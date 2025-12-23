Paar gibt Vollgas: Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei Dakar dabei

Inkognito mit dem Pseudonym «Mark Mustermann» wird Mark Mateschitz in der Topkategorie T1 in der Starterliste der 48. Auflage der legendären Wüstenprüfung genannt. Mit dem Decknamen «Vic Flip» wird Victoria Swarovski in der Challenger-Klasse aufgeführt.

Wie das österreichische Newsportal «heute.at» informierte, wird Red Bull-Unternehmer Mark Mateschitz, Sohn von Red Bull-Mitbegründer Dietrich Mateschitz, bei der Dakar einen 400 PS starken Toyota Hilux zusammen mit seinem Landsmann Michael Zajk pilotieren. Die in Österreich auch als Popsängerin und TV-Moderatorin bekannte Viktoria Swarovski steuert einen Can Am-Maverick Buggy mit etwa 240 PS. Die 32-Jährige wird bei der Dakar vom deutschen Beifahrer Stefan Henken navigiert werden.

Die prominenten Dakar-Erstteilnehmer haben sich auf die Teilnahme an der Wüstenrallye schon seit längerer Zeit hoch professionell vorbereitet. Seit zwei Jahren bestreiten Mateschitz und Swarovski bereits Rally Raid-Wettbewerbe, allerdings weitgehend außerhalb dem Fokus der Medien. Zuletzt absolvierte das Duo als eine Generalprobe im Oktober die Marokko Rallye, dem Finale der diesjährigen Rallye Raid-Weltmeisterschaft.

Mark Mateschitz wählte mit der Verheimlichung seines Echtnamens den gleichen Weg wie der vierfache F1-Weltmeister Jos Verstappen. Der Red Bull-F1-Pilot hatte sich im Frühsommer für Testfahrten im GT3-Ferrari zur Erlangung der Nürburgring-Nordschleife-Lizenz unter dem Pseudonym «Franz Hermann» eingeschrieben.

