Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. Dakar Auto

  6. /

  7. News

Werbung

Paar gibt Vollgas: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei Dakar dabei

Prominentes österreichisches Paar in Starterliste für Dakar 2026 unter Pseudonym aufgeführt: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz planen Teilnahme an Wüstenrallye.

Martin Gruhler

Von

Dakar Auto

Franz Hermann und Mark Mustermann alias Jos Verstappen und Mark Mateschitz
Franz Hermann und Mark Mustermann alias Jos Verstappen und Mark Mateschitz
Foto: Red Bull
Franz Hermann und Mark Mustermann alias Jos Verstappen und Mark Mateschitz
© Red Bull

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Inkognito mit dem Pseudonym «Mark Mustermann» wird Mark Mateschitz in der Topkategorie T1 in der Starterliste der 48. Auflage der legendären Wüstenprüfung genannt. Mit dem Decknamen «Vic Flip» wird Victoria Swarovski in der Challenger-Klasse aufgeführt.

Werbung

Werbung

Wie das österreichische Newsportal «heute.at» informierte, wird Red Bull-Unternehmer Mark Mateschitz, Sohn von Red Bull-Mitbegründer Dietrich Mateschitz, bei der Dakar einen 400 PS starken Toyota Hilux zusammen mit seinem Landsmann Michael Zajk pilotieren. Die in Österreich auch als Popsängerin und TV-Moderatorin bekannte Viktoria Swarovski steuert einen Can Am-Maverick Buggy mit etwa 240 PS. Die 32-Jährige wird bei der Dakar vom deutschen Beifahrer Stefan Henken navigiert werden.

Die prominenten Dakar-Erstteilnehmer haben sich auf die Teilnahme an der Wüstenrallye schon seit längerer Zeit hoch professionell vorbereitet. Seit zwei Jahren bestreiten Mateschitz und Swarovski bereits Rally Raid-Wettbewerbe, allerdings weitgehend außerhalb dem Fokus der Medien. Zuletzt absolvierte das Duo als eine Generalprobe im Oktober die Marokko Rallye, dem Finale der diesjährigen Rallye Raid-Weltmeisterschaft.

Empfehlungen

Mark Mateschitz wählte mit der Verheimlichung seines Echtnamens den gleichen Weg wie der vierfache F1-Weltmeister Jos Verstappen. Der Red Bull-F1-Pilot hatte sich im Frühsommer für Testfahrten im GT3-Ferrari zur Erlangung der Nürburgring-Nordschleife-Lizenz unter dem Pseudonym «Franz Hermann» eingeschrieben.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien