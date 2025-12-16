Die wahren Helden der Dakar: 7900 km ohne Hilfe durch die Einöde
Eine Portion Wahnsinn gehört schon dazu, um bei der Rallye Dakar in der Kategorie Original by Motul zu starten. 2026 werden es 30 solcher Helden sein, die sich ohne Hilfe durchschlagen wollen.
Realistische Siegchancen hat keiner der 30 Piloten, die sich bei der Dakar 2026 an der sehr speziellen Kategorie ‹Original by Motul› versuchen – bis 2017 bekannt als ‹Malle-Moto›. Es sind fünf mehr als in diesem Jahr. Ein deutschsprachiger Teilnehmer ist bei der bevorstehenden 48. Ausgabe nicht dabei.
Sponsor und Namensgeber Motul unterstützt die 'Original'-Kategorie mit einem Bereich im Biwak, in dem sie schlafen und arbeiten können. Vom Organisator erhalten die Teilnehmer eine Kiste, die zu jedem Biwak transportiert wird. Darin können persönliche Gegenstände, Ersatzteile, Werkzeug und Zubehör verstaut werden. Zelt, Schlafsack und andere persönliche Ausrüstung werden von Motul gestellt.
Fahrer, die sich in dieser Sonderwertung eingeschrieben haben, erhalten auf den 13 Etappen (zzgl. Prolog) über fast 7900 km keine Hilfe von Dritten. Sie müssen sich nach den Strapazen des Tages im Kampf gegen die Erschöpfung selbst um die mechanische Instandhaltung ihrer Motorräder und das Beheben von technischen Problemen kümmern.
Was die übrigen Piloten nur auf den Marathon-Etappen durchmachen, erleben diese Kämpfer jeden einzelnen Tag! Diese Abenteurer verkörpern den Geist der Rallye Dakar, denn der Fahrer steht bei diesem Wettbewerb in der wohl ursprünglichsten Form im Mittelpunkt. «Diese Jungs sind wahre Kämpfer: Am Tag sind sie Fahrer, abends der Mechaniker und in der Nacht schreiben sie ihre eigenen Presse-Texte», erzählt Matthieu Marchand von der Support-Crew. «Es sind Amateure, die sich einen Traum erfüllen und ohne jeglichen Support die Rallye bestreiten. Sie müssen wirklich alles selbst erledigen. Für mich ist es eine Ehre, ihnen zu helfen.»
Dakar 2026: Die Teilnehmer der Original by Motul
Startnummer
Rider
Nat
Motorrad
25
Jérôme Martiny
BEL
Honda
34
Emanuel Gyenes
ROU
KTM
35
Bruno Santos
POR
Husqvarna
36
David Pabiška
CZE
KTM
38
Jérôme Bas
FRA
KTM
39
Benjamin Melot
FRA
KTM
43
Luciano Gomes
BRA
KTM
44
Josep Pedró
ESP
Husqvarna
50
James Hillier
GBR
Kove
51
Rachid Al-Lal Lahadil
ESP
Husqvarna
52
Antoine Detourbet
FRA
KTM
53
Vasilis Boudros
GRE
KTM
55
Florian Bancilhon
FRA
Yamaha
60
Matthieu Jauffraud
FRA
KTM
63
Neil Hawker
GBR
Honda
69
Ahmed Al Jaber
KSA
KTM
71
Cesare Zacchetti
ITA
Honda
87
Thierry Bethys
FRA
KTM
90
Simon Marcic
SLO
Husqvarna
93
Tiziano Interno
ITA
Honda
99
Javier Vega
ESP
Kove
100
Manuel Lucchese
ITA
Honda
101
Maxi Schek
GER
KTM
105
Benjamin Pousset
FRA
KTM
111
Ludwig Messager
FRA
Husqvarna
119
Fernando Dominguez
ESP
KTM
124
Andrea Gava
ITA
Kove
129
Borja Pérez
ESP
Husqvarna
137
Mathieu Troquier
FRA
KTM
139
Romain Bouzigon
FRA
KTM
