WM-Kampf spitzt sich zu: Erneuter Etappensieg von Al-Attiyah in Abu Dhabi
Dramatik pur ist bei Titelentscheidung am morgigen Finaltag in Abu Dhabi vorprogrammiert: Seth Quintero (Toyota) führt in Zwischenwertung nur knapp vor Dacia-Piloten Al-Attiyah und Sebastien Loeb.
Der Katarer Nasser Al-Attiyah gewann nach seinem gestrigen Erfolg auch die vierte Etappe der Rallye Abu Dhabi. Der Dakar-Sieger liegt beim fünften und letzten Rally-Raid-Weltmeisterschaftslauf nun an der Spitze. Al-Attiyah und auch Loeb machten heute wichtige Punkte auf den WM-Führenden Seth Quintero (Toyota) gut.
Die 35. Abu Dhabi Desert Challenge wird komplett von Dacia dominiert. Der Hersteller möchte nach seinem verkündeten WM-Ausstieg unbedingt noch als eigenes Abschiedsgeschenk die WM-Titel in der Fahrer- und Markenwertung sichern. Nach dem großen Dacia-Pech bei der zuletzt ausgefahrenen Rallye Marokko gibt es dafür jetzt eine realistische Option.
Tagessieger Al-Attiyah liegt bei der Rallye Abu Dhabi vor dem noch amtierenden Weltmeister Lucas Moraes sowie Rallye-Legende Sebastian Ogier (beide Dacia) auf den Positionen zwei und drei.
Die vierte Etappe führte mit einer Schleife von Madanant Zayed und dorthin zurück über eine Distanz von 351 Kilometer - davon 258 auf Zeit.
Al-Attiyah musste als erster Starter die Etappe in Angriff nehmen. Trotz seiner Funktion als Spurensucher konnte er ein hohes Tempo vorlegen und ließ alle seine Konkurrenten hinter sich. Einen Schreckmoment hatte Al-Attiyah bei Kilometer 70 zu überstehen, als er an seinem Dacia Sandriders einen Federschaden erlitt.
Dieser Zwischenfall hätte ihn teuer zu stehen kommen können, da er ab diesem Zeitpunkt im engen Kampf mit Titelaspirant Seth Quintero um den Tagessieg lag. Dem US-Amerikaner unterlief zusammen mit seinem Beifahrer Andrew Short allerdings auf dem letzten Abschnitt der Wertungsprüfung ein Navigationsfehler. Das Toyota-Hilux-Duo verlor dabei mehr als drei Minuten auf seinen Rivalen und fiel noch auf Platz vier zurück.
Vor dem südafrikanischen Toyota-Piloten Henk Lategan (+1:24 Minuten) und Loeb (+1:57) sicherte sich Al-Attiyah somit seinen 54. Sieg in einer Rally-Raid-WM-Etappe und den 24. für Dacia.
Nachdem Al-Attiah nach der zweiten Etappe noch 21 Punkte hinter dem Tabellenführer Seth Quintero gelegen war, hat er den Rückstand nun auf 14 Punkte verkürzt. Auch Loeb hat sich vor dem Showdown wieder auf 12 Punkte herangekämpft. Im Titelkampf ist somit noch alles offen, denn es stehen noch 35 Punkte zur Vergabe: fünf in der morgigen Etappe und 30 für die Gesamtwertung der Rally-Raid-Wertung.
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