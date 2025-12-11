Dakar 2026: Ein Abenteuer über 13 Etappen und 7900 km durch Saudi-Arabien

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1978 wurde die erste Rallye Dakar gestartet, und dauerte drei Wochen. Die 48. Ausgabe der härtesten Rallye beginnt erst nach den Feiertagen im neuen Jahr. Am 3. Januar findet mit dem Prolog die erste Entscheidung statt. Die Strecke über 23 km, die über die Startreihenfolge entscheidet, ist für die Teilnehmer jedoch nicht mehr als ein Warmfahren: Wer bis zum Ende durchhält, wird 7900 km im Sattel seines Motorrades verbracht haben.
Seit 2020 ist Saudi-Arabien Austragungsort der Dakar. Start und Ziel beim Saisonauftakt der Rally-Raid-WM 2026 ist die am Roten Meer gelegene Hafenstadt Yanbu in der Provinz Medina. Zwischen Etappe 4 und 5 um al-'Ula ist eine Marathon-Wertung vorgesehen. Die ersten sechs Renntage führen nach Riad, wo am 10. Januar nach 3600 km ein Tag Ruhe eingelegt wird.
Im zweiten Teil der Dakar wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Sechs weitere lange Tage durch schwieriges Terrain müssen bewältigt werden, erst die 13. und letzte Etappe ist traditionell kurz ausgelegt. Die Etappen 9 und 10 müssen erneut als Marathon-Wertung überstanden werden.
Steiniger Untergrund dominiert mit annähernd 60 Prozent die Dakar 2026, aber auch weicher Sand (25 Prozent) und Dünen (7 Prozent) kommen nicht zu kurz. Zwischendurch sind auch felsige Abschnitte zu durchqueren.
