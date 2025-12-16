Weiter zum Inhalt
Die wahren Helden der Dakar: 7900 km ohne Hilfe durch die Einöde

Eine Portion Wahnsinn gehört schon dazu, um bei der Rallye Dakar in der Kategorie Original by Motul zu starten. 2026 werden es 30 solcher Helden sein, die sich ohne Hilfe durchschlagen wollen.

Kay Hettich

Von

Dakar Moto

Die wahren Helden der Dakar: 7900 km durch die Einöde ohne Hilfe
Die wahren Helden der Dakar: 7900 km durch die Einöde ohne Hilfe
Foto: Dakar.com
Die wahren Helden der Dakar: 7900 km durch die Einöde ohne Hilfe
© Dakar.com

Realistische Siegchancen hat keiner der 30 Piloten, die sich bei der Dakar 2026 an der sehr speziellen Kategorie ‹Original by Motul› versuchen – bis 2017 bekannt als ‹Malle-Moto›. Es sind fünf mehr als in diesem Jahr. Ein deutschsprachiger Teilnehmer ist bei der bevorstehenden 48. Ausgabe nicht dabei.

Sponsor und Namensgeber Motul unterstützt die 'Original'-Kategorie mit einem Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können. Vom Organisator erhalten die Teilnehmer eine Kiste, die zu jedem Biwak transportiert wird. Darin können persönliche Gegenstände, Ersatzteile, Werkzeug und Zubehör verstaut werden. Zelt, Schlafsack und andere persönliche Ausrüstung werden von Motul gestellt.

Fahrer, die sich in dieser Sonderwertung eingeschrieben haben, erhalten auf den 13 Etappen (zzgl. Prolog) über fast 7900 km keine Hilfe von Dritten. Sie müssen sich nach den Strapazen des Tages im Kampf gegen die Erschöpfung selbst um die mechanische Instandhaltung ihrer Motorräder und das Beheben von technischen Problemen kümmern.

Was die übrigen Piloten nur auf den Marathon-Etappen durchmachen, erleben diese Kämpfer jeden einzelnen Tag! Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt. «Diese Jungs sind wahre Kämpfer: Am Tag sind sie Fahrer, abends der Mechaniker und in der Nacht schreiben sie ihre eigenen Presse-Texte», erzählt Matthieu Marchand von der Support-Crew. «Es sind Amateure, die sich einen Traum erfüllen und ohne jeglichen Support die Rallye bestreiten. Sie müssen wirklich alles selbst erledigen. Für mich ist es eine Ehre, ihnen zu helfen.»

Dakar 2026: Die Teilnehmer der Original by Motul

Startnummer

Rider

Nat

Motorrad

25

Jérôme Martiny

BEL

Honda

34

Emanuel Gyenes

ROU

KTM

35

Bruno Santos

POR

Husqvarna

36

David Pabiška

CZE

KTM

38

Jérôme Bas

FRA

KTM

39

Benjamin Melot

FRA

KTM

43

Luciano Gomes

BRA

KTM

44

Josep Pedró

ESP

Husqvarna

50

James Hillier

GBR

Kove

51

Rachid Al-Lal Lahadil

ESP

Husqvarna

52

Antoine Detourbet

FRA

KTM

53

Vasilis Boudros

GRE

KTM

55

Florian Bancilhon

FRA

Yamaha

60

Matthieu Jauffraud

FRA

KTM

63

Neil Hawker

GBR

Honda

69

Ahmed Al Jaber

KSA

KTM

71

Cesare Zacchetti

ITA

Honda

87

Thierry Bethys

FRA

KTM

90

Simon Marcic

SLO

Husqvarna

93

Tiziano Interno

ITA

Honda

99

Javier Vega

ESP

Kove

100

Manuel Lucchese

ITA

Honda

101

Maxi Schek

GER

KTM

105

Benjamin Pousset

FRA

KTM

111

Ludwig Messager

FRA

Husqvarna

119

Fernando Dominguez

ESP

KTM

124

Andrea Gava

ITA

Kove

129

Borja Pérez

ESP

Husqvarna

137

Mathieu Troquier

FRA

KTM

139

Romain Bouzigon

FRA

KTM

