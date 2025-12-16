Die wahren Helden der Dakar: 7900 km ohne Hilfe durch die Einöde

Realistische Siegchancen hat keiner der 30 Piloten, die sich bei der Dakar 2026 an der sehr speziellen Kategorie ‹Original by Motul› versuchen – bis 2017 bekannt als ‹Malle-Moto›. Es sind fünf mehr als in diesem Jahr. Ein deutschsprachiger Teilnehmer ist bei der bevorstehenden 48. Ausgabe nicht dabei.

Sponsor und Namensgeber Motul unterstützt die 'Original'-Kategorie mit einem Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können. Vom Organisator erhalten die Teilnehmer eine Kiste, die zu jedem Biwak transportiert wird. Darin können persönliche Gegenstände, Ersatzteile, Werkzeug und Zubehör verstaut werden. Zelt, Schlafsack und andere persönliche Ausrüstung werden von Motul gestellt.

Fahrer, die sich in dieser Sonderwertung eingeschrieben haben, erhalten auf den 13 Etappen (zzgl. Prolog) über fast 7900 km keine Hilfe von Dritten. Sie müssen sich nach den Strapazen des Tages im Kampf gegen die Erschöpfung selbst um die mechanische Instandhaltung ihrer Motorräder und das Beheben von technischen Problemen kümmern.

Was die übrigen Piloten nur auf den Marathon-Etappen durchmachen, erleben diese Kämpfer jeden einzelnen Tag! Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt. «Diese Jungs sind wahre Kämpfer: Am Tag sind sie Fahrer, abends der Mechaniker und in der Nacht schreiben sie ihre eigenen Presse-Texte», erzählt Matthieu Marchand von der Support-Crew. «Es sind Amateure, die sich einen Traum erfüllen und ohne jeglichen Support die Rallye bestreiten. Sie müssen wirklich alles selbst erledigen. Für mich ist es eine Ehre, ihnen zu helfen.»

Dakar 2026: Die Teilnehmer der Original by Motul

Startnummer Rider Nat Motorrad 25 Jérôme Martiny BEL Honda 34 Emanuel Gyenes ROU KTM 35 Bruno Santos POR Husqvarna 36 David Pabiška CZE KTM 38 Jérôme Bas FRA KTM 39 Benjamin Melot FRA KTM 43 Luciano Gomes BRA KTM 44 Josep Pedró ESP Husqvarna 50 James Hillier GBR Kove 51 Rachid Al-Lal Lahadil ESP Husqvarna 52 Antoine Detourbet FRA KTM 53 Vasilis Boudros GRE KTM 55 Florian Bancilhon FRA Yamaha 60 Matthieu Jauffraud FRA KTM 63 Neil Hawker GBR Honda 69 Ahmed Al Jaber KSA KTM 71 Cesare Zacchetti ITA Honda 87 Thierry Bethys FRA KTM 90 Simon Marcic SLO Husqvarna 93 Tiziano Interno ITA Honda 99 Javier Vega ESP Kove 100 Manuel Lucchese ITA Honda 101 Maxi Schek GER KTM 105 Benjamin Pousset FRA KTM 111 Ludwig Messager FRA Husqvarna 119 Fernando Dominguez ESP KTM 124 Andrea Gava ITA Kove 129 Borja Pérez ESP Husqvarna 137 Mathieu Troquier FRA KTM 139 Romain Bouzigon FRA KTM