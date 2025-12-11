Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallye & Enduro
  4. /
  5. Dakar Moto
  6. /
  7. News
Werbung
Dakar 2026: Ein Abenteuer über 13 Etappen und 7900 km durch Saudi-Arabien
In wenigen Wochen beginnt in Saudi-Arabien die 48. Ausgabe der Rallye Dakar. Den Teilnehmern steht ab dem 3. Januar ein hartes Programm mit 7900 km auf dem Motorrad bevor.
Dakar Moto
Vorjahressieger Daniel Sanders (Red Bull KTM)Vorjahressieger Daniel Sanders (Red Bull KTM)Foto: Sebas Romero
Vorjahressieger Daniel Sanders (Red Bull KTM)© Sebas Romero
Empfehlungen
Werbung
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1978 wurde die erste Rallye Dakar gestartet, und dauerte drei Wochen. Die 48. Ausgabe der härtesten Rallye beginnt erst nach den Feiertagen im neuen Jahr. Am 3. Januar findet mit dem Prolog die erste Entscheidung statt. Die Strecke über 23 km, die über die Startreihenfolge entscheidet, ist für die Teilnehmer jedoch nicht mehr als ein Warmfahren: Wer bis zum Ende durchhält, wird 7900 km im Sattel seines Motorrades verbracht haben.
Werbung
Werbung
Seit 2020 ist Saudi-Arabien Austragungsort der Dakar. Start und Ziel beim Saisonauftakt der Rally-Raid-WM 2026 ist die am Roten Meer gelegene Hafenstadt Yanbu in der Provinz Medina. Zwischen Etappe 4 und 5 um al-'Ula ist eine Marathon-Wertung vorgesehen. Die ersten sechs Renntage führen nach Riad, wo am 10. Januar nach 3600 km ein Tag Ruhe eingelegt wird.
Die Route der Dakar 2026Die Route der Dakar 2026Foto: Dakar.com
Die Route der Dakar 2026© Dakar.com
Empfehlungen
Im zweiten Teil der Dakar wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Sechs weitere lange Tage durch schwieriges Terrain müssen bewältigt werden, erst die 13. und letzte Etappe ist traditionell kurz ausgelegt. Die Etappen 9 und 10 müssen erneut als Marathon-Wertung überstanden werden.
Werbung
Werbung
Steiniger Untergrund dominiert mit annähernd 60 Prozent die Dakar 2026, aber auch weicher Sand (25 Prozent) und Dünen (7 Prozent) kommen nicht zu kurz. Zwischendurch sind auch felsige Abschnitte zu durchqueren.
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Die Route der Rallye Dakar 2026
Datum
Etappe
Route
Wertung
Verbindung
Gesamt
03.01.26
Prolog
Yanbu – Yanbu
23
75
98
04.01.26
Etappe 1
Yanbu – Yanbu
305
213
518
05.01.26
Etappe 2
Yanbu – Alula
400
104
504
06.01.26
Etappe 3
Alula – Alula
422
244
666
07.01.26
Etappe 4
Alula – Alula (Marathon)
451
75
526
08.01.26
Etappe 5
Alula (Marathon) – Hail
356
61
417
09.01.26
Etappe 6
Hail – Riad
331
589
920
10.01.26
Ruhetag
Riad
11.01.26
Etappe 7
Riad – Wadi ad Dawasir
462
414
876
12.01.26
Etappe 8
Wadi ad Dawasir – Wadi ad Dawasir
481
236
717
13.01.26
Etappe 9
Wadi ad Dawasir – Bisha (Marathon)
418
122
540
14.01.26
Etappe 10
Bisha (Marathon) – Bisha
371
5
376
15.01.26
Etappe 11
Bisha – Al Henakiyah
347
535
882
16.01.26
Etappe 12
Al Henakiyah – Yanbu
310
408
718
17.01.26
Etappe 13
Yanbu – Yanbu
105
36
141
4782
3117
7899
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Dakar Moto
Rallye & Enduro NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM