Rallyecross-VW © Red Bull

Einsatzfahrzeug wird der Porsche 911 Rally GT (922.1) sein, der eine für den Rallyesport umfangreich umgebaute Variante des aktuellen 911 GT3 Cup-Autos darstellt. Das Vier-Liter-Sechs-Zylindertriebwerk leistet 470 PS. Der Hecktriebler passt somit genau in das FIA-R-GT+-Reglement, für das die nominelle Leistung von 510 PS heruntergedrosselt werden musste.

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Im Vorfeld des Rallye meinte Johan Kristofferson: «Ich freue mich sehr auf meine erste Rallye in Deutschland, meine erste auf Asphalt und im Porsche 911 Rally GT. Dazu werde ich zum ersten Mal einen Aufschrieb in English nutzen, um mit Dennis zu kommunizieren».

«Ich hoffe meine Erfahrung aus dem Porsche Carrera Cup und aus der Rallyeweltmeisterschaft werden uns helfen. Das Ziel ist die Rallye zu beenden und jeden Meter zu genießen».

Der Motopark-911er, eine Hauptattraktion bei der ADAC-Rallye Mittelrhein Foto: Zenz Der Motopark-911er, eine Hauptattraktion bei der ADAC-Rallye Mittelrhein © Zenz

Dennis Zenz kommentierte: «Ich freue mich sehr zusammen mit Johan und dem Porsche Rally GT in der nahe meiner Heimat ausgerichteten Veranstaltung an den Start gehen zu können».

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«Es ist ein sehr spontanes Projekt, welches ich innerhalb von 48 Stunden dank meiner großartigen Partner realisieren konnte. Vielen lieben Dank an jeden einzelnen der das möglich macht. Jetzt gilt es jeden einzelnen Kilometer zu genießen und den vielen Freunden und Zuschauern entlang der Prüfungen tollen Motorsport zu bieten».

Timo Rumpfkeil, Teamchef Motopark, ergänzte: «Wir sind sehr glücklich Johan und Dennis für diese Veranstaltung in unserem Team begrüßen zu dürfen. Es waren sehr intensive Tage und viel Arbeit, um das Paket zusammenzustellen. Wir sind gut vorbereitet und hoffen die beiden bei dieser schwierigen Rallye bestmöglich unterstützen zu können».